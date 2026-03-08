Sociedad

Más de 23 mil infracciones, patentes adulteradas y alcoholemia “por las nubes”: lo que dejó el tránsito en el verano 2026

Un informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detalló la cantidad de infracciones detectadas, la magnitud de controles en rutas y las medidas tomadas ante conductores con resultados positivos en alcoholemia, junto con la evaluación de irregularidades regionales

Verano 2026: la ANSV controló a más de un millón de vehículos

Más de 1 millón de vehículos fueron controlados durante el operativo de verano 2026 por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), según la fiscalización oficial informada por el organismo. El despliegue de 39 puestos estratégicos permitió identificar 3.672 conductores con alcoholemia positiva, cifra que la ANSV destacó como dato central del balance, dado el impacto directo en la seguridad vial y en las políticas de prevención de siniestros en rutas nacionales.

Durante la cobertura, la ANSV registró un total de 23.527 infracciones a la normativa vigente. Además, se procedió a la retención de 6.421 licencias de conducir y se inmovilizaron 1.605 vehículos por incumplimientos diversos, entre los que se incluyen la falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) —con 4.879 infractores detectados— y 1.034 unidades sin seguro obligatorio.

La identificación de 1.075 patentes ausentes o adulteradas se sumó a las irregularidades detectadas en los procedimientos, enumerando también 2.668 conductores sin cinturón de seguridad y 2.662 sin documentación habilitante.

La ANSV informó a través de su balance oficial que los controles realizados alcanzaron una cobertura diaria en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país. Los puestos fueron definidos en función del caudal vehicular y en articulación con jurisdicciones provinciales y municipales.

Un agente realiza un control
Un agente realiza un control de seguridad vial a un vehículo en el kilómetro 85 de la Ruta Nacional 12, en la provincia de Buenos Aires, como parte de los esfuerzos de seguridad en la conducción.

Perfil de las infracciones y registros regionales de alcoholemia

Los registros de alcoholemia positiva más altos se produjeron en distintos puntos del país: 3,05 gramos por litro en Corrientes, 3,03 en Salta, 2,84 en Entre Ríos, 2,71 en Misiones y 2,56 en Entre Ríos. Estas cifras superan ampliamente los máximos permitidos y obligaron al inmediato retiro de los conductores afectados, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el organismo.

En Nochebuena, al menos 97 conductores alcoholizados fueron detectados. Los resultados de los controles arrojaron altos niveles de alcohol en sangre, como un automovilista de Caucete, San Juan, que manejaba con 1,83 gramos por litro.

Entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, en pleno Año Nuevo, se registraron a 38 conductores con resultado positivo. En enero, el balance de las fiscalizaciones dejó un registro de 12.474 infracciones a las normas de tránsito. Entre los motivos más recurrentes, la alcoholemia positiva sobresalió con 2.002 casos detectados.

Solo en la primera quincena de enero, los casos positivos fueron en total 966. El caso más notorio involucró a un motociclista en Güemes, Salta, con un registro superior a la medición máxima de los equipos utilizados por los agentes: más de 3 gramos por litro.

Un dispositivo de alcoholemia muestra
Un dispositivo de alcoholemia muestra "ESPERE" y "Analizando" mientras una botella de licor visible se encuentra sobre el vehículo durante un control en la RN7, provincia de Mendoza.

Otro caso sucedió en febrero, sobre la Ruta 9, donde la agencia detuvo dos viajes en el control en el peaje Zárate. En ambos casos, los agentes interceptaron automóviles conducidos por personas que habían consumido alcohol y que, además de ir acompañados por sus familias, transportaban menores en los asientos traseros.

Ambos conductores terminaron con la licencia de conducir retenida y quedaron impedidos de continuar circulando luego del control. La situación legal para ellos se complicó: ahora enfrentan multas de hasta $1.800.000 y una posible inhabilitación para manejar.

Otro caso en el que la agencia se involucró fue en el cual solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir de Valeria Aquino, la ex del cantante El Polaco. El motivo fue que, a través de la viralización de un video, se observa a su hija de doce años conduciendo un auto en un camino rural.

Según la ANSV, la madre fue quien grabó y publicó las imágenes en redes sociales, lo que provocó una rápida respuesta institucional y un intenso debate público sobre la exposición de menores y la responsabilidad de los adultos, especialmente de figuras conocidas.

La ANSV fundamentó su pedido en la legislación vigente, que prohíbe estrictamente que menores de edad conduzcan vehículos en el país.El organismo explicó que, además de violar la Ley Nacional de Tránsito, la conducta de Aquino resultó agravada por el uso incorrecto del cinturón de seguridad por parte de la niña, lo cual incrementó el riesgo al que estuvo expuesta.

Esta conducta, considerada una de las principales causas asociadas a los siniestros viales graves, derivó en la sanción inmediata de los conductores implicados. La ANSV remarcó el impacto que estas infracciones tienen sobre la seguridad vial y la importancia de los operativos preventivos.

El dispositivo da cuenta de una estrategia de control integral que, según la ANSV, continuará durante el resto del año, a través de bases operativas permanentes distribuidas en todo el territorio nacional.

