“Hay pocas mujeres en los altos cargos jerárquicos”, advirtió una jueza de Cámara sobre la brecha de género en la Justicia

En Infobae en vivo, la jueza de Cámara Karina Perilli advirtió sobre la escasa representación femenina en los puestos de máxima autoridad judicial, a pesar de que las mujeres constituyen la mayoría en el sistema judicial argentino según el último informe de la Corte Suprema.

Durante el diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin, Perilli compartió detalles de su trayectoria y describió los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a cargos jerárquicos. La conversación expuso los datos más recientes del “Mapa de Género de la Justicia Argentina 2025”, publicado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dan cuenta de una brecha persistente en la cúpula judicial.

El “techo de cristal” y la pirámide del Poder Judicial

“Para empezar, datos muy concretos y muy, muy evidentes: tenemos la idea de que el 57% del sistema judicial argentino son mujeres. Pero si uno piensa en términos de máximas autoridades, solo el 31% ocupa lugares de máxima autoridad”, señaló Paula Guardia Bourdin al abrir la mesa.

Karina Perilli, jueza de Cámara del Tribunal Penal Económico N° 3, relató cómo llegó a la magistratura: “Los inicios dentro del Poder Judicial, como tantos colegas, fueron en mesa de entradas, meritoria a los veinte, veintiún años. Pasé por todos los cargos y después, con esa inquietud de querer seguir avanzando, gracias también a los concursos y la reforma constitucional que trajo aparejado el Consejo de la Magistratura”.

La magistrada puntualizó: “La selección del juez es muy compleja. Hay una oposición, nos presentamos a examen, antecedentes, psicotécnico. Luego salen las ternas para el Ejecutivo, donde aparece la facultad presidencial de elegir un candidato para el Senado. Es un procedimiento largo”.

Guardia Bourdin explicó la diferencia de género en la pirámide judicial: “En la Corte Suprema, que es el máximo organismo del poder judicial, no hay ninguna ministra mujer desde 2021, cuando se retiró Elena Highton de Nolasco. Aunque el 48% del plantel de la Corte Suprema son mujeres, hace cinco años que no hay ninguna mujer ministra”.

La paridad legislativa y la resistencia judicial

Guardia Bourdin comparó la situación con el Poder Legislativo: “En el Poder Legislativo se incorporó hace un tiempo la paridad de género por ley. Eso hizo que haya mitad y mitad en la Cámara de Diputados y en el Senado. Pero en el Poder Judicial no sucede lo mismo, por estructuras y dificultades para que las mujeres avancen a cargos jerárquicos”.

Manu Jove le preguntó a Perilli si una ley de cupos o paridad podría solucionar la brecha: “¿Creés que serviría, o es forzar una situación compleja?”. La jueza respondió: “Yo soy fan del mérito. Hay que llegar por el mérito. En eso estamos en igualdad de condiciones. El tema es la selección. Desde hace unos años, el Consejo de la Magistratura estableció que en la terna debe haber una mujer. Eso vino desde el Consejo. Pero luego la decisión final es facultad del presidente”.

Maia Jastreblansky subrayó la oportunidad actual: “Hay tantas vacantes en la justicia que el Poder Ejecutivo tiene que elegir de 200 ternas para enviar al Senado. Es un buen momento, aunque no creo que este gobierno lo ponga como valor, para revisar y permitir que haya más juezas y fiscales mujeres”.

Perilli precisó la dimensión del problema en su fuero: “En la justicia federal, criminal y penal económico, hay pocas mujeres en los altos cargos de decisión. De 24 cargos, hay varias vacantes, pero solo una mujer en la primera instancia, una en la Cámara de Apelaciones y yo sola en el Tribunal Oral Federal. En la Cámara de Apelaciones no hay ninguna mujer y en la de Casación Federal hoy hay una sola”.

Estos datos se reflejan en el informe oficial: en la Justicia Federal y Nacional, aunque el 54% del plantel son mujeres, solo el 24% de los camaristas lo son. En la Procuración General de la Nación, apenas el 28% de fiscales y procuradores son mujeres. La Defensoría General tiene una mujer en la máxima autoridad, pero solo el 37% de quienes ocupan cargos de defensoras son mujeres.

Miradas, obstáculos y el rol de la política

La jueza Perilli reflexionó sobre el aporte de la perspectiva de género en los tribunales: “Hay una mirada integral. En materia federal tenés delitos como trata de personas o reducción a servidumbre, donde la mirada femenina aporta sensibilidad y diversidad. En tribunales colegiados, tener juezas y jueces permite intercambios enriquecedores. Cuando deliberamos antes de un veredicto, nos nutrimos de otras miradas”.

Consultada sobre las causas de la brecha, Perilli fue tajante: “Esto no es cuestión de una gestión, es transversal a todas. El porcentaje sigue siendo el mismo desde hace años. Muchas mujeres se desmotivan, porque el proceso de selección es complejo y lleva muchos años. Ven que en el final del camino las posibilidades son pocas”.

De origen familiar inmigrante, sin antecedentes judiciales en su entorno, Perilli contó: “No tengo abogados en la familia. Siempre tuve la vocación de pertenecer al Poder Judicial. Cuando era estudiante, veía compañeros que ya estaban adentro y pensaba que sería bueno ingresar. Siempre del lado de la capacitación, con posgrados, maestrías y doctorados. Además, la mujer tiene el deber de cuidado con la familia, lo que hace la carrera más exigente”.

Sobre la influencia de la política, la jueza explicó: “La decisión final tiene una pata política. Es la facultad presidencial elegir uno de la terna. Cuando uno está ternado, los tres tienen igualdad de condiciones, pero la decisión depende del presidente de turno”.

Perilli reivindicó la importancia de animar a sus colegas: “Siempre les digo: hay que presentarse a los concursos, hay que animarse. Me pongo de ejemplo: como llegué yo, puede llegar cualquiera. No pensás en la política cuando te inscribís, solo en empezar el camino. Pero hay que demostrar todo el tiempo que uno está capacitado y formado, porque a las mujeres se nos pide un plus”.

