Sociedad

Qué significa la señal de tránsito con una flecha negra y otra roja

Un símbolo circular con flechas de distinto color suele generar dudas entre quienes manejan. Su presencia en trayectos angostos plantea interrogantes sobre las responsabilidades del conductor y las posibles sanciones por no cumplir con la normativa vigente

Guardar
La señal de tránsito R29
La señal de tránsito R29 indica al conductor la obligación de ceder el paso en trayectos de calzada angosta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales de tránsito son elementos esenciales para la seguridad vial en la Argentina. Cumplen la función de guiar y organizar el desplazamiento de vehículos y peatones en rutas, avenidas y calles, reduciendo el riesgo de accidentes y promoviendo la convivencia ordenada en la vía pública.

Entre tantas, existe una que suele generar incertidumbre entre los conductores: la señal circular con borde rojo, fondo blanco y dos flechas, una negra y otra roja más pequeña.

Qué significa la señal de tránsito con una flecha negra y otra roja

Esta señal, clasificada oficialmente como señal R29 en el reglamento de tránsito argentino, indica preferencia de avance. Según la normativa, el conductor que se encuentra con la señal R29 debe ceder el paso al vehículo que se aproxima de frente.

Si el automovilista ya ingresó a una zona donde solo puede circular un vehículo, está obligado a retroceder para permitir el paso del otro. Suele ubicarse en caminos angostos, puentes o tramos donde el ancho de la calzada únicamente permite el paso alternado de vehículos en sentidos opuestos.

La R29 pertenece al grupo de señales reglamentarias o prescriptivas: su presencia en la vía pública establece una obligación legal que busca evitar situaciones de conflicto y accidentes en lugares donde la circulación simultánea no es posible.

La obligación de ceder el paso recae siempre en quien se topa con la señal R29, y su desconocimiento puede acarrear sanciones y riesgos graves para la seguridad vial. El incumplimiento de esta señal puede derivar en multas económicas y en situaciones que ponen en peligro tanto al conductor infractor como al resto de los usuarios de la vía, según advierte la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la autoridad nacional en materia de seguridad vial.

Por qué es importante esta señal de tránsito

La señal R29 cumple un papel clave en la prevención de accidentes en sectores donde la infraestructura vial presenta restricciones. Al indicar quién debe ceder el paso y en qué situaciones corresponde hacerlo, la señal reduce la incertidumbre y los conflictos entre conductores. Su correcta interpretación y respeto permiten un flujo vehicular seguro, especialmente en caminos rurales, puentes de un solo carril o zonas urbanas con obras en curso.

El desconocimiento o desobediencia de la señal de preferencia de avance puede provocar desde multas hasta incidentes viales graves. Según la Dirección de Seguridad Vial, la autoridad nacional en materia de seguridad vial, la falta de respeto a las señales reglamentarias es una de las causas recurrentes en los siniestros de rutas argentinas. Por esa razón, las autoridades insisten en la necesidad de que todos los conductores reconozcan y comprendan el significado de esta señal.

En términos prácticos, la señal con una flecha negra y otra roja garantiza que solo un vehículo avance en el tramo restringido, evitando el encuentro simultáneo en espacios donde no es posible el paso paralelo. Este mecanismo permite prevenir bloqueos, choques frontales y demoras innecesarias en sectores críticos de la red vial.

Además, la señal R29 forma parte del sistema de señalización reglamentaria, cuyo cumplimiento es obligatorio y verificable por la autoridad de tránsito. Ignorarla constituye una infracción administrativa y aumenta la exposición al riesgo, lo que reduce la seguridad colectiva en la vía pública.

Las señales de tránsito en
Las señales de tránsito en Argentina se dividen en informativas, preventivas, transitorias y reglamentarias, cada una con su diseño y función específica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tipos de señales de tránsito que hay en Argentina

En Argentina, la señalización vial se organiza en cuatro grandes grupos, cada uno con funciones específicas y diseños diferenciados para facilitar su reconocimiento:

  • Señales informativas: Proveen datos útiles a los conductores sobre servicios, destinos y distancias. Son habituales en rutas y zonas donde el acceso a información es limitado, como áreas turísticas o rurales. Ejemplos: señales que indican estaciones de servicio, hospitales o destinos cercanos.
  • Señales preventivas: Su objetivo es advertir sobre condiciones del camino que pueden requerir precaución. Alertan acerca de curvas peligrosas, puentes angostos, zonas escolares o cruces de animales. Estas señales se dividen entre las que señalan peligros físicos y aquellas que advierten sobre situaciones críticas inminentes.
  • Señales transitorias: Informan sobre trabajos, desvíos o situaciones temporales que modifican la circulación habitual. Un ejemplo frecuente es la señal de “Obras en construcción”, que advierte sobre la presencia de maquinaria o trabajadores en la vía.
  • Señales reglamentarias: Establecen prohibiciones, restricciones u obligaciones para los conductores. Suelen ser circulares, con fondo blanco y borde rojo. Dentro de este grupo se encuentran las señales de prohibición (por ejemplo, “No girar a la izquierda”), de restricción (límite de velocidad, peso máximo, uso de carriles) y de prioridad de paso, como la señal R29 de preferencia de avance.

Temas Relacionados

Señales de tránsitoSeguridad vialÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

“Me dispararon”: el dramático momento en que balean a un influencer para robarle un celular en Barracas

El joven grabó toda la secuencia y publicó los videos en sus redes sociales. En las imágenes se ve la cara del delincuente y cómo, pese a estar herido, la víctima buscó ayuda de los vecinos. Está fuera de peligro y no hay detenidos

“Me dispararon”: el dramático momento

Detuvieron a un agente porteño por matar a un joven y herir a otro en un tiroteo: él denunció intento de robo, pero la Justicia duda

El hecho ocurrió en la madrugada del jueves en Ituzaingó. El sobreviviente aseguró que iban a jugar un partido de fútbol

Detuvieron a un agente porteño

Los vecinos afectados por el derrumbe de Parque Patricios convocaron a una marcha para pedir Justicia

Será el sábado 14 de marzo a partir de las 12. Reclaman que las autoridades se hagan cargo de su reubicación

Los vecinos afectados por el

Estafa en San Luis: detuvieron a una mujer por vender más de 50 terrenos que eran del municipio

Ocurrió en Villa Mercedes. La detenida está acusada de la venta de lotes de 15 millones de pesos. En ese predio el Gobierno proyectaba construir viviendas sociales

Estafa en San Luis: detuvieron

De las iglesias a las redes: el nuevo mapa de la espiritualidad en Argentina y el mundo

La religiosidad atraviesa una transformación: mientras cae la identificación con las instituciones tradicionales, crecen nuevas formas de espiritualidad impulsadas por redes sociales, influencers y prácticas alternativas que ganan espacio en las ciudades y entre las generaciones más jóvenes

De las iglesias a las
DEPORTES
Franco Colapinto correrá la carrera

Franco Colapinto correrá la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1: largará desde la 16ª posición

Polémica por el punto clave que ganó tras un reclamo Medvedev en su pase a semifinales de Indian Wells: “No creo haber hecho trampa

La pregunta sobre el futuro de Julián Álvarez en Atlético Madrid que fastidió a Simeone: “No le hablo a los periodistas, le hablo a nuestra gente”

Strippers, pipas de agua y bolsos con dinero: la filmación policial de la escandalosa fiesta privada de los New England Patriots

La contundente postura de Flavio Briatore sobre el rendimiento de Alpine: la exigencia que marcó para Colapinto y Gasly

TELESHOW
Se casa el hermano de

Se casa el hermano de Mauro Icardi en una boda llena de incógnitas que alimenta el misterio familiar

El tenso cara a cara entre Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio: ironías, chicanas y una promesa conjunta

Arena, palmeras y mar turquesa: las vacaciones de Fede Hoppe, Maca Rinaldi y su hija Amanda en Miami

Cómo es y cuánto cuesta el paradisíaco hotel de Maldivas en el que se hospedan Wanda Nara y Martín Migueles

Mirtha Legrand fue a ver Company con Juana Viale y se emocionó hasta las lágrimas: “Mejor que en Estados Unidos”

INFOBAE AMÉRICA

Las Vegas se prepara para

Las Vegas se prepara para romper varios récords de temperatura durante una ola de calor inusual en marzo

Jair Bolsonaro está en terapia intensiva en un hospital de Brasilia: padece bronconeumonía

Retiran chocolates de 10 estados por un error en el etiquetado que podría afectar a personas alérgicas

Una fórmula simple para combatir la nostalgia (la descubrí en una mudanza)

La guitarra que David Gilmour tocó en discos clásicos de Pink Floyd fue subastada en un precio récord