La Prefectura Naval rescató a un marinero indonesio con síntomas de accidente cerebrovascular en altamar

Se trataba de un ciudadano indonesio de 49 años que presentaba descoordinación motriz y síntomas compatibles con un posible accidente cerebrovascular

El operativo de aeroevacuación de un tripulante enfermo desde un buque pesquero extranjero en el Atlántico Sur movilizó a la Prefectura Naval Argentina (PNA) que asistió a un hombre originario de Indonesia con un posible accidente cerebrovascular.

La emergencia se desencadenó cuando el capitán de un pesquero de bandera de Corea del Sur alertó al Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de la institución en Comodoro Rivadavia sobre el estado de salud de uno de sus tripulantes.

Frente a esa situación, los protocolos se activaron con rapidez. De acuerdo con la información oficial, la Autoridad Marítima nacional estableció comunicación directa con el buque y, tras una evaluación médica a distancia, recomendó la evacuación inmediata del paciente para que pudiera acceder a atención especializada en tierra firme.

El tripulante indonesio fue estabilizado a bordo y trasladado de inmediato al hospital local por una ambulancia en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia

Detectaron que se trataba de un ciudadano indonesio de 49 años, quien presentaba descoordinación motriz y síntomas compatibles con un accidente cerebrovascular.

Para facilitar el procedimiento, se autorizó el ingreso del buque a la Zona Económica Exclusiva Argentina, un paso inusual que buscó agilizar los tiempos y mejorar las posibilidades de recuperación del afectado.

El despliegue aéreo se organizó desde la estación de la Prefectura en Comodoro Rivadavia. Un helicóptero, con personal entrenado en rescates y un profesional sanitario a bordo, despegó rumbo al punto de encuentro, mientras un avión de apoyo acompañó la maniobra.

De acuerdo con el parte oficial, detallaron que, al ubicarse sobre el pesquero, los rescatistas descendieron una canasta sanitaria y, mediante una maniobra precisa, lograron izar al tripulante hacia la aeronave. Uno de los momentos destacados del operativo fue la asistencia médica brindada a bordo durante el trayecto de regreso.

El operativo de aeroevacuación se activó tras la alerta del capitán de un buque pesquero de bandera surcoreana frente a Comodoro Rivadavia

Al arribar al aeropuerto de Comodoro Rivadavia, una ambulancia esperaba en la pista para trasladar al tripulante al centro de salud local, donde sería atendido por especialistas.

El antecedente de un rescate similar

En un hecho anterior, un amplio operativo encabezado por la PNA posibilitó la evacuación aérea de un marinero con hemorragia digestiva mientras navegaba a más de 200 kilómetros de Mar del Plata. La acción, ejecutada sobre aguas abiertas, contó con la participación de un equipo médico, rescatistas y aeronaves especialmente equipadas.

El incidente, ocurrido semanas atrás, se originó cuando el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo, uno de los organismos fundamentales para la seguridad en el litoral marítimo y fluvial nacional, recibió el aviso de emergencia. El capitán del buque pesquero Stella Maris I alertó que uno de sus marineros, argentino de 35 años, sufría vómitos acompañados de un sangrado considerable, situación que exigía atención médica urgente.

Según el parte oficial de la Prefectura, la gravedad del cuadro motivó la activación de un protocolo de emergencia, que incluyó una consulta médica remota con un profesional de la Autoridad Marítima Nacional. En una primera instancia, se indicó reposo y medicación, medidas que el afectado cumplió bajo monitoreo.

El hombre navegaba a bordo de un buque argentino a más de 200 kilómetros de la ciudad costera.

Al no evidenciar mejoría con el paso de las horas y persistir la inestabilidad hemodinámica, se resolvió intervenir nuevamente. En ese punto, se determinó la urgencia de una evacuación aérea para trasladar al paciente a un centro médico en tierra.

La Estación Aérea Mar del Plata organizó el despegue de un avión y un helicóptero de la PNA, junto a nadadores de rescate y un médico emergentólogo. El operativo cubrió las 118 millas náuticas (más de 200 kilómetros) entre el Stella Maris I y la costa, enfrentando las dificultades propias de un rescate en altamar.

De acuerdo con los datos oficiales, los rescatistas descendieron desde el helicóptero y aseguraron al marinero en una canasta sanitaria, lo que permitió izarlo con seguridad hacia la aeronave.

Durante el trayecto aéreo, el médico de la Prefectura brindó las primeras atenciones necesarias, logrando estabilizar al paciente hasta su llegada al helipuerto de la dependencia en tierra. La coordinación del operativo incluyó una ambulancia en el sitio, destinada a continuar el traslado urgente hacia el hospital local.

El aterrizaje contó con el respaldo de los bomberos de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental (SIPA), quienes realizaron labores preventivas para asegurar que toda la maniobra transcurriera sin incidentes.