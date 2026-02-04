La Agencia de Seguridad Vial registró más de dos mil casos de alcoholemia positiva durante enero

La agencia de seguridad vial controló 537.019 vehículos y sancionó a 12.474 conductores

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) llevó a cabo durante enero una serie de operativos de control vehicular de gran escala en todo el país. El organismo informó que en ese período se fiscalizó un total de 537.019 vehículos, una cifra que da cuenta de la magnitud del despliegue realizado en rutas nacionales, provinciales, autopistas y accesos a destinos turísticos de la Argentina. Los controles, ejecutados de manera coordinada con provincias y municipios, se desarrollan diariamente en 39 puntos estratégicos.

El balance de las fiscalizaciones dejó un registro de 12.474 infracciones a las normas de tránsito. Entre los motivos más recurrentes, la alcoholemia positiva sobresalió con 2.002 casos detectados.

Esta conducta, considerada una de las principales causas asociadas a los siniestros viales graves, derivó en la sanción inmediata de los conductores implicados. La ANSV remarcó el impacto que estas infracciones tienen sobre la seguridad vial y la importancia de los operativos preventivos.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial fiscalizó 537.019 vehículos en enero durante controles viales en rutas y accesos turísticos de Argentina

No obstante, las faltas no se limitaron al consumo de alcohol. El informe también enumeró 2.453 vehículos sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO), 1.433 conductores sin cinturón de seguridad, 1.375 infracciones por ausencia de documentación, 899 vehículos sin patente o con la patente tapada y 292 casos de exceso de velocidad. Como consecuencia de las distintas infracciones, los agentes de la ANSV procedieron a la retención de 3.493 licencias de conducir y 752 vehículos.

Un episodio particular ocurrió en la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 334, donde agentes de la ANSV identificaron a un conductor que realizaba maniobras peligrosas. Al interceptar el vehículo, constataron que el hombre circulaba en estado de ebriedad y trasladaba a dos menores de edad.

El test de alcoholemia arrojó 2,88 g/l de alcohol en sangre, un valor que supera ampliamente los límites permitidos. La intervención, realizada con apoyo policial, permitió retirar de circulación a un conductor que representaba un riesgo para sí mismo y terceros.

Los operativos de la ANSV detectaron 12.474 infracciones a las normas de tránsito, con la alcoholemia positiva como motivo principal

El informe de la ANSV también consignó que la alcoholemia más alta detectada durante el mes se registró en la Ruta Nacional 14, en Corrientes, alcanzando 3,05 g/l. La serie de operativos desplegados por la agencia evidencia el esfuerzo sostenido por reducir los factores de riesgo en la circulación vehicular y reforzar la prevención de incidentes viales.

Otro caso destacable fue un caso en Río Negro, en la ciudad de Bariloche, con una excusa que quedó registrada en video por los oficiales de la ANSV. Según quedó grabado en las imágenes, el conductor indicó que venía de Villa La Angostura y afirmó que no había tomado alcohol.

Sin embargo, el test dio positivo con un resultado de 0,89 g/l. Rápidamente, dando a entender que el resultado era erróneo, el automovilista les aseguró a los oficiales que él no podía tomar alcohol, que venía de una actividad con una fundación. Acto seguido, mostró una Biblia.

Ante la excusa del hombre, el oficial respondió: “Esto es presencia de alcohol, es de alguna bebida alcohólica. De hecho, se siente el olor etílico desde acá”.

La ANSV retuvo 3.493 licencias de conducir y 752 vehículos tras las infracciones detectadas en los controles viales mensuales

Ya en la primera quincena del primer mes del año la ANSV había anunciado que ya había registrado casi mil casos de alcoholemias positivas. Fueron 966 conductores que dieron positivo y 231.962 vehículos fueron controlados a lo largo de 2.913 intervenciones, según informó la propia entidad en un reporte oficial.

En ese entonces, entre los cinco valores más altos de alcoholemia detectados, la agencia mencionó casos como: más de 3 gramos por litro (superó la mayor medición posible) en Güemes, Salta; 2,84 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos; 2,71 g/l en la Ruta Nacional 12, Misiones; 2,56 g/l nuevamente en Gualeguaychú y 2,48 g/l en rutas de Corrientes.