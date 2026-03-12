Secuestraron casi 4 toneladas de carne en mal estado de un frigorífico clandestino de Mendoza

Grandes cantidades de carne envuelta en plástico se observan en cajas de plástico, tras el decomiso de cuatro toneladas de carne en mal estado en Guaymallén, Mendoza (Los Andes)

La Policía Rural de Mendoza llevó adelante un operativo que terminó con la desarticulación de un centro clandestino de acopio y venta de carne, ubicado en el departamento de Guaymallén.

La intervención se originó tras recibir denuncias sobre las condiciones en las que se manejaban productos cárnicos en una propiedad de la calle Famatina al 1600, en el distrito de Rodeo de la Cruz.

La investigación se inició cuando vecinos alertaron sobre posibles irregularidades sanitarias en el lugar. El despliegue policial, acompañado por agentes de la Dirección Provincial de Ganadería y del municipio, permitió constatar la existencia de una cámara frigorífica repleta de carne en estado dudoso.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario Los Andes, el operativo fue autorizado por la Oficina Fiscal de Guaymallén y el Primer Juzgado Penal Colegiado, quienes intervinieron tras comprobarse la gravedad de la situación. En el procedimiento, la policía rural decomisó cerca de 3.900 kilos de carne que, de acuerdo a los peritos, no era apta para el consumo humano.

Tras el secuestro de la mercadería, la Comisión de Sanidad Animal de Mendoza tomó muestras para su análisis en laboratorio, con el objetivo de determinar el nivel de riesgo para la salud pública. El proceso de desnaturalización —destrucción controlada— se realizó en el lugar, evitando así que los productos pudieran reingresar al circuito comercial.

El municipio de Guaymallén dispuso la clausura inmediata del establecimiento. El hecho fue encuadrado como una infracción al artículo 201 del Código Penal argentino, que sanciona la comercialización de alimentos peligrosos para la salud.

Autoridades inspeccionan un corral donde se realizó el decomiso de cuatro toneladas de carne en mal estado en un establecimiento de Guaymallén, Mendoza (Los Andes)

Se decomisaron 1600 kilos de carne en la estado en Neuquén

Hace unos meses, a partir de un control realizado sobre las rutas en Neuquén, se logró decomisar más de mil kilos de carne que se encontraban en mal estado. Con el fin de terminar con la comercialización informal, también se realizaron operativos en la localidad de Zapala.

La intervención, liderada por el Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (Cippa), se realizó en colaboración con la Policía y el área de Bromatología, y abarcó tanto operativos en rutas como inspecciones en carnicerías de la ciudad de Zapala.

Durante uno de los procedimientos, las autoridades incautaron un cargamento compuesto por 48 medias reses de cerdo, cuyo peso total alcanzó los 1.430 kilos. Este lote carecía de certificado sanitario, documentación tributaria y sello identificatorio que acreditara su procedencia de un establecimiento habilitado.

Las mediciones de temperatura efectuadas en el lugar arrojaron valores entre 16°C y 20°C, superando ampliamente el rango permitido para el transporte seguro de carne, lo que representa un riesgo sanitario considerable para los consumidores. Según explicaron los especialistas, la ruptura de la cadena de frío favorece la proliferación de bacterias y la posibilidad de contaminaciones cruzadas, comprometiendo la inocuidad del alimento.

En paralelo, el Cippa llevó a cabo fiscalizaciones en carnicerías de la localidad de Zapala, donde se intervinieron aproximadamente 240 kilos de carne en mal estado, sin posibilidad de identificar su origen ni trazabilidad. En todos los casos, el material decomisado fue retirado de circulación y se labraron las actas correspondientes para dar inicio a las actuaciones administrativas y judiciales pertinentes.

Desde el ministerio de Economía, Producción e Industria recordaron que estas tareas de fiscalización se desarrollan de manera permanente en distintas localidades de la provincia, con el objetivo de prevenir la comercialización de alimentos sin control sanitario y asegurar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de inocuidad alimentaria.