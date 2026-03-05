Cómo funciona Volver, la red de jóvenes que acompaña a chicos de hogares a través del juego y el vínculo

Manu Mizrahi y Lupe de la Cuesta, integrantes de la organización Volver

En una entrevista exclusiva, Lupe de la Cuesta y Manu Mizrahi relataron el trabajo comunitario que realizan en la organización Volver, enfocada en la contención y recreación de niñas, niños y adolescentes que viven en hogares de Capital Federal y Santiago del Estero

En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve —integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet—, ambos jóvenes describieron la dinámica de sus actividades y el modo en que la organización fue creciendo hasta convertirse en una red de unos treinta voluntarios.

“Tenemos una organización que es una red de voluntarios”, explicó Lupe, y detalló: “Trabajamos en dos hogares de niños y también en una escuelita de apoyo escolar en Vicente López. Los hogares son uno acá en Capital Federal y otro en Añatuya, Santiago del Estero”.

“Nosotros arrancamos yendo los fines de semana y jugábamos con todos los chicos. Con el tiempo, cuando se armó vínculo, ahí sí los sacamos”, contó Lupe a Infobae a las Nueve

Volver: cómo surgió el proyecto y la importancia del servicio comunitario

Manu Mizrahi repasó el origen de la iniciativa: “Arrancó desde un viaje escolar. En el último año del colegio fuimos a Añatuya, Santiago del Estero, al lugar donde trabajamos. Éramos un grupo grande de chicos y por lo general uno va al viaje y después nunca vuelve. Cuando terminamos el colegio, a Lupe se le ocurrió juntar a chicos que querían sumarse e ir. Desde el primer viaje vimos una realidad muy distinta a lo que conocíamos”.

Según Lupe, la experiencia de servicio comunitario venía de antes: “Desde que tenemos doce años hacíamos salidas a hogares de niños y jugábamos ahí. Ya conocíamos esa realidad y ese mundo”. El vínculo con la directora del hogar fue clave: “Ella había sido nuestra profesora en primer año de secundaria y era quien lideraba el área de servicio comunitario”.

La organización se integró a un hogar de Capital donde ya existía una red de voluntarios y referentes afectivos. “Lo que estaba faltando era voluntarios comodines”, detalló Lupe. Y sumó: “Nosotros arrancamos yendo los fines de semana y jugábamos con todos los chicos. Con el tiempo, cuando se armó vínculo, ahí sí los sacamos”.

"Desde el primer viaje vimos una realidad muy distinta a lo que conocíamos”, destacó Mizrahi

El modelo de Volver y el impacto en los chicos

El enfoque de Volver prioriza la recreación, la construcción de vínculos y la posibilidad de que los niños experimenten situaciones cotidianas fuera del hogar. “La primera salida que hice fue muy valiente de nuestra parte porque éramos chicos, yo tenía diecisiete años. Llevamos a dos nenas a una obra de teatro, fuimos en colectivo y tren, y después durmieron en casa. Nos impactó lo bien que la pasamos nosotros”, recordó Lupe.

Manu subrayó la importancia de la experiencia uno a uno: “Las áreas que más disfrutan es cuando los llevás a tu casa sin ningún plan, que pueden hacer lo que quieran, tirarse en el sillón, compartir con tu familia. Esos son los momentos más felices para ellos”.

Lupe destacó que el trabajo en el hogar se apoya en la constancia: “En el hogar es tan constante la salida, el voluntariado, los referentes afectivos, los asados, la pileta, que es parte de su normalidad y eso es hermoso. No es una sensación de que tenés esto un ratito y después volvés a algo feo. Hay contacto constante con la trabajadora social, psicólogas y voluntarios”.

La situación de los hogares y el rol de la comunidad

Los hogares donde interviene Volver albergan chicos de distintas edades y priorizan que los hermanos permanezcan juntos. “Nuestro hogar prioriza justamente mantener a los hermanos unidos. Cuando ingresan, muchas veces son grupos de cuatro o cinco, y la mayoría de los hogares los separan”, explicó Lupe.

Sobre la financiación, Manu indicó: “Lo que más nos sirve es que nos sigan en el Instagram. Hacemos ferias de ropa, eventos de música y con eso mantenemos nuestras actividades. El hogar se sostiene a través de donaciones; se pueden contactar por Instagram para ser donantes mensuales”.

Consultados sobre el impacto en los chicos, Manu afirmó: “Cuando el chico entra viene de un mundo muy difícil y ves el cambio. Se enojan menos, juegan mejor, trabajan mucho con psicólogas y directoras del hogar. Eso ayuda muchísimo”.

Lupe remarcó la necesidad de ampliar la red solidaria: “En Argentina siempre hace falta más. Abruma la cantidad de chicos en el sistema, la cantidad de ingresos, y no son suficientes los hogares. Tenés chicos internados en hospitales porque no se consigue lugar en un hogar”.

La organización también busca voluntarios: “Especialmente necesitamos voluntarios que quieran venir los fines de semana a hacer actividades en el hogar y para la escuelita de apoyo escolar”, invitó Lupe.

La entrevista completa a Lupe de la Cuesta y Manu Mizrahi

La ONG que lleva chicos de un hogar a pasear

