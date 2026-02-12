Un colectivero arrolló y mató a una nena de 4 años en La Matanza: el video de la tragedia

Un colectivero atropelló y mató a una nena de 4 años en Lomas del Mirador

Un colectivero de 26 años permanece detenido desde el pasado martes, acusado de homicidio culposo tras atropellar y matar a una nena de 4 en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. Una cámara de seguridad de la zona registró el momento exacto en el que ocurrió el trágico accidente, cuyas circunstancias son investigadas por la fiscal Alejandra Núñez, titular de la UFI N° 8 departamental.

Fuentes del caso precisaron a Infobae que el trágico hecho ocurrió en la esquina de Díaz Vélez y Hernandarias, a tan solo una cuadra de la avenida General Paz. Allí, un colectivo de la línea 218, operada por la empresa Almafuerte, giró a la izquierda y arrolló a la menor, que justo cruzaba la calle junto a su familia.

La grabación que encabeza esta nota muestra que la rueda delantera del colectivo parece enganchar la vestimenta de la menor, que cayó debajo de la carrocería y fue aplastada por los neumáticos traseros.

La menor quedó atrapada debajo de la carrocería y no pudo escapar.

Desesperados, los familiares de la víctima fatal se acercaron a ella para auxiliarla, pero ya era tarde.

Al ser notificada de lo sucedido, la fiscal Núñez ordenó la aprehensión del chofer del colectivo, que luego, tras la aprobación del juez Rubén Ochipinti, del Juzgado de Garantías N.° 3 Departamental, pasó a quedar detenido e imputado, hasta el momento, por homicidio culposo.

“Hay que determinar los puntos de visión y varias pericias más antes de tomar una determinación en cuanto a la situación procesal del imputado”, indicaron a este medio fuentes con acceso al expediente.

Un joven de 18 años perdió el control de su auto y mató a un hombre frente a su mujer y sus hijas

La tragedia se hizo presente el martes pasado en la localidad de Isidro Casanova, luego de que un joven de 18 años perdiera el control de su auto y embistiera a un hombre y su mujer, que estaban parados sobre la calle, de espaldas y junto a un vehículo estacionado. Producto del impacto, una de las víctimas, identificada como Edwin Edgar Huaranca, de 37 años, falleció en el hospital al que había sido trasladado con graves lesiones, mientras que su mujer sufrió lesiones leves y se encuentra fuera de peligro.

Inicialmente, la fiscal Mariana Sogno, titular de la UFI N° 6 departamental, imputó al conductor por lesiones culposas, pero al confirmarse el fallecimiento de Huaranca, dispuso el cambio de carátula a homicidio culposo.

Fuentes policiales consultadas por este medio precisaron que el siniestro se registró cerca de las 19 en el cruce de Anatole France y Danubio, justo frente a un local de aberturas.

El video, registrado por una cámara de seguridad instalada en la cuadra, muestra que Huaranca, vestido de negro y acompañado por su esposa, estacionó su auto en la puerta del comercio, bajó del mismo y se dirigió a abrir el baúl.

Todo transcurría con normalidad, hasta que de repente un Peugeot 208 color negro apareció en la escena fuera de control e impactó de costado a las víctimas. Mientras que Huaranca terminó aplastado contra su propio rodado, su mujer corrió con mejor fortuna debido a que amortiguó el impacto contra el paragolpes de una camioneta utilitaria blanca, y cayó sobre la vereda.

Las víctimas fueron trasladadas en ambulancia al hospital Paroissien, en La Matanza, donde los médicos de turno atendieron de urgencia a Huaranca, pero no pudieron salvarle la vida. En cambio, su mujer resultó ilesa y el otro damnificado, también de 37 años, solo sufrió heridas superficiales y recibió el alta médica.

La causa quedó en manos de la fiscal Sogio, que en primera instancia imputó al conductor del Peugeot 208, identificado como T.G.M., por el delito de lesiones culposas. Sin embargo, la muerte de Huaranca motivó el cambio de carátula a homicidio culposo.