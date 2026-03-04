Sociedad

Entre el deseo y la imposición: Lala Pasquinelli advirtió sobre las consecuencias de la maternidad como mandato social

En diálogo con Infobae al Mediodía, la activista y escritora reveló que “el 70% de las mujeres encuestadas expresó algún grado de arrepentimiento respecto a la maternidad”. La autora de “Maternidad: ¿deseo o mandato?” cuestionó el relato único y advirtió sobre la presión social y la desigualdad en los cuidados

La maternidad como mandato social impone fuertes presiones y limita la diversidad de experiencias de las mujeres en Argentina

En una entrevista para Infobae en vivo, la activista y escritora Lala Pasquinelli abordó el impacto social y personal de la maternidad en Argentina. “En una encuesta que hicimos en 2022, respondida por 11 mil mujeres, el 70% decía que en algún sentido se arrepentía de haber sido madre”, subrayó.

Durante el diálogo con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan, Pasquinelli desarmó los relatos únicos sobre la maternidad y cuestionó la presión social que recae sobre las mujeres: “Siento como que decir ‘la maternidad es lo mejor que me pasó en la vida’ da la sensación de que es lo único importante. Y no es lo único importante que me pasó. Es maravilloso, lo elegiría todas las veces, pero me pasan otros montones de cosas que también me complementan”.

El mandato social y el tabú del arrepentimiento materno

La autora del libro Maternidad: ¿deseo o mandato? fue enfática al señalar la construcción cultural que rodea a la maternidad: “Hay una especie de relato único. Si sos mujer, lo más importante que tenés que hacer es ser madre. No importa si sos periodista, si lograste desarrollarte profesionalmente, igual, si no cumpliste con tener hijos, hay una mirada que te deja en un lugar de: hay algo raro en vos”. Pasquinelli remarcó la vigencia de este mandato: “No sos del todo confiable porque, bueno, ¿qué es una mujer que no tuvo hijos?”.

La conversación giró hacia el tabú del arrepentimiento materno, una de las aristas menos abordadas en el debate público. “En la encuesta que hicimos, el 70% de las mujeres decía que en algún sentido se arrepiente. Hay un 33% que se arrepentía en todos los sentidos: no lo hubiera tenido, exactamente”, detalló. El dato pone en cuestión el ideal de la “maternidad rosa”. “La construcción de la idea de la madre como un ser superior, siempre amoroso, solo bondad, no existe. Las madres son personas, con sus circunstancias, buenas, malas, como los padres. Pero en los padres, cuando se arrepienten, eligen el abandono. En la madre, la condena social es mucho más fuerte”, afirmó.

“Puede sonar cruel decir ‘me arrepiento de haber tenido hijos’, pero pasa mucho”, sostuvo Pasquinelli. Matizó: “En muchos casos, las mujeres que se arrepienten son las que tienen más conciencia de lo que implica la maternidad y, lejos de descuidar a sus hijos, están más atentas por el peso de esa responsabilidad”.

Lala Pasquinelli remarcó la falta de políticas públicas de cuidado y licencias para garantizar derechos a madres y niños en Argentina (Infobae en Vivo)

Paternidad, abandono y desigualdad en los cuidados

La desigualdad en las expectativas y en la carga de cuidado atraviesa todo el relato de Pasquinelli. “El 80% de los hogares monoparentales en Argentina están a cargo de mujeres que se quedaron solas con sus hijos”, precisó. Señaló una diferencia sustancial en la condena social: “Un padre que no pasa alimentos es un abandonador. Pero la carga negativa sobre la madre que abandona es infinitamente mayor”.

Pasquinelli puso el foco en la precarización de la maternidad en el país: “Tenemos 60% de niños bajo la línea de pobreza en la Argentina. Y de los padres, el 60% no pasa alimentos. De los que pasan, solo el 20% lo hace en tiempo y forma”. En ese escenario, cuestionó la falta de políticas públicas: “Nos encantaría un Estado que se haga cargo de los cuidados, que haya un programa nacional de cuidados, licencias mayores. Pero eso no hay ahora y parece que no va a haber”.

La activista también problematizó el acceso desigual a los métodos anticonceptivos: “Una realidad es la urbana, de clase media, pero en la mayor parte del país hay una retirada del Estado en todo lo que tiene que ver con anticoncepción. Hay mujeres en situación de violencia de género a las que se les impide el uso de métodos anticonceptivos como forma de control”.

¿Por qué cae la natalidad? La mirada de Pasquinelli sobre mujeres y varones

La caída de la natalidad en Argentina y en el mundo fue otro de los ejes de la charla. “Asocio absolutamente la baja en las tasas de natalidad con las condiciones materiales en las que las mujeres maternan hoy. Pero también hay algo que no se dice: los varones tampoco quieren ser padres en mayor porcentaje que las mujeres madres. El deseo ronda el 45 o 47% en ambos casos”, analizó.

Pasquinelli cuestionó el sesgo que coloca el foco solo en las mujeres: “Cuando se habla de natalidad, se habla de madres, de mujeres. Pero si preguntás a los varones, tampoco quieren ser padres en igual proporción. La motivación es distinta: para ellos, la trascendencia; para nosotras, el vínculo, el amor. Pero los porcentajes son parecidos”.

En la recta final, la escritora diferenció el arrepentimiento de no haber sido madre: “El porcentaje de arrepentimiento en las que decidieron no ser madres es muy bajo, un 2%. La presión por la maternidad te acompaña toda la vida, pero la responsabilidad de haber hecho nacer a alguien es mucho mayor”.

Antes de despedirse, Pasquinelli subrayó: “No hay una sola manera de maternar. Lo importante es no pensar la maternidad en soledad. Aun en las familias monoparentales, la red es clave para la infancia y para la mujer”.

