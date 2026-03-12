Un rayo cayó sobre una casa de Córdoba y desató un feroz incendio que arrasó con la propiedad

El fuego provocó daños materiales en el inmueble, pero no se registraron personas heridas

Un repentino incendio alteró la tranquilidad del barrio Moliari en Cosquín, ciudad de la provincia de Córdoba, cuando un rayo impactó en una cabaña y desató un incendio en la intersección de las calles San Luis y San Juan, según informó la Policía de Córdoba.

La propietaria del inmueble relató a las autoridades que, tras la caída del rayo sobre el techo, el fuego alcanzó parte de una zapatilla del toma corriente, lo que habría facilitado la expansión del foco ígneo.

La rápida intervención de efectivos de la Policía de Córdoba y dotaciones de Bomberos Voluntarios permitió controlar la situación antes de que el incendio se propagara a otras viviendas cercanas.

Según detalló la fuerza provincial, los equipos de emergencia acudieron inmediatamente al recibir el aviso y constataron la presencia de llamas en el interior de la propiedad. Tras desplegar las tareas habituales en este tipo de incidentes, lograron sofocar el fuego en pocos minutos.

De acuerdo con los datos oficiales recogidos por la Policía de Córdoba, el siniestro solo ocasionó daños materiales en la vivienda, sin que se reportaran personas heridas. El informe policial subraya que no fue necesaria la asistencia médica de los ocupantes ni de los vecinos, un dato que fue confirmado también por los bomberos a cargo del operativo.

El episodio, que movilizó a fuerzas de seguridad y bomberos en Cosquín, puso el foco en los riesgos asociados a tormentas eléctricas en zonas residenciales. Las investigaciones continúan, mientras los responsables del operativo coordinan la remoción de escombros y la revisión de la instalación eléctrica afectada, según precisaron los efectivos presentes en el lugar.

Un incendio fatal en una casa provocó la muerte de un hombre en Córdoba

Una vivienda situada en la calle Piedra Pintada al 600, en Villa El Libertador, al sur de la ciudad de Córdoba, resultó completamente destruida tras un incendio. El siniestro activó un despliegue de dotaciones de la Dirección Bomberos y de la Jefatura de Policía, quienes acudieron con premura al lugar. Lamentablemente, el saldo fue trágico: un hombre de 45 años perdió la vida, ya que su cuerpo fue encontrado sin signos vitales dentro del inmueble.

Según detallaron fuentes de la policía, la primera alerta llegó cerca de las 8:43, cuando una comunicación radial al 911 informó sobre el incendio. El incidente ocurrió días atrás.

A partir de ese aviso, personal del cuartel cinco se trasladó hasta la vivienda afectada, donde se encontraron con una escena crítica: un foco ígneo se había apoderado de un dormitorio ubicado en la parte posterior de la casa. El avance del fuego era intenso y, a pesar de la rápida intervención de los bomberos, las llamas habían consumido por completo ese ambiente.

La investigación del incendio fatal en Villa El Libertador apunta como posible causa una falla eléctrica en el tendido de cables de la vivienda

El trabajo de los equipos permitió que el incendio no se extendiera a otros sectores del domicilio, aunque los daños materiales en la habitación fueron absolutos. Una vez sofocadas las llamas y tras la realización de las tareas de enfriamiento, los bomberos efectuaron una inspección detallada del lugar. Fue entonces cuando confirmaron la presencia del cuerpo sin vida de un hombre de 45 años en el dormitorio incendiado. Según la información proporcionada por la Dirección Bomberos, la víctima no habría conseguido escapar del ambiente invadido por el fuego, presentando signos evidentes de calcinación.

La fuerza policial remarcó que el espacio quedó completamente destruido. Mientras tanto, las primeras hipótesis de los peritos apuntan a que el siniestro podría haberse originado en una falla eléctrica relacionada con el tendido de cables de la vivienda, aunque esa posibilidad aún no fue confirmada. La Justicia ya interviene en el caso y se encuentra a cargo de la investigación para esclarecer los detalles y determinar las causas precisas que provocaron el incendio.

Por último, desde la Dirección Bomberos informaron que no se registraron otras víctimas ni incidentes adicionales durante el operativo, el cual concluyó sin novedades relevantes y quedó supeditado a los resultados de las pericias técnicas y judiciales correspondientes.