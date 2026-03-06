Sociedad

Accidente fatal en Mendoza: un conductor perdió el control del auto, volcó y murió una niña de 8 años

Las autoridades destacaron el mal estado de la calzada. El hombre tuvo que ser trasladado al hospital local por politraumatismos

Guardar
La causa del accidente se
La causa del accidente se investiga como homicidio culposo y fue intervenida por la Subjefatura de Policía Vial Zona Sur de Mendoza

Un trágico accidente automovilístico ocurrió sobre Ruta 143, en la ciudad de San Rafael, en la provincia de Mendoza. En el hecho, que involucró a un Citroën Xantia gris que quedó completamente destruido tras perder el dominio y volcar, murió una niña de 8 años.

La colisión se produjo en una jornada de clima nublado, sobre una calzada asfaltada en mal estado y con demarcación vial amarilla, según indicaron fuentes oficiales. Fue en el tramo correspondiente a avenida Hipólito Irigoyen al 9600 y movilizó a personal de la Subjefatura de Policía Vial Zona Sur este viernes, cerca de las 13.10.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo circulaba de oeste a este cuando, por motivos que son materia de investigación, el conductor identificado como G.G.R.A., de 31 años, perdió el control y terminó volcando sobre el costado sur de la ruta.

El automóvil quedó con las cuatro ruedas hacia arriba, lo que generó la intervención inmediata del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo personal se presentó en el lugar para asistir a los ocupantes.

El Citroën Xantia transportaba, además del conductor, a tres acompañantes. Entre ellos, A.B.F., y dos menores: G.S., la niña de 8 años que murió en el lugar, y M.I.A., otra menor de 4 años, sobre quien no se especificó el estado de salud.

El conductor fue diagnosticado con politraumatismos y trasladado al nosocomio local, donde se le practicó extracción de sangre para la realización del dosaje alcohólico. No se han difundido resultados de este procedimiento.

El informe oficial resalta que el vehículo sufrió destrucción total y que la investigación permanece abierta para determinar las causas exactas del siniestro.

La Subjefatura de Policía Vial Zona Sur tomó intervención en la causa, registrada como “homicidio culposo”. En el lugar estuvo presente personal del SEC, que arribó para brindar asistencia a los involucrados y coordinar el traslado de los heridos.

Un colectivero arrolló y mató a una nena de 4 años en La Matanza

La fiscal Alejandra Núñez investiga el fatal accidente en La Matanza, registrado por cámaras de seguridad y calificado como homicidio culposo

Un chofer de colectivo de 26 años fue arrestado semanas atrás, acusado de homicidio culposo por atropellar y causar la muerte de una niña de 4 años en Lomas del Mirador, partido de La Matanza.

El momento exacto del accidente quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona y las circunstancias del hecho son materia de investigación por parte de la fiscal Alejandra Núñez, titular de la UFI N° 8 departamental.

De acuerdo con fuentes consultadas por Infobae, el siniestro ocurrió en la esquina de Díaz Vélez y Hernandarias, a escasos metros de la avenida General Paz. En ese lugar, un colectivo de la línea 218, perteneciente a la empresa Almafuerte, realizó un giro a la izquierda y embistió a la menor, quien cruzaba la calle junto a su familia.

La grabación que acompaña la nota muestra que la rueda delantera del colectivo parece atrapar la ropa de la niña, quien cae bajo la carrocería y es aplastada por las ruedas traseras.

Los familiares, angustiados, acudieron rápidamente para asistirla, aunque ya no lograron ayudarla.

Tras ser informada sobre lo sucedido, la fiscal Núñez dispuso la detención del conductor del colectivo, quien más tarde, con la autorización del juez Rubén Ochipinti, a cargo del Juzgado de Garantías N.º 3 Departamental, quedó formalmente detenido e imputado por homicidio culposo.

“Hay que determinar los puntos de visión y varias pericias más antes de tomar una determinación en cuanto a la situación procesal del imputado”, explicaron a este medio fuentes allegadas al expediente.

Temas Relacionados

San RafaelMendozaAccidenteAccidente vialAccidente fatalúltimas noticias

Últimas Noticias

El doloroso relato del padre del bebé asesinado a tiros en Rosario: “Se me fue en mis brazos”

El joven padre reconstruyó los hechos y aseguró que el menor llegó al hospital sin vida. Ya hay cuatro detenidos por el crimen

El doloroso relato del padre

Una mujer fue detenida por apuñalar a su inquilino: lo acusó de masturbarse frente a sus hijos

Ocurrió en la localidad platense de Tolosa. El herido permanece internado en grave estado

Una mujer fue detenida por

Axel Kicillof acordó una mejora salarial del 11% para la Policía Bonarense

Lo informó el ministro de Seguridad, Javier Alonso. El aumento contempla 5% en marzo y 2,5% en abril, según detallaron

Axel Kicillof acordó una mejora

Buscaban al cuarto sospechoso del crimen del penitenciario en José C. Paz y hallaron a un prófugo por otro asesinato

Las autoridades realizaron este viernes nuevos allanamientos por el asesinato de Alberto Ávalos. En medio de ello, encontraron a un joven que era buscado por la Justicia desde el año pasado

Buscaban al cuarto sospechoso del

Citas por apps, estafas millonarias y muerte: así operan los viudos negros que acechan a quiénes buscan compañía

El fenómeno de los viudos negros crece en la Argentina y ya dejó víctimas fatales. En Infobae al Regreso, Paulo Kablan reveló cómo estas bandas actúan a través de aplicaciones de citas, combinando engaños emocionales y robos

Citas por apps, estafas millonarias
DEPORTES
La broma que De Paul

La broma que De Paul le hizo a Donald Trump con Messi presente en la visita de Inter Miami a la Casa Blanca

Franco Colapinto afrontará la última práctica y luego clasificará en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Aníbal Colapinto mostró el tatuaje que se hizo en honor a su hijo Franco y recordó la frase de un famoso entrenador

La preocupación en los boxes de Alpine tras el problema que sufrió Colapinto en su ojo durante la práctica del GP de Australia

El fanático de Riquelme que reunió más de 300 camisetas de Boca: cómo armó la inigualable colección

TELESHOW
La reacción de la mamá

La reacción de la mamá de Ian Lucas al conflicto con Evangelina Anderson

Gerardo Romano fue víctima de un intento de estafa virtual: “Me creí todo”

Guillermo Francella, tajante con los rumores de romance con Elba Marcovecchio

Evangelina Anderson habló luego del escándalo que se generó con Ian Lucas: “Para mí no fue más que un compañero de trabajo”

La actitud de Evangelina Anderson que generó la furia de Ian Lucas: “¿No es más fácil decirlo de frente?”

INFOBAE AMÉRICA

La Casa Blanca aseguró que

La Casa Blanca aseguró que “Estados Unidos está en camino de controlar el espacio aéreo iraní”

“Inaceptable”: el regreso de Rusia a la Bienal de Venecia desata polémica en Europa

En Panamá investigarán a empresas telefónicas por alzas constantes de precios en los servicios que ofrecen

Top 3: universidad peruana destaca en el Ranking SCImago 2026 por su crecimiento en producción científica

EEUU recomienda a viajeros revisar su vacunación contra la polio antes de viajar a estos 32 países