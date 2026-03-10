“Mi bebé necesita ayuda”: el desesperado pedido de una madre a una operadora del 911 para reanimar a su hijo

El caso ocurrió en el barrio Altamira y se resolvió cuando la mujer pudo realizar las maniobras indicadas. El recién nacido fue trasladado a la Nueva Maternidad, donde recibió atención y fue dado de alta horas después

Un llamado a la línea de emergencias activó una cadena de acciones exactas que le salvaron la vida a un recién nacido en la ciudad de Córdoba. En pocos minutos, la intervención de una operadora del 911 resultó esencial para que una madre pudiera asistir a su hijo recién nacido cuando tuvo un episodio de broncoaspiración.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Miguel Machado al 1500, donde una mujer mayor de edad se comunicó con la central de emergencias luego de notar que su bebé, de apenas 29 días, presentaba dificultades mientras era amamantado. La respuesta al llamado fue inmediata: la operadora del 911 contuvo a la madre y le proporcionó instrucciones precisas para ejecutar maniobras de primeros auxilios que permitieron estabilizar al pequeño. “Esto no lo pudo haber hecho sin ella”, expresó la madre en diálogo con el medio cordobés El Doce, aludiendo al rol fundamental de la profesional al otro lado del teléfono.

“Yo me desesperé mucho porque no sabía cómo reaccionar. Había llamado a mis papás primero porque están cerca y después llamé al 911 y ahí tuve la comunicación que me dejó más tranquila”, relató la madre. La mujer recordó que sostuvo al bebé boca arriba al momento de la llamada y que fue la operadora quien la instruyó, indicándole cómo colocar al niño y aplicar los golpes en la espalda para que pudiera reanimarse. “Cuando se escuchó ya llorar, ahí me quedé mucho más tranquila”, agregó, destacando el alivio que sintió cuando el bebé mostró signos de recuperación.

El bebé recibió atención médica en la Nueva Maternidad, encontrándose en buen estado

La operadora del 911, también entrevistada por el mismo medio, describió la tensión del momento: “Lo primero es que ella se calme, porque ella es la que tiene que asistirlo. Yo soy la voz, yo no puedo hacer nada. Todo lo tenés que hacer vos. Entonces, cuando ella ya se calmó, ya ahí pudimos trabajar”. La profesional remarcó la importancia de la calma en la resolución de la emergencia y compartió la satisfacción que experimentó al escuchar el llanto del bebé al final del procedimiento.

Luego de la intervención inicial, la madre y el niño fueron trasladados a la Nueva Maternidad, donde el recién nacido recibió atención médica. El bebé se encontraba en buen estado de salud y fue dado de alta pocas horas después del episodio. “Estoy superagradecida”, expresó la madre, quien reconoció el acompañamiento recibido en un momento que definió como traumático por tratarse de su primer hijo y por la incertidumbre que vivió durante la emergencia.

La interacción entre la madre y la operadora del 911 permitió que una situación crítica se resolviera sin consecuencias graves. “Es muy lindo poder ver a la persona que me pudo ayudar también”, concluyó.

Córdoba: dos policías reanimaron a una bebé de tres meses que se había ahogado con leche

La niña presentaba serias dificultades respiratorias. Fue asistida en una comisaría y trasladada de urgencia al Hospital Luis Pasteur.

Hace dos semanas, en la ciudad de Villa María, en Córdoba, se vio marcada por la urgencia y la tensión cuando una pareja llegó corriendo a una comisaría con su hija de tres meses en brazos. La pequeña presentaba signos evidentes de dificultad para respirar, mientras sus padres contaban lo que había pasado con gran desesperación. En ese momento, la reacción del personal policial le salvó la vida a la menor en una jornada que pudo haber tenido otro desenlace.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, un hombre de 44 años y una mujer de 39 acudieron a la dependencia policial buscando auxilio para su bebé, quien atravesaba un episodio de ahogamiento con leche materna.

El personal de la comisaría, al percatarse de la situación, inició maniobras de primeros auxilios de inmediato. En un intento por revertir el cuadro, los efectivos se abocaron a reanimar a la niña, logrando que comenzara a llorar, signo que indicaba una recuperación de la respiración.

La situación, lejos de relajarse, exigió una respuesta sostenida: durante el traslado en un móvil policial, los agentes continuaron con las maniobras de auxilio, mientras se organizaba un cordón sanitario hacia el Hospital Luis Pasteur. La coordinación y el traslado rápido fueron claves para que la bebé recibiera atención médica lo antes posible.

Al ingresar al centro de salud, el equipo médico tomó intervención para estabilizar a la pequeña. De acuerdo con el reporte oficial del hospital, la niña fue asistida y, tras ser evaluada, se informó que se encontraba en buen estado general. Luego de la atención, se le otorgó el alta médica y la familia regresó a su domicilio.