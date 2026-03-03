Sociedad

Nueva Pompeya: un camión de residuos se prendió fuego y hay un corte total de tránsito

La propagación de llamas en un vehículo de la empresa Nítida obligó a bloquear avenidas y a desplegar equipos de emergencias, que lograron controlar el siniestro rápidamente sin que se registraran personas lesionadas

Se incendió un camión recolector en Nueva Pompeya

Esta mañana se registró el incendio de un camión recolector de residuos en Avenida Perito Moreno 760, en el tramo comprendido entre Avenida Sáenz y Francisco Maderna, en el barrio porteño de Nueva Pompeya. El incidente, reportado cerca de las 09:44, motivó la intervención de un móvil de emergencia, según informaron fuentes oficiales.

El vehículo afectado pertenece a la empresa Nítida y permaneció detenido mientras las llamas se propagaron por la cavidad del motor y la cabina. Personal especializado utilizó una línea de 38 mm para contener el fuego, que logró ser dominado sin que se reportaran personas heridas. Tanto Avenida Perito Moreno como Avenida Sáenz permanecen cerradas al tránsito durante el operativo, lo que genera desvíos en la circulación vehicular de la zona.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmó que no hubo pacientes ni asistencias requeridas en el lugar. La situación fue controlada en pocos minutos, evitando daños a otros vehículos o bienes cercanos. La empresa Nítida no emitió declaraciones públicas sobre el incidente hasta el momento.

Entre los datos destacados, se recalcó que no se registraron víctimas ni daños materiales adicionales y que la intervención rápida de los servicios de emergencia permitió restablecer la seguridad en el área afectada. Las causas que originaron el fuego en el camión recolector aún se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades locales.

Fuego y susto

Cuatro mujeres resultaron ilesas tras el incendio de un automóvil en el barrio porteño de Villa Lugano. El hecho ocurrió en la anteúltima noche del 2025, cerca de las 23:30, cuando el grupo regresaba a sus hogares a bordo de un Ford Fiesta, luego de compartir una cena.

El incidente se produjo en la esquina de Basualdo y Guardia Nacional, donde el vehículo se detuvo de forma imprevista. Momentos después, las ocupantes advirtieron la presencia de fuego bajo la parte delantera, a la altura del motor. Las llamas se propagaron con rapidez hacia los asientos delanteros y, posteriormente, al resto del auto.

Primero el auto se paró y cuando intentó volver a ponerlo en marcha comenzó el fuego

Según relataron las protagonistas, la conductora intentó volver a encender el vehículo tras la detención, instante en que el fuego se desató. Inicialmente, el grupo creyó que el inconveniente no revestía gravedad, pero la situación cambió al percibir el avance del fuego, por lo que descendieron rápidamente del automóvil.

En medio del apuro, las mujeres lograron retirar algunos objetos personales, aunque otras pertenencias permanecieron dentro del vehículo. Una de ellas solicitó ayuda a un vecino para contactar a los bomberos, pensando que no tenía su teléfono, aunque finalmente lo había tomado al salir.

Personal policial y bomberos acudieron al lugar en pocos minutos y lograron extinguir el incendio. No se reportaron personas heridas ni daños a terceros. El auto sufrió daños totales.

De acuerdo con los relatos recogidos en el lugar, la emergencia provocó momentos de tensión y confusión, ya que el fuego avanzó en cuestión de segundos y generó una densa columna de humo visible desde varias cuadras. Los vecinos se acercaron para colaborar y alertar a los servicios de emergencia, mientras que algunos automovilistas detuvieron la marcha para evitar complicaciones en la circulación.

El accionar coordinado entre la Policía de la Ciudad y los bomberos permitió controlar el fuego antes de que afectara a vehículos cercanos o a viviendas de la zona. Las autoridades recomendaron a los conductores realizar controles de rutina en sus vehículos para reducir riesgos ante este tipo de incidentes.

