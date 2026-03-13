La señal de tránsito R29 indica al conductor la obligación de ceder el paso en trayectos de calzada angosta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales de tránsito son elementos esenciales para la seguridad vial en la Argentina. Cumplen la función de guiar y organizar el desplazamiento de vehículos y peatones en rutas, avenidas y calles, reduciendo el riesgo de accidentes y promoviendo la convivencia ordenada en la vía pública.

Entre tantas, existe una que suele generar incertidumbre entre los conductores: la señal circular con borde rojo, fondo blanco y dos flechas, una negra y otra roja más pequeña.

Qué significa la señal de tránsito con una flecha negra y otra roja

Esta señal, clasificada oficialmente como señal R29 en el reglamento de tránsito argentino, indica preferencia de avance. Según la normativa, el conductor que se encuentra con la señal R29 debe ceder el paso al vehículo que se aproxima de frente.

Si el automovilista ya ingresó a una zona donde solo puede circular un vehículo, está obligado a retroceder para permitir el paso del otro. Suele ubicarse en caminos angostos, puentes o tramos donde el ancho de la calzada únicamente permite el paso alternado de vehículos en sentidos opuestos.

La R29 pertenece al grupo de señales reglamentarias o prescriptivas: su presencia en la vía pública establece una obligación legal que busca evitar situaciones de conflicto y accidentes en lugares donde la circulación simultánea no es posible.

La obligación de ceder el paso recae siempre en quien se topa con la señal R29, y su desconocimiento puede acarrear sanciones y riesgos graves para la seguridad vial. El incumplimiento de esta señal puede derivar en multas económicas y en situaciones que ponen en peligro tanto al conductor infractor como al resto de los usuarios de la vía, según advierte la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la autoridad nacional en materia de seguridad vial.

Por qué es importante esta señal de tránsito

La señal R29 cumple un papel clave en la prevención de accidentes en sectores donde la infraestructura vial presenta restricciones. Al indicar quién debe ceder el paso y en qué situaciones corresponde hacerlo, la señal reduce la incertidumbre y los conflictos entre conductores. Su correcta interpretación y respeto permiten un flujo vehicular seguro, especialmente en caminos rurales, puentes de un solo carril o zonas urbanas con obras en curso.

El desconocimiento o desobediencia de la señal de preferencia de avance puede provocar desde multas hasta incidentes viales graves. Según la Dirección de Seguridad Vial, la autoridad nacional en materia de seguridad vial, la falta de respeto a las señales reglamentarias es una de las causas recurrentes en los siniestros de rutas argentinas. Por esa razón, las autoridades insisten en la necesidad de que todos los conductores reconozcan y comprendan el significado de esta señal.

En términos prácticos, la señal con una flecha negra y otra roja garantiza que solo un vehículo avance en el tramo restringido, evitando el encuentro simultáneo en espacios donde no es posible el paso paralelo. Este mecanismo permite prevenir bloqueos, choques frontales y demoras innecesarias en sectores críticos de la red vial.

Además, la señal R29 forma parte del sistema de señalización reglamentaria, cuyo cumplimiento es obligatorio y verificable por la autoridad de tránsito. Ignorarla constituye una infracción administrativa y aumenta la exposición al riesgo, lo que reduce la seguridad colectiva en la vía pública.

Las señales de tránsito en Argentina se dividen en informativas, preventivas, transitorias y reglamentarias, cada una con su diseño y función específica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tipos de señales de tránsito que hay en Argentina

En Argentina, la señalización vial se organiza en cuatro grandes grupos, cada uno con funciones específicas y diseños diferenciados para facilitar su reconocimiento:

Señales informativas : Proveen datos útiles a los conductores sobre servicios, destinos y distancias. Son habituales en rutas y zonas donde el acceso a información es limitado, como áreas turísticas o rurales. Ejemplos: señales que indican estaciones de servicio, hospitales o destinos cercanos.

Señales preventivas : Su objetivo es advertir sobre condiciones del camino que pueden requerir precaución. Alertan acerca de curvas peligrosas, puentes angostos, zonas escolares o cruces de animales. Estas señales se dividen entre las que señalan peligros físicos y aquellas que advierten sobre situaciones críticas inminentes.

Señales transitorias : Informan sobre trabajos, desvíos o situaciones temporales que modifican la circulación habitual. Un ejemplo frecuente es la señal de “Obras en construcción”, que advierte sobre la presencia de maquinaria o trabajadores en la vía.

Señales reglamentarias: Establecen prohibiciones, restricciones u obligaciones para los conductores. Suelen ser circulares, con fondo blanco y borde rojo. Dentro de este grupo se encuentran las señales de prohibición (por ejemplo, “No girar a la izquierda”), de restricción (límite de velocidad, peso máximo, uso de carriles) y de prioridad de paso, como la señal R29 de preferencia de avance.