Derrumbe en Parque Patricios: los vecinos vuelven a ingresar a sus departamento para retirar sus pertenencias

Los vecinos del complejo habitacional Estación Buenos Aires, que sufrió un derrumbe esta semana, pudieron ingresar este sábado a sus departamentos para retirar sus pertenencias, luego de que la fiscalía a cargo lo autorizara en las últimas horas.

“Ya no se siente tanto como tu casa. Eso es lo duro de la situación”, lamentó uno de los vecinos que aguardaba para ingresar. Según relató en declaraciones a A24, necesita buscar su ropa y una computadora que usa para trabajar.

Y agregó: “Estoy parando en un departamento que nos prestaron. Encima mi futura mujer... Tenemos el detalle que nos casamos el 29 de marzo, no lo podemos cancelar porque ya está todo resuelto. Así que le suma un condimento más al quilombo. Hoy no siento ganas de celebrar”.

Vecinos del barrio Parque Patricios discutieron con la policía luego de que un derrumbe obligara a evacuar la zona. Muchos no pudieron volver a sus hogares y reclaman respuestas sobre cuándo podrán regresar.

Otro testimonio fue el de un hombre que acababa de retirar sus pertenencias de su vivienda junto a su familia y que actualmente se encuentra alojado en un hotel: “Ya pudimos retirar... A la espera de que mañana nos den una oportunidad más”. El hijo, un nene de siete años, aseguró que había ido a recuperar su monopatín y sus cartas.

La decisión de las autoridades se tomó tras los incidentes ocurridos el viernes por la mañana, cuando, al ver que comenzaban trabajos de remoción de escombros en el lugar, los habitantes desalojados ingresaron a la fuerza para pedir explicaciones.

“Luego de haberse adoptado los recaudos necesarios para resguardar a todas las personas involucradas, la Fiscalía autorizó la realización de las tareas de apuntalamiento en el lugar, la demolición y el retiro de escombros. Del mismo modo, se autorizó la remoción y reubicación de vehículos y el ingreso ordenado y coordinado de las personas afectadas, todo ello bajo estrictas condiciones de seguridad y en coordinación con el gobierno de la CABA”, se comunicó desde la Fiscalía PCyF 31.

El equipo a cargo de la fiscal María del Rosario Selvatici indicó que “el número de personas a ingresar, a los fines de retirar pertenencias estrictamente esenciales, debe ser reducido al mínimo posible –esto es una por inmueble-“.

“A su vez, el ingreso deberá realizarse en forma ordenada y coordinada con personal del GCBA, acreditando su residencia en la vivienda en cuestión, y con acompañamiento de personal de bomberos y/o de emergencias”, se aclaró en el texto difundido.

En ese sentido, se advirtió: “En función del resguardo de la seguridad e integridad física de los residentes, se deberán llevar a cabo los recaudos necesarios al momento del ingreso al lugar. Por tal motivo, se deberá establecer por escrito la conformidad expresa de los profesionales responsables del Plan de Trabajos autorizado y coordinado con los mismos, para no entorpecer tales labores y minimizar los riesgos a las personas ingresantes”.

El caso

Cerca de las 5 de la madrugada del martes, unos 200 vecinos del complejo "Estación Buenos Aires“, del barrio de Parque Patricios, se vieron afectados por el derrumbe de un patio interno sobre las cocheras del subsuelo: unos 65 autos quedaron sepultados.

En el lugar trabajaron Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate (GER) y efectivos de la Comisaría Vecinal 4-D de la Policía de la Ciudad, además de dotaciones de la estación Parque Patricios, el grupo especial de rescate, la unidad médica de Bomberos, el puesto de comando y la división K9 de búsqueda en estructuras colapsadas.

Según las primeras reconstrucciones del episodio, ocurrido detrás de la cancha de Huracán, no se registraron heridos ni personas atrapadas. La evacuación total del complejo fue de forma preventiva.

En el subsuelo del complejo habitacional se desprendió parte de la losa en un área aproximada de 50 por 70 metros. El operativo incluyó la evacuación preventiva de los residentes, el corte de los suministros de electricidad y agua y el relevamiento de los vecinos.

El Barrio Estación Buenos Aires fue licitado durante la presidencia de CFK, mientras que las viviendas comenzaron a entregarse en el año 2021. Se trata del desarrollo urbanístico más grande edificado por el Estado Nacional.

La inscripción para adquirir las unidades comenzó en febrero de 2019. Con créditos a 30 años, estaban destinadas a familias de clase media y tenían un valor promedio del metro cuadrado de entre USD 1.300 y USD 1.400.

Según informó este medio en su momento, entre los requisitos se exigía no ser propietario de otro inmueble, acreditar ingresos familiares mensuales netos de entre cuatro y ocho salarios mínimos, tener entre 18 y 50 años y residir o trabajar en la Ciudad de Buenos Aires o dentro de un radio de 100 kilómetros. Además, se contemplaba un cupo especial para docentes, policías de la ciudad y miembros de las fuerzas federales.

La obra estuvo a cargo del Gobierno nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Instituto de Vivienda. Las viviendas se comercializaron mediante una línea preferencial de crédito de hasta 30 años —con una tasa en UVA más 6,9% de interés— otorgada por el Banco Ciudad. Los préstamos ofrecían un financiamiento de hasta el 90%, mientras que el 10% de ahorro previo podía integrarse en un plazo de hasta seis meses.