Sociedad

Secuestraron casi 4 toneladas de carne en mal estado de un frigorífico clandestino de Mendoza

El decomiso ocurrió en un predio de la calle Famatina al 1600 de la localidad de Guaymallén. En la cámara de conservación había pérdida de cadena de frío, falta de rotulación y deficiencias en las condiciones de higiene

Guardar
Grandes cantidades de carne envuelta
Grandes cantidades de carne envuelta en plástico se observan en cajas de plástico, tras el decomiso de cuatro toneladas de carne en mal estado en Guaymallén, Mendoza (Los Andes)

La Policía Rural de Mendoza llevó adelante un operativo que terminó con la desarticulación de un centro clandestino de acopio y venta de carne, ubicado en el departamento de Guaymallén.

La intervención se originó tras recibir denuncias sobre las condiciones en las que se manejaban productos cárnicos en una propiedad de la calle Famatina al 1600, en el distrito de Rodeo de la Cruz.

La investigación se inició cuando vecinos alertaron sobre posibles irregularidades sanitarias en el lugar. El despliegue policial, acompañado por agentes de la Dirección Provincial de Ganadería y del municipio, permitió constatar la existencia de una cámara frigorífica repleta de carne en estado dudoso.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario Los Andes, el operativo fue autorizado por la Oficina Fiscal de Guaymallén y el Primer Juzgado Penal Colegiado, quienes intervinieron tras comprobarse la gravedad de la situación. En el procedimiento, la policía rural decomisó cerca de 3.900 kilos de carne que, de acuerdo a los peritos, no era apta para el consumo humano.

Tras el secuestro de la mercadería, la Comisión de Sanidad Animal de Mendoza tomó muestras para su análisis en laboratorio, con el objetivo de determinar el nivel de riesgo para la salud pública. El proceso de desnaturalización —destrucción controlada— se realizó en el lugar, evitando así que los productos pudieran reingresar al circuito comercial.

El municipio de Guaymallén dispuso la clausura inmediata del establecimiento. El hecho fue encuadrado como una infracción al artículo 201 del Código Penal argentino, que sanciona la comercialización de alimentos peligrosos para la salud.

Autoridades inspeccionan un corral donde
Autoridades inspeccionan un corral donde se realizó el decomiso de cuatro toneladas de carne en mal estado en un establecimiento de Guaymallén, Mendoza (Los Andes)

Se decomisaron 1600 kilos de carne en la estado en Neuquén

Hace unos meses, a partir de un control realizado sobre las rutas en Neuquén, se logró decomisar más de mil kilos de carne que se encontraban en mal estado. Con el fin de terminar con la comercialización informal, también se realizaron operativos en la localidad de Zapala.

La intervención, liderada por el Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (Cippa), se realizó en colaboración con la Policía y el área de Bromatología, y abarcó tanto operativos en rutas como inspecciones en carnicerías de la ciudad de Zapala.

Durante uno de los procedimientos, las autoridades incautaron un cargamento compuesto por 48 medias reses de cerdo, cuyo peso total alcanzó los 1.430 kilos. Este lote carecía de certificado sanitario, documentación tributaria y sello identificatorio que acreditara su procedencia de un establecimiento habilitado.

Las mediciones de temperatura efectuadas en el lugar arrojaron valores entre 16°C y 20°C, superando ampliamente el rango permitido para el transporte seguro de carne, lo que representa un riesgo sanitario considerable para los consumidores. Según explicaron los especialistas, la ruptura de la cadena de frío favorece la proliferación de bacterias y la posibilidad de contaminaciones cruzadas, comprometiendo la inocuidad del alimento.

En paralelo, el Cippa llevó a cabo fiscalizaciones en carnicerías de la localidad de Zapala, donde se intervinieron aproximadamente 240 kilos de carne en mal estado, sin posibilidad de identificar su origen ni trazabilidad. En todos los casos, el material decomisado fue retirado de circulación y se labraron las actas correspondientes para dar inicio a las actuaciones administrativas y judiciales pertinentes.

Desde el ministerio de Economía, Producción e Industria recordaron que estas tareas de fiscalización se desarrollan de manera permanente en distintas localidades de la provincia, con el objetivo de prevenir la comercialización de alimentos sin control sanitario y asegurar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de inocuidad alimentaria.

Temas Relacionados

secuestrotoneladascarne en mal estadoMendoza

Últimas Noticias

Detuvieron a uno de los imputados por el femicidio de la joven encontrada en un ropero en Córdoba

Javier Grasso estaba prófugo desde 2025 por encubrimiento agravado en el marco del crimen de Milagros Basto, una joven que fue encontrada en un ropero

Detuvieron a uno de los

Revelaron detalles macabros del doble femicidio en Chaco: abuso sexual y un hacha, como arma homicida

Madre e hija fueron encontradas sin vida en su domicilio, ambas con evidentes signos de violencia. Las autoridades indicaron que la joven de 17 años fue víctima de abuso sexual vaginal y anal

Revelaron detalles macabros del doble

Condenaron a cuatro policías por detener, torturar y amenazar a siete jóvenes de Rosario

En total, 21 oficiales fueron juzgados. Ocho de ellos fueron sentenciados por omisión de denuncia y los otros nueve fueron absueltos

Condenaron a cuatro policías por

Un joven fue atacado a tiros en una estación de servicio abandonada en las afueras de Rosario

Tres personas fueron detenidas por el ataque. La víctima se encuentra internada en terapia intensiva

Un joven fue atacado a

Por el crimen del tarotista en Córdoba, condenaron a perpetua al único acusado

El hombre relató frente a la audiencia cómo fueron los últimos minutos con la víctima, a quien tapó con una frazada “porque no supo qué hacer”

Por el crimen del tarotista
DEPORTES
Marco Trungelliti avanza en Kigali,

Marco Trungelliti avanza en Kigali, el Challenger africano que ganó en 2024

Los mejores memes y reacciones en las redes tras el empate de Boca Juniors con San Lorenzo: Claudio Úbeda y Weigandt, los elegidos

10 frases de Úbeda tras el empate de Boca Juniors: los silbidos, el dardo a San Lorenzo y por qué no hizo más cambios

Tras el empate entre Boca y San Lorenzo, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura

El Inter Miami de Messi igualó 0-0 ante Nashville por el partido de ida de los octavos de la Concachampions

TELESHOW
Gran Hermano: quiénes fueron los

Gran Hermano: quiénes fueron los siete participantes que salieron de placa antes de la gala de eliminación

Dalma Maradona recordó el día en que su padre Diego hizo realidad su sueño de conocer a los Backstreet Boys

La contundente decisión que tomó Gran Hermano tras los comentarios racistas de Carmiña hacia Mavinga

Dos participantes fueron eliminados de MasterChef y se despidieron entre lágrimas y confesiones

Mica Lapegüe mostró el emotivo momento en el que la familia de su novio se enteró de su embarazo: “Lloro”

INFOBAE AMÉRICA

Centroamérica y República Dominicana muestran

Centroamérica y República Dominicana muestran su músculo exportador en Panamá durante Expocomer 2026

Fernanda Laguna: “El arte es como una de esas máquinas del pasado que no se sabe para qué sirven”

Los libros que eligió Daniel Divinsky, el editor de Mafalda: promesa cumplida

Los actores escandinavos se hacen notar en los Oscar y la industria del cine global

Por qué la conciencia sigue siendo el mayor misterio de la ciencia