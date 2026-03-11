Sociedad

Robo en vivo: el video de los sospechosos que intentaron asaltar un kiosco y fueron detenidos

Cuatro sospechosos fueron interceptados por la policía tras ser denunciados por vecinos en San Miguel. Tres de los involucrados son menores de edad

Intentaron robar un kiosco en San Miguel, fueron captados por las cámaras de seguridad y terminaron detenidos

Cuatro sospechosos que intentaban forzar la reja de un comercio mientras el dueño no estaba fueron atrapados luego de que vecinos denunciaran lo sucedido y que, por las cámaras de seguridad del partido de San Miguel, los operadores lograran ver el ataque en vivo y movilizar un operativo policial que culminó con la detención de todos los implicados: tres son menores.

El intento de robo ocurrió en un comercio ubicado sobre Avenida San Martín al 600. Fueron dos vecinos, que advirtieron la presencia de los sospechosos junto al comercio cerrado, quienes reportaron el hecho a través de mensajes de WhatsApp al sistema municipal de emergencias.

Los operadores de Ojos en Alerta recibieron las advertencias y, con las descripciones aportadas —“remera azul y visera, sin remera y bermuda de jean, remera marrón y buzo con capucha”—, activaron el seguimiento a través de las cámaras de seguridad del municipio.

Las imágenes mostraron a los sospechosos mientras intentaban abrir la ventana del kiosco, intercambiando herramientas y vigilando el movimiento en la calle.

Un patrullero se acercó al lugar del robo y detuvo a uno de los sospechosos en el lugar del hecho. Los otros tres, que se dispersaron al notar la presencia policial, fueron interceptados en la esquina de la avenida San Martín y Estrada.

El video que encabeza esta nota captó tanto la aprehensión del primer sospechoso —identificado por la remera azul— como la detención de los otros tres. En los minutos posteriores, la policía recuperó un cargador de notebook que los jóvenes habían logrado sacar del comercio y abandonaron en la vereda durante la huida. No se llevaron nada más que eso.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, tres de los detenidos eran menores de edad: dos tenían 16 años y otro de 14. El mayor fue identificado como B.C.J.A. de 54 años, todos domiciliados en la zona.

La Policía los trasladó hacia la Comisaría 2ª de Bella Vista, donde quedaron a disposición de la Justicia.

En cuanto al comercio que fue dañado, el personal de defensa civil se encargó de reparar la ventana, mientras agentes de asistencia a la víctima y familiares de los menores fueron notificados y convocados a la dependencia policial.

