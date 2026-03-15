Sociedad

Inundaciones en Tucumán: bajó el nivel del agua y un 95% de las familias afectadas volvieron a sus hogares

Pese a que la situación mejoró en la zona de La Madrid, las autoridades reportaron que varias localidades del sur siguen aisladas

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A lo largo del sábado,
A lo largo del sábado, las autoridades y organizaciones se dedicaron a limpiar los hogares

A una semana de las inundaciones en Tucumán, este sábado el Gobierno provincial desplegaron un operativo en La Madrid, la localidad más afectada por el temporal, para que los vecinos pudieran regresar a sus casas. “Hasta que no dejemos en condiciones la localidad, vamos a estar acá”, aseguró Darío Monteros, ministro del Interior tucumano.

“El 95% de la gente volvió a su hogar, aunque algunos vecinos aún permanecen en la ruta porque necesitan acondicionar sus casas”, informó el funcionario, quien estuvo al frente de las tareas de asistencia. Luego de que se registrara un descenso del agua, los equipos provinciales, municipales y organizaciones se encargaron de limpiar las viviendas.

Al mismo tiempo, hubo cuadrillas especializadas que se encargaron de restablecer el suministro de agua y realizaron mejoras en las rutas claves, con la intención de garantizar la entrada y salida de vehículos a la zona. “Hemos trabajado en forma conjunta con la SAT y con Vialidad. La SAT, a pesar de la falta de energía, consiguió que hoy ya estén funcionando los seis pozos de agua del pueblo”, destacó Monteros.

De acuerdo con el comunicado difundido por el Gobierno de Tucumán, el mantenimiento de caminos se concentró en la ruta 157, que ya se encontraría en condiciones de transitabilidad. A pesar de esto, advirtieron que hasta el domingo solo estará habilitada para el uso de los vecinos de La Madrid, las autoridades y colaboradores.

Se realizaron tareas de fumigación
Se realizaron tareas de fumigación y limpieza en La Madrid

“A partir del lunes se valorará habilitar la ruta como corresponde para que circulen los vehículos que normalmente pasan por esta vía”, confirmó el ministro del Interior, tras anticipar que continuarán con los desagotamientos de los pozos durante lo que quede del fin de semana.

En línea con esto, Monteros sostuvo que “hasta que no dejemos en condiciones la localidad, por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, vamos a estar acá“. Además, indicó que, una vez finalizadas esas acciones, comenzará la evaluación de los daños materiales junto al comisionado comunal.

En el resto de la provincia, el ministro de Salud Pública de Tucumán, Luis Medina Ruiz, encabezó un operativo aéreo para asistir a las familias damnificadas y hacer un relevamiento oficial de los daños provocados por las inundaciones. A lo largo de la jornada, detectaron que había dos embarazadas aisladas por la crecida, una de las cuales fue trasladada preventivamente a un hospital del sistema público pese a no presentar síntomas.

Al describir la situación de aislamiento total en diversos puntos del sur tucumano, el funcionario detalló: “Con el helicóptero pudimos llegar a lugares donde no hay forma de acceder por tierra. No encontramos personas con patologías, pero sí familias que no tienen cómo salir. Por eso llevamos bolsones con alimentos, agua potable, repelente, espirales, velas y otros elementos necesarios para estos momentos”.

Al sur de la provincia,
Al sur de la provincia, las autoridades enviaron alimentos y demás elementos a los vecinos que continúan aislados

Según informó Gabriel, un bombero voluntario de Bella Vista, las localidades más afectadas actualmente serían Barrancas, Esperanza y Taracaídos. “Esto recién empieza. Todavía queda mucha gente a la que tenemos que asistir y vamos a seguir trabajando para llegar a todos”, indicó al mencionar que en el procedimiento también trabajan las autoridades locales y el personal sanitario.

Pese a la adversidad propia de la situación, el titular de la cartera sanitaria valoró: “Es muy fuerte ver el contexto en el que se encuentran muchas familias, pero también emociona la actitud de la gente, que es muy agradecida. Les explicamos que se trata de un fenómeno natural muy duro e inesperado, pero que el Estado está presente para acompañarlos”.

Por otro lado, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, informó que Nación ya envió insumos para poder asistir a las familias afectadas. Por medio de una publicación en la red social X, reforzó su compromiso con el caso: “Seguimos trabajando para estar cerca de quienes más lo necesitan”.

Según indicó, los elementos fueron embalados y enviados desde un depósito ubicado en Villa Martelli. Además, tal como ilustró en un video, indicó que se habían enviado mochilas, abrigos, calzados, indumentaria y ropa para bebes.

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