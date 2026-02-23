Un incendio fatal en una casa provocó la muerte de un hombre en Córdoba

La víctima fue hallada en la parte posterior del inmueble, el dormitorio quedó reducido a escombros

Un incendio devastó una vivienda situada en la calle Piedra Pintada al 600, en Villa El Libertador, al sur de la ciudad de Córdoba. El hecho, que movilizó a dotaciones de la Dirección Bomberos y de la Jefatura de Policía, dejó como saldo la muerte de un hombre de 45 años, quien fue hallado sin vida en el interior del inmueble.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, el primer aviso llegó a través de una solicitud radial al 911, cerca de las 8:43 de este lunes. Al recibir la alerta, personal del cuartel cinco se desplazó hasta el domicilio señalado, donde se encontraron con un foco ígneo que había tomado por completo un dormitorio, ubicado en la parte posterior de la casa.

El despliegue de los bomberos permitió sofocar las llamas y evitar su propagación a otros ambientes, aunque los daños en la habitación resultaron totales.

La inspección posterior reveló la gravedad del hecho. Según información confirmada por la Dirección Bomberos, en el interior del dormitorio afectado fue hallado el cuerpo de un hombre de 45 años, quien no habría logrado escapar del ambiente en el momento del incendio.

Desde la fuerza policial señalaron que el fuego destruyó por completo el espacio, y que la víctima presentaba signos de calcinación.

Según las primeras hipótesis de los bomberos, el incendio podría haber tenido su origen en una falla eléctrica en el tendido de cables. De todos modos, la Justicia ya se encuentra a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias y confirmar las causas que provocaron el siniestro.

Al finalizar las tareas de enfriamiento y control, desde la Dirección Bomberos informaron que no se registraron otras víctimas ni incidentes adicionales en el operativo. El procedimiento concluyó sin novedades, a la espera de las pericias técnicas y judiciales pertinentes.

Impactante incendio en un depósito de logística en Benavídez: 2 personas resultaron heridas

Bomberos, defensa civil y COT trabajan en el lugar

En el partido de Tigre, sobre la ruta 9 km 37, un incendio de grandes proporciones afectó un depósito ubicado dentro del complejo logístico Norlog el último viernes, que es utilizado por Andreani, en Benavídez. Las llamas comenzaron alrededor de las 15 y rápidamente avanzaron sobre una de las naves situadas en el fondo de este predio, que alberga varias instalaciones similares. Dos personas fueron atendidas por lesiones leves.

Según le indicaron fuentes del municipio a Infobae, en principio tres dotaciones de bomberos acudieron al lugar para combatir el fuego, acompañadas por personal de Defensa Civil y del COT. La magnitud del incendio quedó registrada en imágenes y videos que muestran la intensa actividad de los equipos de emergencia y el impacto del humo sobre el paisaje local.

El hecho movilizó tanto a autoridades como a vecinos y trabajadores. Según información difundida por TN, se evacuó preventivamente a quienes se encontraban en el área, ante el riesgo que representaba la propagación de las llamas y la densa humareda.

Hasta el momento, no se conocieron las causas que originaron el incendio. El operativo de los bomberos continúa enfocándose en sofocar los focos activos y en controlar el avance del fuego dentro del predio.

Ante la magnitud de la situación, con llamas en todo el galpón y columnas de humo negro que se veían desde kilómetros de distancia, acudieron más dotaciones de bomberos: 11 en total y 5 camiones cisterna. Fueron de Escobar, Don Torcuato, Pacheco, Benavídez y Tigre.

Si bien las causas que generaron el inicio del fuego aún son materia de investigación, los empleados del lugar sospechan que se pudo haber generado por un cortocircuito. “Explosión no hubo, porque no se escuchó nada, solo fuego, así que es bastante probable lo del cortocircuito”, detalló la empleada de una cocina dentro del predio a este medio.

También aseguró que no sabe qué había dentro del galpón afectado, pero sí que la preocupación creció cuando las llamas empezaron a desplazarse hacia otra nave que hay detrás en la que se almacenan electrodomésticos.