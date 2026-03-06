Accidente fatal en Mendoza: un conductor perdió el control del auto, volcó y murió una niña de 8 años

La causa del accidente se investiga como homicidio culposo y fue intervenida por la Subjefatura de Policía Vial Zona Sur de Mendoza

Un trágico accidente automovilístico ocurrió sobre Ruta 143, en la ciudad de San Rafael, en la provincia de Mendoza. En el hecho, que involucró a un Citroën Xantia gris que quedó completamente destruido tras perder el dominio y volcar, murió una niña de 8 años.

La colisión se produjo en una jornada de clima nublado, sobre una calzada asfaltada en mal estado y con demarcación vial amarilla, según indicaron fuentes oficiales. Fue en el tramo correspondiente a avenida Hipólito Irigoyen al 9600 y movilizó a personal de la Subjefatura de Policía Vial Zona Sur este viernes, cerca de las 13.10.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo circulaba de oeste a este cuando, por motivos que son materia de investigación, el conductor identificado como G.G.R.A., de 31 años, perdió el control y terminó volcando sobre el costado sur de la ruta.

El automóvil quedó con las cuatro ruedas hacia arriba, lo que generó la intervención inmediata del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo personal se presentó en el lugar para asistir a los ocupantes.

El Citroën Xantia transportaba, además del conductor, a tres acompañantes. Entre ellos, A.B.F., y dos menores: G.S., la niña de 8 años que murió en el lugar, y M.I.A., otra menor de 4 años, sobre quien no se especificó el estado de salud.

El conductor fue diagnosticado con politraumatismos y trasladado al nosocomio local, donde se le practicó extracción de sangre para la realización del dosaje alcohólico. No se han difundido resultados de este procedimiento.

El informe oficial resalta que el vehículo sufrió destrucción total y que la investigación permanece abierta para determinar las causas exactas del siniestro.

La Subjefatura de Policía Vial Zona Sur tomó intervención en la causa, registrada como “homicidio culposo”. En el lugar estuvo presente personal del SEC, que arribó para brindar asistencia a los involucrados y coordinar el traslado de los heridos.

Un colectivero arrolló y mató a una nena de 4 años en La Matanza

La fiscal Alejandra Núñez investiga el fatal accidente en La Matanza, registrado por cámaras de seguridad y calificado como homicidio culposo

Un chofer de colectivo de 26 años fue arrestado semanas atrás, acusado de homicidio culposo por atropellar y causar la muerte de una niña de 4 años en Lomas del Mirador, partido de La Matanza.

El momento exacto del accidente quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona y las circunstancias del hecho son materia de investigación por parte de la fiscal Alejandra Núñez, titular de la UFI N° 8 departamental.

De acuerdo con fuentes consultadas por Infobae, el siniestro ocurrió en la esquina de Díaz Vélez y Hernandarias, a escasos metros de la avenida General Paz. En ese lugar, un colectivo de la línea 218, perteneciente a la empresa Almafuerte, realizó un giro a la izquierda y embistió a la menor, quien cruzaba la calle junto a su familia.

La grabación que acompaña la nota muestra que la rueda delantera del colectivo parece atrapar la ropa de la niña, quien cae bajo la carrocería y es aplastada por las ruedas traseras.

Los familiares, angustiados, acudieron rápidamente para asistirla, aunque ya no lograron ayudarla.

Tras ser informada sobre lo sucedido, la fiscal Núñez dispuso la detención del conductor del colectivo, quien más tarde, con la autorización del juez Rubén Ochipinti, a cargo del Juzgado de Garantías N.º 3 Departamental, quedó formalmente detenido e imputado por homicidio culposo.

“Hay que determinar los puntos de visión y varias pericias más antes de tomar una determinación en cuanto a la situación procesal del imputado”, explicaron a este medio fuentes allegadas al expediente.