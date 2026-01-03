Un turista italiano murió mientras realizaba una caminata por un sendero del Parque Nacional Los Glaciares

El protocolo de emergencia del Parque Nacional Los Glaciares incluyó el uso de un desfibrilador automático y la rápida intervención de personal especializado (Turismo El Chaltén)

Un turista italiano de 69 años murió este viernes durante una caminata en la senda a Laguna de los Tres, episodio que impactó a la comunidad del Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz.

De acuerdo con información difundida por la Intendencia del Parque, el hombre sufrió un paro cardíaco en las cercanías del río Blanco, un área conocida por su exigencia física y su belleza natural. El incidente ocurrió alrededor del mediodía, cuando el guía del grupo al que pertenecía la víctima alertó a las autoridades sobre la emergencia.

Según la comunicación oficial compartida a través de las redes oficiales del parque, tras la notificación, se activó el protocolo de emergencia y se trasladó un desfibrilador externo automático (DEA) desde el campamento Poincenot. El dispositivo indicó la necesidad de realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), tareas que se extendieron durante más de 40 minutos.

Pese a los esfuerzos, la persona falleció en el lugar. Personal del Parque Nacional y de Gendarmería Nacional acudió de inmediato para completar las actuaciones correspondientes y organizar la evacuación del cuerpo, en coordinación con la empresa turística involucrada de la que formaba parte la víctima.

Desde la Intendencia del Parque resaltaron la importancia de tomar precauciones al recorrer senderos de alta dificultad, como el que lleva a la Laguna de los Tres.

La Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares recomendó extrema precaución y autoevaluación física antes de recorrer senderos de alta dificultad (Parques Nacionales)

“Practicar un turismo responsable y tomar conciencia que los rescates de montaña demandan muchas horas, personal y logística para brindar la asistencia y muchas veces suceden de manera simultánea”, advirtieron desde el organismo.

Entre las recomendaciones para quienes planean actividades de montaña, la administración del Parque Nacional Los Glaciares aconseja verificar la complejidad del sendero antes de iniciar cualquier caminata, evaluar las propias condiciones físicas y evitar exponerse a riesgos innecesarios. Además, se recomienda utilizar bastones y calzado adecuado, realizar paradas técnicas, viajar acompañado y asegurarse de que los guías contratados estén habilitados por Parques Nacionales.

Otras sugerencias incluyen chequear el pronóstico del tiempo, evitar zonas expuestas en condiciones adversas, planificar el tiempo de caminata para regresar antes de la noche y cargar la mochila con ropa de abrigo, impermeable, linterna, comida y agua. En caso de padecer alguna enfermedad, se sugiere llevar la medicación necesaria. Además, resulta fundamental leer la cartelería y mantenerse en los senderos habilitados, ya que la señal de celular puede ser débil o nula y no existen proveedurías a lo largo del trayecto.

Según datos de la Intendencia, para actividades de escalada o trekking en zonas remotas, resulta obligatorio completar un registro antes de emprender la travesía.

Durante la jornada en la que falleció el turista italiano ocurrió otro accidente que involucró a un turista extranjero. Aproximadamente a las 15:40 se notificó sobre una visitante japonesa de 85 años que sufrió lesiones en la cabeza y el cuello tras una caída a unos 500 metros de Laguna de los Tres. Diez integrantes del Parque Nacional acudieron para asistirla y horas más tarde, a las 19:00, comenzaron a bajarla a pie usando una camilla Kong.

Rescataron a un andinista en otro Parque Nacional

En el Parque Nacional Lanín, un andinista resultó herido tras caer en el Volcán Lanín y fue rescatado mediante una compleja operación en terreno hostil

Un despliegue de rescate tuvo lugar semanas atrás en el Parque Nacional Lanín, específicamente en el Volcán Lanín, después de que un andinista resultara herido tras caer mientras avanzaba por la cara oeste del macizo, en el área conocida como precumbre. El incidente se produjo en un sector de gran dificultad, donde predominan las pendientes heladas y existen precipicios.

El parte oficial del parque indicó que a las 13:30 el accidentado estaba consciente y acompañado por dos guías. En ese momento, comenzaron las labores de evacuación. El grupo se encontraba en una zona con obstáculos técnicos importantes, lo que llevó a activar rápidamente el protocolo de emergencia por parte del personal del parque.

Al recibir el aviso, se conformó un equipo integrado por diez miembros del ICE (Incendios, Comunicaciones y Emergencias) del Parque Nacional Lanín, especialistas técnicos y guardaparques de la seccional Tromen. La operación se coordinó directamente en el terreno y requirió maniobras complejas, además de una vigilancia permanente sobre el clima y las condiciones de seguridad.

Pasadas las 16:30, dos guías de montaña de la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM), que formaban parte de otros equipos en la zona, lograron bajar al andinista hasta el área de refugios. Según informó Diario Río Negro, en ese momento los rescatistas del ICE estaban cerca de reunirse con el grupo para evaluar si era posible continuar el descenso hasta el puesto de control de la seccional Tromen.