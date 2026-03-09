Pergamino: una camioneta se incendiaba en la calle y dos soderos terminaron apagando el fuego a sifonazos

Una camioneta se prendió fuego en una esquina céntrica de Pergamino y el conductor no lograba controlarlo con el matafuego. Dos soderos que circulaban por la zona intervinieron y lograron contener las llamas hasta la llegada de los bomberos

Un intenso humo comenzó a salir del motor de una camioneta Fiat Toro gris detenida en el cruce de boulevard Alsina y Ameghino, en la localidad de Pergamino. El conductor, tras advertir el problema, descendió del vehículo e intentó contener el avance del fuego con el extintor, pero el foco ígneo ya se expandía. Lo que nadie esperaba fue el desenlace: dos soderos que pasaban por la zona utilizaron sifones de soda para combatir las llamas, en una maniobra que sorprendió a todos y quedó registrada en video.

Según informó Infocielo, la emergencia se desató minutos antes de las 13, cuando la camioneta aguardaba la luz verde en el semáforo. El desperfecto en el motor provocó que el vehículo comenzara a incendiarse de manera repentina. El conductor logró salir rápidamente y, tras un primer intento fallido con el matafuegos, retiró algunas pertenencias de la caja trasera, mientras vecinos y automovilistas observaban preocupados la situación.

Fue en ese contexto que una combi de reparto se detuvo en la escena. Dos repartidores de soda, al identificar el incendio, descendieron y sacaron varios sifones de los cajones que transportaban. Sin dudarlo, lanzaron chorros de soda sobre el foco del incendio, improvisando un método de extinción que llamó la atención de los presentes. Comenzaron a descargar los cajones de soda y a arrojar chorros directamente contra las llamas.

Mientras los soderos intentaban sofocar el fuego, otros vecinos se acercaron a colaborar. El video del momento, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra cómo los sifones fueron utilizados uno tras otro para contener el avance de las llamas. Testigos observaron la escena con sorpresa, atentos al inusual recurso empleado para enfrentar la emergencia.

Minutos después, arribaron al lugar los bomberos voluntarios de Pergamino, quienes terminaron de controlar la situación y realizaron tareas de enfriamiento para evitar una posible reactivación del foco ígneo. El episodio no provocó heridos. La camioneta, en tanto, sufrió daños materiales en la parte delantera, donde se originó el fuego.

El accionar de los soderos se convirtió en motivo de comentarios en la ciudad durante toda la jornada, resaltando la creatividad y rapidez de su intervención. El episodio, registrado íntegramente en video, circuló en redes sociales y fue destacado por la reacción conjunta de vecinos y transeúntes ante la emergencia.

Se incendió un camión recolector en Nueva Pompeya

El pasado martes, se registró el incendio de un camión recolector de residuos en Avenida Perito Moreno 760, en el tramo comprendido entre Avenida Sáenz y Francisco Maderna, en el barrio porteño de Nueva Pompeya. El incidente, reportado cerca de las 09:44, motivó la intervención de un móvil de emergencia, según informaron fuentes oficiales.

El vehículo afectado pertenece a la empresa Nítida y permaneció detenido mientras las llamas se propagaron por la cavidad del motor y la cabina. Personal especializado utilizó una línea de 38 mm para contener el fuego, que logró ser dominado sin que se reportaran personas heridas. Tanto Avenida Perito Moreno como Avenida Sáenz permanecen cerradas al tránsito durante el operativo, lo que genera desvíos en la circulación vehicular de la zona.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmó que no hubo pacientes ni asistencias requeridas en el lugar. La situación fue controlada en pocos minutos, evitando daños a otros vehículos o bienes cercanos. La empresa Nítida no emitió declaraciones públicas sobre el incidente hasta el momento.

Entre los datos destacados, se recalcó que no se registraron víctimas ni daños materiales adicionales y que la intervención rápida de los servicios de emergencia permitió restablecer la seguridad en el área afectada. Las causas que originaron el fuego en el camión recolector aún se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades locales.