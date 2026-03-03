Sociedad

Uno de los principales centros turísticos de la Patagonia cobrará un impuesto a los turistas que vayan a pasar el día

La ordenanza que dio origen al nuevo cobro fue aprobada en noviembre de 2024 y, tras intensas negociaciones con operadores turísticos, la recaudación quedó en manos del municipio, que implementó el sistema mediante código QR en los accesos al lugar

Guardar
El Chaltén recibe un importante
El Chaltén recibe un importante flujo de excursionistas que impacta en los servicios urbanos (Crédito: Grosby Group)

El municipio de El Chaltén implementó desde este martes una tasa para quienes visiten la localidad patagónica sin pasar la noche, una decisión que impacta en la dinámica del turismo regional y reactiva la discusión sobre el financiamiento de los servicios urbanos. La medida afecta a uno de los destinos más populares de Santa Cruz, reconocido como la Capital Nacional del Trekking y portador de un flujo constante de excursionistas durante la temporada alta.

La nueva disposición municipal, denominada Tasa de Uso Urbano (TUU), se dirige a los visitantes que llegan solo por el día, ya sea en excursiones, vehículos de alquiler o traslados particulares. El valor actual asciende a 3.000 pesos por persona, monto que se actualiza en función del precio de dos litros de nafta súper de YPF en la zona, lo que hoy representa $3.018. Quedan exentos quienes arriben en ómnibus regulares, ya que la tasa se encuentra incluida en el boleto de la terminal.

La iniciativa responde a la necesidad de cubrir el costo del uso de servicios urbanos por parte de quienes, aunque no pernoctan, utilizan recursos como baños públicos, limpieza y manejo de residuos.

Las autoridades de El Chaltén subrayaron que este cobro no constituye un impuesto al tránsito ni a la visita, sino que se trata de un aporte específico por el consumo de servicios municipales. “No es una tasa de tránsito ni de paso vial”, explicaron desde la intendencia al medio regional Ahora Calafate.

La tasa de uso urbano
La tasa de uso urbano se aplica a quienes visitan la localidad por el día sin pernoctar

El origen de la medida se remonta a la Ordenanza N° 253 Tarifaria Anual 2025, aprobada en noviembre de 2024, que incorporó el cobro de la TUU al Código Fiscal local. La implementación resultó compleja en sus primeras instancias, debido a que se pretendía delegar la recaudación en las agencias turísticas, una idea que no prosperó.

“Les explicamos que si el Municipio quería implementar el cobro, debía contar con el personal, los recursos y los medios digitales para hacerlo, además de detallar las contraprestaciones”, expresó Gisella Martínez, presidenta de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVyT) El Calafate, al medio LMNeuquén.

Tras varias reuniones, la intendencia optó por asumir la responsabilidad de la recaudación, que se efectúa mediante un código QR en los accesos a la localidad, sin intermediación de empresas privadas.

El debate no tardó en instalarse entre operadores turísticos y autoridades. Martínez señaló que la postura de las agencias tuvo que ver con las complicaciones administrativas y la falta de consenso respecto a las tareas de retención y gestión del tributo.

El precedente inmediato de la polémica se dio en 2025, cuando la TUU se anunció exclusivamente para las excursiones “Full Day”, pero la extensión a todos los visitantes sin pernocte amplió el impacto de la resolución.

El valor de la tasa
El valor de la tasa equivale al costo de dos litros de nafta súper YPF en la zona

El Chaltén no es la única localidad argentina que ha implementado tasas vinculadas al turismo, aunque la modalidad de cobro por día resulta novedosa. Entre 2017 y 2025, Bariloche aplicó la Ecotasa sobre el pernocte en alojamientos turísticos, hasta su anulación por un fallo de la Suprema Corte.

En la Ciudad de Buenos Aires, los turistas extranjeros abonan una tasa de US$1,50 por noche. En la ciudad misionera de Wanda, la tarifa para visitantes diurnos es de 800 pesos por persona o 4.500 pesos por automóvil.

El caso de El Chaltén presenta similitudes con otras ciudades del mundo que han optado por gravar la entrada diaria de turistas. Por ejemplo Venecia, que aplica un cobro de 10 euros durante la temporada alta como mecanismo para afrontar el impacto del turismo masivo en los servicios y la infraestructura local.

El alcance de la Tasa de Uso Urbano terminó siendo más amplio que el inicialmente previsto. Aunque en un principio se pensó solo para excursiones organizadas por agencias, finalmente abarca a todos los visitantes que no se alojen en El Chaltén, sin distinción del medio de transporte. De esta manera, el municipio busca equilibrar la balanza entre el atractivo turístico y la sustentabilidad de los servicios urbanos.

Temas Relacionados

Santa CruzEl ChalténAsociación Argentina de Agencias de Viajes y TurismoTasa TurísticaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una persecución finalizó con tres detenidos con un frondoso pasado criminal y pedidos de captura

Los atraparon en La Plata y les encontraron un inhibidor de señal. Los detalles de los antecedentes penales de los sospechosos

Una persecución finalizó con tres

Preocupación en un barrio privado de Hudson por la aparición de un puma: desplegaron un operativo para atraparlo

Fauna, Secretaría de Seguridad, Guardia Civil se encuentra trabajando junto a una fundación para intentar rastrear huellas y materia fecal para dar con el felino. Fue captado por una cámara de seguridad en las inmediaciones del predio

Preocupación en un barrio privado

Un funcionario de Escobar baleó a un conductor en medio de una discusión de tránsito

Se trata de Raúl Lafuente, quien se desempeñaba como director del cementerio de Belén y fue separado de su cargo tras protagonizar el episodio y quedar detenido por la Policía Municipal

Un funcionario de Escobar baleó

Tragedia en Ensenada: un obrero murió tras caer al vacío desde el techo de una obra

Un trabajador identificado como Epifanio Choque perdió la vida luego de que una placa de chapa traslúcida cediera bajo sus pies, provocando una caída desde cinco metros de altura mientras realizaba tareas de limpieza

Tragedia en Ensenada: un obrero

Los videos de los robos de los delincuentes que asaltaron cinco comercios en Esteban Echeverría: están presos

Uno de los sospechosos había sido detenido 48 horas después del último golpe que dieron. Fue por una causa por una portación de armas

Los videos de los robos
DEPORTES
El “penaltygate” entre Panichelli y

El “penaltygate” entre Panichelli y un compañero del Estrasburgo: el gesto de Valentín Barco para resolver el conflicto

Con el regreso de Paredes, cambio de esquema y una sorpresa: el once de Boca que probó Úbeda para visitar a Lanús

El noble gesto de Simeone con Raphinha luego de que el Atlético de Madrid eliminara al Barcelona de la Copa del Rey

El show de atajadas de Juan Musso ante Barcelona en la sufrida clasificación del Atlético de Madrid a la final de la Copa del Rey

La increíble historia detrás del video viral de la apretada de la barra de Godoy Cruz: “El que no quiera jugar, que se vaya”

TELESHOW
Tiziana Sabatini reveló una íntima

Tiziana Sabatini reveló una íntima escena familiar antes del nacimiento de Gía, la hija de Oriana y Paulo Dybala

Anamá Ferreira contó en Infobae en Vivo el consejo que le dio a Marta Fort antes de su debut en el mundo del modelaje

Maxi López contó cómo logró recomponer su vínculo con Wanda Nara tras su separación: “No podía verla ni en figurita”

L-Gante habló sobre su polémica foto en el camarín de la China Suárez: “Un chistecito para ese momento”

El orgullo de Luisana Lopilato por el nuevo hobby de su hijo Noah Bublé: “Chocho explorando el mundo”

INFOBAE AMÉRICA

Lo que pasa bajo tierra:

Lo que pasa bajo tierra: cómo las hormigas Atta cephalotes amplifican las emisiones de CO₂

Panamá: detienen a exjefa de cobranzas de la oficina de impuestos por presunto peculado

Chefs con estrellas Michelin alertan sobre la inminente extinción de la anguila europea y promueven quitarla del menú

La inteligencia artificial reveló los secretos de un juego de mesa romano tras casi 20 siglos

Proyecto de túnel peatonal bajo el Canal entra en fase final del concurso de The Boring Company