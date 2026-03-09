Sociedad

Crecidas en Salta: el río Bermejo superó los 4 metros y advierten por una situación similar en el Pilcomayo

El nivel del caudal llegó a 4,50 metros en Embarcación mientras el único cruce habilitado entre Aguas Blancas y Bermejo es el puente internacional con largas filas y demoras

Guardar
El Bermejo alcanzó los 4,50
El Bermejo alcanzó los 4,50 metros en Embarcación con imágenes tomadas desde el puente Manuel Elordi (Martín Katz)

Por tercer día consecutivo, el Paso de Chalanas, que une Aguas Blancas en Salta con Bermejo en el sur de Bolivia, permanece inhabilitado. La medida, adoptada por las cooperativas y operadores del servicio fluvial ante el aumento del caudal, afecta el tránsito habitual entre ambas localidades. El nivel del río Bermejo se encuentra fuera de control, lo que mantiene en vilo a las comunidades ribereñas que dependen de este cruce.

El cierre podría extenderse al menos dos o tres días más, debido a las condiciones meteorológicas adversas. Las lluvias intensas en la cuenca alta del río intensifican la corriente y la turbiedad del agua, factores que representan un peligro para la navegación de las embarcaciones.

Según informó el medio regional El Tribuno, el puente internacional que conecta ambos países se convirtió en la única vía habilitada para el tránsito, escenario que derivó en largas filas y demoras para quienes buscan atravesar la frontera. La situación no solo complica la circulación de personas, sino que también genera preocupación entre comerciantes y transportistas, acostumbrados a utilizar el cruce fluvial para sus actividades cotidianas.

Los registros hidrométricos dan cuenta de la magnitud del fenómeno. El Bermejo alcanzó los 4,50 metros a la altura de Embarcación a las 8 de la mañana. A través de una imagen tomada desde el puente Manuel Elordi, se puede observar el agua a punto de igualar la estructura del puente ferroviario.

El Paso de Chalanas sigue
El Paso de Chalanas sigue inhabilitado entre Aguas Blancas y Bermejo por la crecida del río

Las autoridades advierten que, si bien en Rivadavia Sur el nivel del río aún no presenta un crecimiento importante, la crecida podría trasladarse aguas abajo en cuestión de horas.

El Comité de Emergencia Climática de Salta, presidido por Mario Mimessi, mantiene un monitoreo permanente de la evolución de los ríos y coordina la asistencia junto a organismos nacionales y provinciales. Según detalló el funcionario, “las asistencias destinadas a los municipios afectados se realizarán vía aérea”, aunque la ejecución de los operativos depende de la confirmación de vuelos por parte de Aviación Civil y de la mejora de las condiciones meteorológicas. Esta dinámica anticipa desafíos logísticos para llegar a comunidades aisladas.

Alerta por la crecida del Pilcomayo

Mientras las miradas se concentran en el Bermejo, el río Pilcomayo también mantiene en vilo a las autoridades y pobladores del norte de Salta. El Comité de Emergencia Climática vigila de cerca el comportamiento de este curso de agua, cuya evolución podría desencadenar complicaciones adicionales en las próximas horas. Según la Secretaría de Recursos Hídricos, el nivel del Pilcomayo en Villa Montes (Bolivia) llegó a 3,87 metros a las 17 horas del sábado, superando la marca previa del año hidrológico.

Las proyecciones oficiales estiman que, durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, el caudal en Misión La Paz podría alcanzar los 6,10 metros. Este umbral implica alerta naranja, con probabilidades altas de desbordes y desmoronamientos en las zonas ribereñas.

Advierten sobre el riesgo inminente
Advierten sobre el riesgo inminente de desbordes y derrumbes de barrancas (Foto: El Tribuno)

El Sistema de Alerta Pilcomayo emitió un comunicado dirigido a las comunidades ubicadas entre Villa Montes y Misión La Paz–Pozo Hondo, advirtiendo sobre el riesgo inminente de desbordes y derrumbes de barrancas, sobre todo en los sectores considerados críticos.

Vecinos de Misión La Paz comenzaron a reforzar defensas y a implementar medidas preventivas para proteger viviendas y caminos, según consignó El Tribuno. La inquietud se extiende a otros municipios salteños como Rivadavia Banda Norte, Rivadavia Banda Sur, General Mosconi y Aguaray, donde el Ministerio de Desarrollo Social de Salta articula acciones de asistencia y monitoreo permanente.

Mientras tanto, los operativos de vigilancia y ayuda humanitaria permanecen activos a la espera de la evolución del caudal en las próximas horas.

La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la colaboración de los habitantes resultan claves en un escenario marcado por la incertidumbre y la necesidad de respuestas rápidas ante la amenaza de las crecientes.

Temas Relacionados

Saltarío Bermejorío PilcomayoCrecidasúltimas noticias

Últimas Noticias

Palomas en centros urbanos: entre la protección legal y el riesgo sanitario para los adultos mayores

La falta de estrategias integrales y la exposición cotidiana a contaminantes en espacios habitados por pájaros incrementan los riesgos para quienes tienen defensas bajas

Palomas en centros urbanos: entre

El legado de Nínawa Daher, la voz católica en la televisión argentina

En el Día de la Mujer, el padre Francisco Javier del Corazón de Jesús Correa describió el compromiso de la periodista con los valores cristianos y la ética profesional

El legado de Nínawa Daher,

Mataron de una puñalada a un adolescente de 18 años en Bariloche: el agresor era conocido de la víctima

Una pelea entre jóvenes que habrían pasado la noche juntos terminó en tragedia. El ataque ocurrió a metros de un hospital, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. Hay un detenido

Mataron de una puñalada a

Cayó en Chacarita un sospechoso en una causa narco: les ofreció a los policías $5 millones para que lo suelten

De 20 años y de nacionalidad peruana, le encontraron cocaína, marihuana y un arma calibre .32

Cayó en Chacarita un sospechoso

Mataron a tres mujeres cada 15 días en 2025 en PBA y se denunciaron 400 hechos de violencia de género cada 24 horas

En el último año, hubo 78 femicidios en Buenos Aires, una cifra que muestra una baja del 20% con respecto a 2024. Más del 90 por ciento de las víctimas conocía a su agresor

Mataron a tres mujeres cada
DEPORTES
La gambeta de la joya

La gambeta de la joya de 17 años del Porto que ridiculizó a Nicolás Otamendi en el clásico ante Benfica: el video que se volvió viral

La contundente respuesta de Chicho Serna a Cristian Lema tras sus declaraciones contra Riquelme

Golpes, patadas voladoras e intervención policial: la escandalosa final entre Cruzeiro y Atlético Mineiro y los argentinos involucrados

Sorprendente revelación de Xavi: por qué se frustró la llegada de Messi al Barcelona en 2023

La frase del agente de Alexis Mac Allister que alimentó los rumores de salida del Liverpool y puso en alerta al Real Madrid

TELESHOW
La China Suárez celebró sus

La China Suárez celebró sus 34 años en un yate rodeada por su familia: el video íntimo de la fiesta

El saludo de Julieta y Rosario, las hijas de Palito Ortega, por sus 85 años: “Feliz cumple, papá”

Los participantes de Gran Hermano recrearon escenas de “Cien veces no debo”: cómo le fue a cada uno en la prueba semanal

Con humor, Joaquín Levinton confesó cómo se ve cuando se mira al espejo con 51 años

Qué rol tendrá cada participante de Gran Hermano en el desafío de interpretar “Cien veces no debo”: el video hecho con IA

INFOBAE AMÉRICA

La nueva obra de Hervé

La nueva obra de Hervé Le Tellier desafía la memoria sobre la Resistencia y el fascismo en Francia

La belleza de la semana: los cuadros incompletos

Las bolsas de Asia se desploman tras el salto del precio del petróleo por encima de los USD 100 el barril

Lula da Silva anunció que impulsará la prohibición de casinos digitales en Brasil para frenar la adicción a las apuestas

Mojtaba Khamenei, el heredero en las sombras y arquitecto de la maquinaria represiva del régimen iraní