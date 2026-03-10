Sociedad

Incendios en Mar del Plata: hay más de 200 hectáreas consumidas por las llamas

El foco se registró en una zona conocida como El Marquesado el domingo y, este lunes, las llamas se reactivaron. Se utilizaron más de 50 mil litros de agua en los operativos de combate

Las llamas se propagaron rápidamente debido al viento (Video X @Hechosanderecho)

Un incendio de gran magnitud afectaba este lunes a una zona del extremo sur de Mar del Plata, conocida como El Marquesado. El foco ígneo, que se inició alrededor de las 15 en terrenos cercanos a la ruta 11, continuaba activo y la propagación de las llamas obligó a reforzar el operativo con la intervención de Bomberos de diferentes cuarteles.

Otros siniestros habían sido reportados el domingo en diferentes zonas del Partido de General Pueyrredon, Balcarce y General Alvarado. Según el último parte de Defensa Civil, el dispositivo de emergencia incluyó tres autobombas de San Patricio, Chapadmalal y Miramar, tres camionetas de Incendios Forestales de la provincia de Buenos Aires, personal de Prefectura, un camión de Emvial y equipos de Osse, según indicó 0223.

El titular del organismo, Alfredo Rodríguez, informó que el fuego logró ser controlado en las primeras horas de lunes mediante un arado especial realizado con tractores para crear un cortafuego. Sin embargo, durante el transcurso de la tarde en El Marquesado, el foco se reactivó y las llamas siguieron avanzando.

Los vecinos dieron cuenta de la magnitud del siniestro. “No lo pueden parar. Quedan 10 metros y llega a la Calle 1”, señaló uno de los frentistas, mientras que otros afirmaron que el humo y el fuego podía verse a 15 cuadras de distancia. La mayoría de los habitantes de la zona se sumó a los trabajos para intentar contener el avance de las llamas.

Cerca de las 18 se produjo un cambio en la dirección del viento, lo que intensificó la propagación del fuego en dirección a la ruta 11. Otra de las áreas que se vio afectada el finde semana fue la zona de Acantilados. Según datos oficiales constatados por La Capital de Mar del Plata, entre estos siniestros se consumieron más de 200 hectáreas de pastizales y se utilizaron más de 50 mil litros de agua en los operativos de combate.

Otrso siniestros tuvieron lugar en zonas de los partidos limítrofes y dejaron un total de 200 hectáreas quemadas (Video X @Hechosanderecho)

Incendios en la Patagonia

A principios de mes el ingreso de un frente frío y el descenso de la temperatura permitieron contener los principales focos de incendio que afectaban bosques y pastizales en el norte de Chubut, según informaron fuentes oficiales. Las precipitaciones y el trabajo coordinado de brigadistas, la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Parques Nacionales y organismos provinciales resultaron determinantes para frenar el avance de las llamas, que habían generado preocupación en el Parque Nacional Los Alerces y zonas aledañas.

Los incendios en Puerto Café y La Tapera, ambos dentro del Parque Nacional Los Alerces, habían logrado ser contenidos, mientras que el de Puerto Patriada, también en jurisdicción de Chubut, permanecía controlado. En La Tapera, veinticuatro brigadistas y un helicóptero seguían operando para evitar una posible reactivación, ya que las autoridades del parque denunciaron que el fuego comenzó de manera intencional y se detectaron tres focos simultáneos, alejados entre sí y sin causas naturales evidentes.

Brigadistas equipados con cascos amarillos
Brigadistas equipados con cascos amarillos y trajes protectores luchan contra un incendio forestal que genera humo denso en el Parque Nacional Los Alerces, Chubut.

En Puerto Café, otro helicóptero y equipos de diferentes organismos mantenían las tareas de prevención. En Puerto Patriada, la situación estaba bajo control y solo permanecían brigadistas regionales.

El primero de los incendios, registrado en diciembre, se originó a partir de una descarga eléctrica durante una tormenta. En contraste, el más reciente fue provocado de manera intencional hace tres semanas y es objeto de una investigación judicial en el Juzgado Federal de Esquel.

El impacto de los incendios en la provincia se reflejó en más de 60 mil hectáreas de bosques nativos, implantados y vegetación baja afectadas, así como en la pérdida de viviendas y vehículos.

Las imágenes en los alrededores de Epuyén, Puerto Patriada y El Hoyo muestran el alcance del daño, con bosques calcinados, animales muertos y escombros en áreas devastadas. Durante la apertura de sesiones ordinarias en la provincia, el gobernador Ignacio Torres dedicó parte de su discurso a la situación, destacó el esfuerzo de los brigadistas.

