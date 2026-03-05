Sociedad

Cómo sigue la salud del conductor que sobrevivió al choque entre dos camiones en la Ruta 33

El paciente, trasladado en helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, ingresó en coma y bajo asistencia respiratoria después de ser asistido por los equipos de emergencia

El trágico siniestro ocurrió a la altura de la localidad de Zavalla, en los alrededores de Rosario

La tarde del miércoles en la Ruta Nacional 33 se transformó en escenario de una tragedia en la provincia de Santa Fe, luego de que se produjera un fatal accidente que involucró a dos camiones en las inmediaciones de Zavalla. Como saldo quedó una víctima fatal y un conductor internado en estado crítico, según confirmó la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

De acuerdo con información del medio regional La Capital, la colisión se produjo cuando un camión, conducido por un hombre de 34 años, impactó de frente contra otro vehículo de carga. Como consecuencia, la cabina del primer transporte se incendió por completo, y el conductor perdió la vida pese a los esfuerzos de los rescatistas. El fuego desatado tras el choque dificultó el acceso a la cabina y provocó una densa columna de humo, visible a varios kilómetros a la redonda. Los restos de ambos vehículos quedaron esparcidos sobre la calzada, lo que obligó a mantener el corte total de la ruta durante toda la jornada siguiente.

El operativo de emergencia movilizó a dotaciones de bomberos, ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y personal policial, que trabajaron contrarreloj para asistir a las víctimas y controlar las llamas. La magnitud del incendio y los daños en las cabinas complicaron las tareas de rescate.

Mientras la circulación por la Ruta Nacional 33 permanecía interrumpida, las autoridades dispusieron desvíos a través de la Ruta Nacional A012, lo que provocó demoras significativas en el tramo comprendido entre Zavalla y Pérez. La medida buscó reorganizar el flujo vehicular y evitar mayores complicaciones en una zona clave para el tránsito de camiones y automóviles.

El conductor del segundo camión
El conductor del segundo camión sufrió traumatismos y fracturas, los médicos decidieron su traslado urgente en helicóptero

Entre los protagonistas del siniestro, el conductor del segundo camión, un transportista de casi 60 años, resultó con lesiones críticas. Así lo informó Andrea Becherucci, directora del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), en diálogo con la emisora LT8.

El paciente, acompañado por su hijo, fue trasladado de urgencia en helicóptero sanitario y llegó al centro médico en estado “muy inestable”. El diagnóstico inicial reveló traumatismos en la cara, el cráneo y el tórax, además de fracturas en brazos y piernas.

La gravedad de las heridas obligó a los médicos a intervenir quirúrgicamente para mejorar su capacidad de ventilación. El transportista fue ingresado en coma y permanece alojado en la unidad de terapia intensiva, bajo sedación y con asistencia respiratoria mecánica. “Seguramente va a necesitar varias intervenciones quirúrgicas. Va a necesitar varios días o quizás semanas”, estimó Becherucci en sus declaraciones. El hijo del conductor, quien también viajaba en el camión, sufrió lesiones menores y se encuentra bajo observación.

La situación del paciente ha requerido un monitoreo constante por parte del personal médico del Heca. Según la directora del hospital, el estado del transportista obliga a evaluaciones diarias para definir cuándo podría recibir el alta. “El paciente fue trasladado a bordo de un helicóptero sanitario y se encontraba muy inestable cuando lo atendieron”, precisó Becherucci, quien agregó que se implementó un abordaje multidisciplinario para atender la complejidad de las lesiones.

Mientras tanto, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) ratificó que el corte de la Ruta Nacional 33 se mantenía al mediodía del jueves, al tiempo que los equipos de emergencia continuaban con las tareas de remoción de los vehículos siniestrados. El operativo incluyó la colaboración de agentes de tránsito y de la Policía de Santa Fe, con el objetivo de restablecer la circulación lo antes posible.

La investigación del hecho quedó a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), que deberá determinar las causas exactas del choque. Según versiones recogidas por medios provinciales, la principal hipótesis apunta a una posible mala maniobra o distracción, sin que se descarten otras variables hasta concluir el relevamiento de pruebas.

La interrupción del tránsito generó complicaciones para transportistas y automovilistas, en una jornada marcada por la conmoción y la incertidumbre sobre el estado de salud de los involucrados. La APSV, junto con las autoridades sanitarias, recomendó a la población utilizar rutas alternativas y mantenerse informada sobre la evolución del operativo, mientras se aguardan novedades sobre la condición del camionero internado en el Heca.

