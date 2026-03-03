Un turista francés murió tras descompensarse durante una excursión en Mendoza

El hombre presentaba dificultad para respirar (Foto: NA)

Un turista francés de 35 años murió el lunes en la zona de alta montaña de Tunuyán, Mendoza, luego de sufrir una descompensación mientras realizaba una travesía en el Cajón de Arenales, más allá del Refugio Portinari.

El incidente ocurrió en un sector de difícil acceso, lo que obligó a una rápida respuesta de los servicios de emergencia locales. El hombre se encontraba acompañado por otra persona al momento de la descompensación, lo que permitió que se activara el protocolo de aviso y auxilio con celeridad.

El caso generó conmoción en la comunidad turística local y vuelve a situar bajo la lupa las condiciones de seguridad y la preparación necesaria para afrontar los desafíos de la alta montaña mendocina.

Según informó el portal El Sol, el hecho se conoció tras un llamado a la línea de emergencias que alertó sobre un excursionista con dificultad respiratoria en una zona remota. La víctima fue identificada como Joel Oliver, ciudadano francés que se encontraba realizando la travesía.

El hecho ocurrió en una zona de difícil acceso (@klura_filura)

Ante la urgencia, se desplegó un operativo de rescate por vía terrestre. Participaron efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina, junto a personal de la Subcomisaría Manzano Histórico, guardaparques, integrantes de la Unidad Patrulla de Rescate de Alta Montaña (UPRAM), Bomberos y Policía Turística. El despliegue requirió coordinación interinstitucional debido a la complejidad del terreno y la distancia involucrada.

Las primeras informaciones indicaron que el excursionista presentaba un cuadro presuntivo de edema pulmonar, una patología grave que puede resultar fatal a gran altitud. El reporte inicial subrayó la dificultad que representó para los rescatistas acceder al lugar, debido a las características del sendero y las condiciones del terreno.

Tras constatar el fallecimiento, Gendarmería Nacional Argentina notificó a la Oficina Fiscal de Tunuyán para dar inicio a las actuaciones judiciales correspondientes. El procedimiento incluyó el levantamiento del cuerpo y su traslado para la realización de pericias.

Las autoridades informaron que la investigación preliminar apunta a una causa natural vinculada al esfuerzo físico y las condiciones de altura, aunque se aguardan los resultados de las pericias para determinar el cuadro exacto que provocó la muerte de Joel Oliver.

El Cajón de Arenales, localizado más allá del Refugio Portinari dentro del circuito del Manzano Histórico, es reconocido por sus paisajes y rutas de trekking exigentes. Las condiciones del terreno, caracterizadas por la altitud, caminos angostos y la presencia de pendientes pronunciadas, suelen desafiar incluso a los excursionistas experimentados.

La zona es regularmente transitada por turistas nacionales y extranjeros, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar las recomendaciones sobre preparación física, aclimatación y el conocimiento del entorno antes de emprender travesías en alta montaña.

Trabajaron en el lugar Gendarmería Nacional Argentina, junto a personal de la Subcomisaría Manzano Histórico, guardaparques, integrantes de la Unidad Patrulla de Rescate de Alta Montaña (UPRAM), Bomberos y Policía Turística

Murió un turista italiano en Santa Cruz

En los primeros días de este año, un turista italiano de 69 años murió durante una caminata en la senda a Laguna de los Tres, episodio que impactó a la comunidad del Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz.

De acuerdo con información difundida por la Intendencia del Parque, el hombre sufrió un paro cardíaco en las cercanías del río Blanco, un área conocida por su exigencia física y su belleza natural. El incidente ocurrió cuando el guía del grupo al que pertenecía la víctima alertó a las autoridades sobre la emergencia.

Según la comunicación oficial compartida a través de las redes oficiales del parque, tras la notificación, se activó el protocolo de emergencia y se trasladó un desfibrilador externo automático (DEA) desde el campamento Poincenot. El dispositivo indicó la necesidad de realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), tareas que se extendieron durante más de 40 minutos.

Pese a los esfuerzos, la persona falleció en el lugar. Personal del Parque Nacional y de Gendarmería Nacional acudió de inmediato para completar las actuaciones correspondientes y organizar la evacuación del cuerpo, en coordinación con la empresa turística involucrada de la que formaba parte la víctima.

Desde la Intendencia del Parque resaltaron la importancia de tomar precauciones al recorrer senderos de alta dificultad, como el que lleva a la Laguna de los Tres.