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AutoVac, la novedosa estrategia de dos provincias para aumentar los niveles de vacunación

En una acción conjunta sin precedentes, Neuquén y Río Negro implementaron un novedoso sistema sobre un puente que une ambos distritos. Se aplicaron cientos de dosis

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En una acción conjunta sin precedentes, autoridades sanitarias de Neuquén y Río Negro vacunaron a personas a bordo de sus autos, sobre la ruta
En una acción conjunta sin precedentes, autoridades sanitarias de Neuquén y Río Negro vacunaron a personas a bordo de sus autos, sobre la ruta

En un hecho inédito de articulación sanitaria regional, las provincias de Río Negro y Neuquén llevaron adelante este sábado un operativo conjunto de vacunación denominado “AutoVac”, instalado estratégicamente en el Puente Carretero que conecta la ciudad de Cipolletti con la capital neuquina.

La innovadora propuesta permitió que cientos de personas accedieran a distintas vacunas sin necesidad de descender de sus vehículos, en un circuito ágil, seguro y completamente gratuito.

La iniciativa superó ampliamente las expectativas de las autoridades sanitarias. Solo del lado rionegrino se estima que unas 300 personas fueron vacunadas, con un total aproximado de 700 dosis aplicadas, ya que cada paciente tenía la posibilidad de recibir más de una vacuna durante el procedimiento.

“Se colocaron más dosis de las que preveíamos”, destacó el vocero del Ministerio de Salud de Río Negro, Elvio Saizar, quien calificó la jornada como un éxito rotundo.

El puesto principal funcionó en la zona del ex peaje del puente, sobre la mano de ingreso a Río Negro. Allí se organizó una fila paralela de vehículos, lo que permitió mantener la circulación habitual sin interrupciones. Según explicó Saizar, la amplitud del espacio facilitó el desarrollo del operativo sin generar congestión vehicular.

La consigna que guió la jornada fue clara: “Pará. Vacunate y seguí”. Bajo ese lema, el circuito se estructuró en tres etapas bien definidas.

La consigna que guió la jornada fue clara: “Pará. Vacunate y seguí”
La consigna que guió la jornada fue clara: “Pará. Vacunate y seguí”

En primer lugar, los conductores y acompañantes recibían asesoramiento sobre el Calendario Nacional de Vacunación. Luego, el personal verificaba las dosis pendientes en el sistema y registraba a cada paciente. Finalmente, se procedía a la aplicación de las vacunas, todo sin que las personas tuvieran que bajarse del vehículo.

Durante la jornada se aplicaron dosis contra la gripe (antigripal), neumococo, hepatitis B y doble adultos. Estas vacunas estuvieron destinadas a una amplia franja de la población, incluyendo adultos mayores, personas con factores de riesgo, embarazadas y adolescentes a partir de los 11 años.

El enfoque integral del operativo permitió no solo avanzar en la inmunización, sino también concientizar a la comunidad sobre la importancia de mantener los esquemas de vacunación al día.

El éxito del AutoVac también fue posible gracias al acompañamiento logístico de la Municipalidad de Cipolletti, que desempeñó un papel fundamental en la organización del tránsito y en la disposición de la infraestructura necesaria. Su intervención permitió que el circuito funcionara de manera fluida, garantizando una experiencia rápida y ordenada para los vecinos que circulaban entre ambas provincias.

Inicio de una estrategia regional más amplia

El lanzamiento del AutoVac marcó además el comienzo de la Semana de la Vacunación en las Américas, una iniciativa impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que este año se desarrolla bajo el lema “Tu decisión marca la diferencia”.

Se aplicaron dosis contra la gripe (antigripal), neumococo, hepatitis B y doble adultos
Se aplicaron dosis contra la gripe (antigripal), neumococo, hepatitis B y doble adultos

En este marco, los 36 hospitales públicos de Río Negro y sus centros de salud desplegarán durante toda la semana operativos intensivos en distintos puntos del territorio, con el objetivo de ampliar la cobertura y reducir brechas de inmunización.

Por su parte, Neuquén replicó el sistema en otros puntos estratégicos como el ex peaje Neuquén-Centenario y el vacunatorio de CALF, ubicado sobre Avenida Mosconi, en el acceso al aeropuerto. Además, se prevé que la modalidad se extienda a localidades del interior como Piedra del Águila, Zapala, Las Lajas y Cutral Co.

Vacunarse, una decisión colectiva

Las autoridades sanitarias coincidieron en remarcar que la vacunación no solo es un derecho individual, sino también un acto de responsabilidad social. Argentina cuenta con uno de los calendarios de vacunación más completos de la región, y este tipo de estrategias territoriales buscan facilitar el acceso y eliminar barreras.

En un contexto donde algunas enfermedades prevenibles han mostrado rebrotes a nivel global, reforzar la inmunización se vuelve fundamental. Las vacunas, recuerdan desde los organismos de salud, han salvado millones de vidas y continúan siendo la herramienta más eficaz para prevenir brotes y proteger a todas las generaciones.

Mientras tanto, se recuerda a la población que los centros de salud continúan funcionando con normalidad, ofreciendo vacunación gratuita para completar esquemas en todas las edades, más allá de este tipo de operativos especiales que, como el AutoVac, buscan acercar el sistema sanitario a la vida cotidiana de las personas.

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