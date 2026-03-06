Sociedad

Derrumbe en Parque Patricios: comenzarán a coordinar ingresos de vecinos para retirar pertenencias esenciales

Tras los incidentes producidos en la mañana de este viernes, cuando se comenzaron a remover escombros, se informó de manera oficial cuáles serán los pasos a seguir en los próximos días

Los edificios evacuados en Parque
Los edificios evacuados en Parque Patricios tras el derrumbe cuentan con custodia de la Policía de la Ciudad

La fiscalía que tiene a cargo la investigación del derrumbe que se produjo el martes en el complejo habitacional Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, informó este viernes que, de manera “ordenada y coordinada”, los vecinos afectados podrán ingresar a sus departamentos a fines de retirar pertenencias esenciales para sus vidas diarias. Fue tras los incidentes que se produjeron esta mañana, cuando, al ver que se comenzaban en el lugar trabajos de remoción de escombros, los habitantes desalojados ingresaron a la fuerza a pedir explicaciones.

“Luego de haberse adoptado los recaudos necesarios para resguardar a todas las personas involucradas, la Fiscalía autorizó la realización de las tareas de apuntalamiento en el lugar, la demolición y el retiro de escombros. Del mismo modo, se autorizó la remoción y reubicación de vehículos y el ingreso ordenado y coordinado de las personas afectadas, todo ello bajo estrictas condiciones de seguridad y en coordinación con el gobierno de la CABA”, se comunicó.

Desde la Fiscalía PCyF 31, a cargo de María del Rosario Selvatici, se indicó que “el número de personas a ingresar, a los fines de retirar pertenencias estrictamente esenciales, debe ser reducido al mínimo posible –esto es una por inmueble-“.

“A su vez, el ingreso deberá realizarse en forma ordenada y coordinada con personal del GCBA, acreditando su residencia en la vivienda en cuestión, y con acompañamiento de personal de bomberos y/o de emergencias”, se aclaró en el texto difundido.

En ese sentido, se advirtió: “En función del resguardo de la seguridad e integridad física de los residentes, se deberán llevar a cabo los recaudos necesarios al momento del ingreso al lugar. Por tal motivo, se deberá establecer por escrito la conformidad expresa de los profesionales responsables del Plan de Trabajos autorizado y coordinado con los mismos, para no entorpecer tales labores y minimizar los riesgos a las personas ingresantes”.

Vecinos del barrio Parque Patricios discutieron con la policía luego de que un derrumbe obligara a evacuar la zona. Muchos no pudieron volver a sus hogares y reclaman respuestas sobre cuándo podrán regresar.

El comunicado destaca que “la Fiscalía intervino desde el mismo momento del hecho disponiendo una batería de medidas urgentes orientadas al esclarecimiento del delito, la determinación de sus causales y la preservación integral de la prueba”.

“En ese marco, la investigación se encuentra actualmente en pleno trámite y continúa avanzando con distintas diligencias tendientes a establecer las circunstancias en que se produjo el derrumbe y las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivarse de lo ocurrido”, expone el texto.

Además, se deja en claro que “desde el inicio de la intervención, la Fiscalía priorizó en todo momento la seguridad y la integridad física de las personas, procurando que cada una de las medidas adoptadas pudiera llevarse a cabo sin poner en riesgo a los vecinos, ni a quienes debieran ingresar al lugar”.

“Entre las medidas dispuestas se encuentra, además, la producción de los informes periciales destinados a determinar las causales del derrumbe, cuya realización fue impulsada desde un primer momento con preservación total de la prueba. De esta manera, la Fiscalía continuará impulsando todas las medidas necesarias para el total esclarecimiento de lo ocurrido”, concluye el comunicado.

Las imagenes de la camara de seguridad

Mientras tanto, los más de 200 vecinos afectados continúan sin saber cuándo podrán regresar a sus hogares y si será seguro hacerlo.

En la mañana de este viernes, la presencia de maquinaria pesada en el lugar encendió la alarma entre los vecinos que llevan días sin poder regresar a sus viviendas tras el derrumbe del estacionamiento.

“Hoy se realizó un reconocimiento de todo el aérea y la empresa COSUD comenzó con las tareas de una retroexcavadora retirando el material derrumbado para comenzar con el apuntalamiento mediante estructuras tubulares”, informaron desde la Policía de la Ciudad a este medio.

La aparición de una excavadora removiendo escombros, sin aviso previo ni autorización visible, desató una reacción inmediata: un grupo de residentes irrumpió en la zona vedada, superando el vallado de seguridad y exigiendo explicaciones a las autoridades.

