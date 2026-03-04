Se derrumbó un puente casi centenario en el interior de Buenos Aires y dos localidades quedaron incomunicadas

El puente carretero entre Arroyo Venado y Carhué colapsó tras haber sido inaugurado en 1930

El desplome de un puente casi centenario sorprendió a los habitantes del interior bonaerense y alteró la vida diaria de los vecinos de Arroyo Venado, en el partido de Guaminí, y Carhué, cabecera de Adolfo Alsina. La estructura, construida en 1930, se vino abajo en la tarde del lunes, dejando aisladas a ambas comunidades y generando inquietud en la región.

Según informó el medio regional La Tecla, el puente, conocido como Camino Real, ya presentaba señales de fatiga en su estructura y había sido clausurado preventivamente al tránsito por decisión del intendente de Guaminí, Miguel Gesualdi.

Un pilar roto motivó la medida, adoptada mientras técnicos evaluaban posibles intervenciones para reforzar la seguridad del paso. El desplome ocurrió pocas horas después de una inspección conjunta realizada por personal de los municipios de Guaminí y Adolfo Alsina.

El impacto para los habitantes fue inmediato. “Quedamos aislados”, publicó en redes sociales Juanita Ullan Marino, vecina de la zona, quien compartió imágenes del estado en que quedó la estructura. La preocupación entre los residentes había crecido en las últimas semanas, ya que el deterioro era conocido y el tránsito pesado estaba restringido desde hacía una década. Inés Rubio, integrante de la agrupación “Arroyo Venado, un remanso con historia”, señaló al medio local Cambio 2000 que el mantenimiento resultaba insuficiente desde hacía tiempo.

El tránsito pesado sobre la estructura estuvo restringido durante una década (Fotos: Facebook)

El derrumbe no dejó heridos, ya que el tránsito había sido interrumpido dos días antes del colapso tras detectarse el daño en el pilar. La estructura, al igual que otro puente ferroviario centenario caído meses atrás sobre el río Salado, sostenía un rol clave en la conectividad local.

Luego del incidente, los municipios de Guaminí y Adolfo Alsina elevaron un informe a Vialidad Provincial y solicitaron una evaluación urgente.

Se espera la llegada de un equipo técnico provincial para determinar el alcance de los daños y definir las intervenciones necesarias. Mientras tanto, los vecinos de las localidades afectadas aguardan una solución que les permita recuperar la conexión vial.

Un nene de 10 años murió tras caer de un puente mientras jugaba con sus amigos en Merlo

Vista del puente en Merlo donde un menor perdió la vida tras caer, generando conmoción en la localidad. (Google Maps)

Un hecho trágico sacudió la localidad de Mariano Acosta, en el partido bonaerense de Merlo, donde un niño de 10 años falleció tras precipitarse desde un puente de la Autopista Presidente Perón.

Este incidente, que involucró a otros dos menores, generó una profunda consternación en la comunidad local y abrió interrogantes sobre la seguridad en zonas no habilitadas de obras viales.

El episodio ocurrió cuando Isaías Luciano Rodríguez Vallejos, acompañado por dos amigos de la misma edad, se encontraba en el puente ubicado en la intersección de Viedma y Vidt.

Según informaron fuentes policiales citadas por Primer Plano Online, los chicos solían frecuentar ese sector para jugar, debido a la cercanía con sus viviendas y la ausencia de tránsito en ese tramo, aún no habilitado. De un momento a otro, Isaías cayó al vacío desde una altura aproximada de 15 metros, lo que provocó su muerte en el acto.

La noticia impactó de inmediato a los vecinos. De acuerdo con el reporte inicial, los dos amigos que acompañaban a la víctima corrieron a dar aviso a la madre del menor, quien se dirigió al lugar y encontró a su hijo sin signos vitales. Personal de la Policía Bonaerense y una ambulancia del servicio de emergencias se presentaron poco después, constatando el fallecimiento.

Frente al fatal escenario, la mujer atravesó un cuadro de crisis nerviosa y requirió asistencia por parte de efectivos policiales y agentes del Municipio de Merlo, quienes le brindaron contención. Vecinos del área también colaboraron con el llamado al 911 y acompañaron a la familia durante los momentos posteriores al accidente.

Vallejos residía junto a su familia en la calle Hugo del Carril al 2000, a escasas cinco cuadras del lugar del accidente.

La intervención policial quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Morón, a cargo del fiscal Oscar Marcos. Las primeras actuaciones judiciales caratularon el expediente como “averiguación de causales de muerte”, aunque todo apunta a un desenlace accidental.