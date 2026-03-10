Sociedad

Se registraron incidentes frente a la Casa de Gobierno de Jujuy por un reclamo salarial policial

Los manifestantes quemaron gomas, lanzaron piedras y pirotécnia, y quisieron tirar las rejas que rodean a la sede oficial de la Provincia

Guardar

Un tenso momento se vivió frente a la Casa de Gobierno de la Provincia (Video X @farasjido)

Un tenso momento se vivió este lunes en los alrededores de la Casa de Gobierno de Jujuy, cuando un grupo de efectivos policiales y familiares de los mismos se manifestaron en Plaza Belgrano en el marco de un conflicto salarial que comenzó hace unas semanas.

La protesta era en respuesta al acuerdo anunciado por la administración provincial en relación a los reclamos salariales de las fuerzas de seguridad, de acuerdo con lo informado por Todo Jujuy. Lo que, en horas de la tarde, empezó con una protesta pacífica frente a las rejas que rodean la sede del Poder Ejecutivo, pronto se convirtió en violentos incidentes, durante la noche.

La concentración reunió a manifestantes que llevaban carteles y algunos tenían parte del rostro cubierto. En las videos que circularon en las redes sociales, se observa a una parte de los presentes arrojando pirotecnia hacia el edificio gubernamental, lo que generó la formación de un cordón policial en en el acceso al edificio y la infantería sobre la calle Sarmiento.

Una línea de policías antidisturbios
Una línea de policías antidisturbios se mantuvo frente a la sede del Poder Ejecutivo en meio de las protestas (Imagen de video Diario El Pórtico)

Parte de los familiares y allegados a los agentes expresaron su rechazo al acuerdo, al considerar que no respondía a las demandas originales, especialmente, en relación con el pedido de un aumento salarial del 50 por ciento.

En el transcurso de la movilización, un grupo de personas intentó derribar una de las rejas del portón. Este hecho incrementó el clima de tensión, aunque no se produjeron enfrentamientos directos entre los manifestantes y la Policía apostada en el lugar. La protesta se mantuvo durante varias horas

Agentes e la policía y
Agentes e la policía y allegados reclamaron por mejoras salariales y condiciones laborales (Imagen de video Diariio El Pórtico)

“Ya está encaminada la situación. Se tocaron todos los puntos que fueron reclamados tanto por el personal activo como por el personal que se encuentra en situación de retiro”, explicó un referente del personal activo del Servicio Penitenciario. “Se llegó al mejor acuerdo posible”, añadió lo que posteriormente desató los incidentes.

El conflicto salarial en las fuerzas de seguridad comenzó cuando efectivos de la Policía de Jujuy salieron a las calles para exigir un aumento del salario básico, de acuerdo con lo informado por Noticias (d) Jujuy. Además del reclamo por la actualización salarial pidieron mejoras en las condiciones de trabajo, señalando la necesidad de revisar aspectos vinculados a la jornada laboral, los recursos disponibles y la infraestructura en dependencias policiales.

Los disturbios fueron frente a
Los disturbios fueron frente a la Casa de Gobierno de Jujuy (Imagen de video Diariio El Pórtico)

El malestar dentro de la fuerza se profundizó luego de que se conocieran aumentos diferenciados otorgados a la plana mayor de la Policía, que alcanzaron el 70%, y a sectores específicos como los custodios de las autoridades de Gobierno y el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP), según añadió el mismo medio. Esta decisión generó un fuerte rechazo entre el personal de menor rango. En respuesta, el secretario de Seguridad provincial, Juan Manuel Pulleiro, anunció que las resoluciones que establecían esos incrementos quedarían sin efecto, lo que permitió descomprimir la protesta de manera momentánea.

El viernes pasado, una delegación de policías retirados fue recibida por el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, en un encuentro en el que también participaron representantes de la Jefatura de Policía y del Servicio Penitenciario. En esa reunión se acordó la conformación de una mesa de diálogo para tratar la situación salarial y las demandas del sector. Los delegados adelantaron que presentarán un pedido formal de aumento del 50% para el personal policial y penitenciario, en línea con la magnitud de los reclamos expresados durante las recientes movilizaciones. El conflicto permanece abierto.

Una situación similar se vivió semanas atrás en Rosario, Santa Fe en donde una protesta policial terminó en enfrentamientos internos. Los agentes de la fuerza provincial vestidos de civil y con los rostros cubiertos, junto a familiares, se reunieron frente a la Jefatura de Policía para reclamar mejoras salariales y condiciones laborales.

Una protesta policial en Rosario
Una protesta policial en Rosario por mejoras salariales derivó en un enfrentamiento entre oficiales y terminaron acuartelados

La situación escaló pasada la medianoche del 10 de febrero, cuando efectivos en actividad recibieron la orden de intervenir contra los manifestantes. Esto llevó a que varios efectivos se sumaran a la protesta, abandonando sus funciones y bloqueando las calles con patrulleros y motos oficiales.

El reclamo original exigía una urgente recomposición salarial ante la pérdida de poder adquisitivo. Tras la intervención oficial, la protesta se radicalizó y se replicó en otros puntos de Rosario y en la capital provincial.

Temas Relacionados

protestasmanifestantesPolicíasJujuyincidentesCasade Gobiernoúltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a un hombre que robaba camionetas pick up en Guernica: forzaba las cerraduras y huía

La investigación tras la denuncia de un vecino permitió identificar y detener a un remisero de 29 años, acusado de ser el responsable de una serie de robos en la zona

Detuvieron a un hombre que

Nicolás Olivari, el poeta que reflejó la vida porteña de inicios del siglo XX: de su amistad con Gardel a la pasión por la noche

El célebre escritor creó la pieza que popularizó Carlos Gardel en 1930, mientras compartía una comida con el compositor que luego se encargó de ponerle la música

Nicolás Olivari, el poeta que

Los secretos del Parque Lezama: el rincón en el que nació Buenos Aires, el mercado de esclavos y la barranca que conquista el cine

Es uno de los grandes pulmones de la Ciudad y el único escenario de la película que acaba de estrenar Juan José Campanella. Pero antes de llegar a la gran pantalla ya contaba con una larga historia

Los secretos del Parque Lezama:

Un grupo mapuche a punto de ser desalojado criticó al INAI y pidió que finalicen el relevamiento territorial

Se trata de la conflictiva comunidad Paicil Antriao, que está a punto de ser desalojada de un camping que usurpan en la zona. Elevaron una acción de amparo contra el organismo nacional y lo responsabilizan por no finalizar el relevamiento territorial

Un grupo mapuche a punto

El caso del sicario condenado por matar al hermano de “El Loco César” que se movía libre por el conurbano y el misterio de los huesos

Lo atraparon en una causa que investiga homicidios vinculados a la venta de drogas. Con su hermano tenían un búnker con custodia armada las 24 horas y amedrentaban a competidores y a los que atrasaban en sus pagos. Cayó mientras visitaba ‘clientes’

El caso del sicario condenado
DEPORTES
De trabajar como cajero en

De trabajar como cajero en México a convertirse en el DT más joven del básquet argentino con 22 años: “La mejor decisión que tomé”

Se vende la histórica cupé Fuego de Diego Maradona: dónde estaba, cómo se mantuvo en perfecto estado durante 35 años y cuánto vale

Los divertidos videos de Franco Colapinto en China: del “Messi, Dios” a la canción que quiso aprender

Con la camiseta más grande del mundo y frente a una multitud, San Lorenzo presentó su nueva indumentaria: el hit contra Boca Juniors

Los gastos por accidentes en los equipos de F1 que dejó la primera carrera del año: qué lugar ocupa Franco Colapinto

TELESHOW
La foto de Luciano Castro

La foto de Luciano Castro junto a su hijo luego de su internación: el regreso del actor a sus mejores rutinas

Quién fue el eliminado en la “placa planta” de Gran Hermano: Generación Dorada

Benjamín Amadeo fue papá por segunda vez: “Bienvenido Paquito, rebalsados de amor”

Quiénes fueron los dos eliminados de MasterChef Celebrity que se quedaron a las puertas de la final

La insólita compra semanal que hicieron en Gran Hermano: “Me pasé con las cantidades”

INFOBAE AMÉRICA

Israel afirmó que abatió a

Israel afirmó que abatió a más de 1.900 soldados y comenadantes del régimen iraní desde el inicio de la guerra

Reino Unido inició misiones aéreas defensivas en apoyo de los Emiratos Árabes y derribó drones iraníes en varias zonas de Medio Oriente

Estados Unidos suspendió temporalmente algunas sanciones petroleras para estabilizar el mercado mundial del crudo

Rasgos compulsivos: por qué la incertidumbre del futuro nos hace repetir hábitos

“Las acuarelas prodigiosas”, un homenaje a las mujeres que nunca se rinden