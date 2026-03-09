Sociedad

Pergamino: una camioneta se incendiaba en la calle y dos soderos terminaron apagando el fuego a sifonazos

El incidente se produjo en la intersección de boulevard Alsina y Ameghino, donde dos repartidores de soda frenaron su combi y usaron las bebidas para enfrentar las llamas que salían del motor

Guardar

Una camioneta se prendió fuego en una esquina céntrica de Pergamino y el conductor no lograba controlarlo con el matafuego. Dos soderos que circulaban por la zona intervinieron y lograron contener las llamas hasta la llegada de los bomberos

Un intenso humo comenzó a salir del motor de una camioneta Fiat Toro gris detenida en el cruce de boulevard Alsina y Ameghino, en la localidad de Pergamino. El conductor, tras advertir el problema, descendió del vehículo e intentó contener el avance del fuego con el extintor, pero el foco ígneo ya se expandía. Lo que nadie esperaba fue el desenlace: dos soderos que pasaban por la zona utilizaron sifones de soda para combatir las llamas, en una maniobra que sorprendió a todos y quedó registrada en video.

Según informó Infocielo, la emergencia se desató minutos antes de las 13, cuando la camioneta aguardaba la luz verde en el semáforo. El desperfecto en el motor provocó que el vehículo comenzara a incendiarse de manera repentina. El conductor logró salir rápidamente y, tras un primer intento fallido con el matafuegos, retiró algunas pertenencias de la caja trasera, mientras vecinos y automovilistas observaban preocupados la situación.

Fue en ese contexto que una combi de reparto se detuvo en la escena. Dos repartidores de soda, al identificar el incendio, descendieron y sacaron varios sifones de los cajones que transportaban. Sin dudarlo, lanzaron chorros de soda sobre el foco del incendio, improvisando un método de extinción que llamó la atención de los presentes. Comenzaron a descargar los cajones de soda y a arrojar chorros directamente contra las llamas.

Mientras los soderos intentaban sofocar el fuego, otros vecinos se acercaron a colaborar. El video del momento, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra cómo los sifones fueron utilizados uno tras otro para contener el avance de las llamas. Testigos observaron la escena con sorpresa, atentos al inusual recurso empleado para enfrentar la emergencia.

Minutos después, arribaron al lugar los bomberos voluntarios de Pergamino, quienes terminaron de controlar la situación y realizaron tareas de enfriamiento para evitar una posible reactivación del foco ígneo. El episodio no provocó heridos. La camioneta, en tanto, sufrió daños materiales en la parte delantera, donde se originó el fuego.

El accionar de los soderos se convirtió en motivo de comentarios en la ciudad durante toda la jornada, resaltando la creatividad y rapidez de su intervención. El episodio, registrado íntegramente en video, circuló en redes sociales y fue destacado por la reacción conjunta de vecinos y transeúntes ante la emergencia.

Nueva Pompeya: un camión de residuos se prendió fuego

Se incendió un camión recolector en Nueva Pompeya

El pasado martes, se registró el incendio de un camión recolector de residuos en Avenida Perito Moreno 760, en el tramo comprendido entre Avenida Sáenz y Francisco Maderna, en el barrio porteño de Nueva Pompeya. El incidente, reportado cerca de las 09:44, motivó la intervención de un móvil de emergencia, según informaron fuentes oficiales.

El vehículo afectado pertenece a la empresa Nítida y permaneció detenido mientras las llamas se propagaron por la cavidad del motor y la cabina. Personal especializado utilizó una línea de 38 mm para contener el fuego, que logró ser dominado sin que se reportaran personas heridas. Tanto Avenida Perito Moreno como Avenida Sáenz permanecen cerradas al tránsito durante el operativo, lo que genera desvíos en la circulación vehicular de la zona.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmó que no hubo pacientes ni asistencias requeridas en el lugar. La situación fue controlada en pocos minutos, evitando daños a otros vehículos o bienes cercanos. La empresa Nítida no emitió declaraciones públicas sobre el incidente hasta el momento.

Entre los datos destacados, se recalcó que no se registraron víctimas ni daños materiales adicionales y que la intervención rápida de los servicios de emergencia permitió restablecer la seguridad en el área afectada. Las causas que originaron el fuego en el camión recolector aún se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades locales.

Temas Relacionados

IncendiosPergaminoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: el acusado no quiso ver las fotos del cuerpo y qué dijeron los peritos

El proceso contra el imitador de Michael Jackson avanzará la próxima semana con los alegatos ante el Tribunal N°14

Juicio a Felipe Pettinato por

Cayó el prófugo del robo que frustró un policía que estaba en el baño de un supermercado de Boedo: el video

El sospechoso de 34 años fue detenido en Ciudad Evita tras un operativo de la Policía Federal Argentina. Su cómplice ya estaba preso

Cayó el prófugo del robo

María Cash: la jueza se quiso apartar del caso por “violencia moral” y la Cámara de Salta le dijo que no

Los jueces le ordenaron a Mariela Giménez que continúe a cargo de la investigación que lleva 14 años. El motivo del conflicto

María Cash: la jueza se

El Argentino, el superhéroe que recorre hospitales y zonas de desastre para acompañar a niños y familias

Damián Knight creó a “El Argentino” para llevar contención y esperanza a chicos y adultos en situaciones límite. Su misión abarca hospitales, barrios vulnerables y áreas afectadas por catástrofes, donde la empatía se transforma en acción

El Argentino, el superhéroe que

“Es una burla”: la indignación de los padres de Matías Berardi con una fiscal por acceder a que una de las condenadas viaje por vacaciones

María José Meincke Patané consideró factible el permiso pedido por el defensor de Alexa Yamila Souto Moyano, sentenciada a seis años y ocho meses de prisión y con domiciliaria. Qué dijo el tribunal

“Es una burla”: la indignación
DEPORTES
La magistral jugada del argentino

La magistral jugada del argentino Thiago Fernández en el empate entre Real Oviedo y Espanyol por La Liga de España

Indian Wells: Francisco Cerúndolo quedó eliminado ante el británico Jack Draper

El auto de medio millón de dólares que Jake Paul le regaló a su prometida Jutta Leerdam: la reacción de la campeona olímpica

Alerta en Brasil: Neymar fue excluido de la convocatoria del Santos y peligra su presencia en el Mundial 2026

Lisandro Martínez reveló el gesto de Dibu Martínez y Alexis Mac Allister tras su última lesión: “Así somos en la Selección”

TELESHOW
Eva De Dominici se sometió

Eva De Dominici se sometió a una intervención quirúrgica y se complicó: cómo sigue su salud

De Gastón Edul a Lit Killah: quiénes son todos los argentinos que pelearán en La Velada del Año 6

Luciano Castro habló por primera vez luego de su internación: "Pedí ayuda y me dieron ayuda"

Cris Morena le dedicó un video a la China Suárez por sus 34 años con el paso de la actriz por sus programas: “Feliz vida”

María Becerra relató su experiencia después de haber atravesado dos embarazos ectópicos: “No se qué me pasa”

INFOBAE AMÉRICA

Hallan en Australia los cristales

Hallan en Australia los cristales más antiguos del mundo: por qué pueden ser claves para entender el origen de la Tierra

“Si la guerra seguía su curso Occidente podía estar en peligro”: el análisis de Alejandro Corbacho sobre lo que significaba para la región la escalada de tensión en Medio Oriente

El opositor Juan Pablo Guanipa anunció que un tribunal venezolano ordenó el cierre de su causa por terrorismo

Una protesta estudiantil sacude la Universidad de La Habana en medio de la crisis en Cuba

1win organiza vuelos chárter privados para clientes VIP que abandonan los EAU en medio de interrupciones en la aviación