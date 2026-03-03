Derrumbe en Parque Patricios: el Gobierno porteño informó que garantizará alojamiento para los vecinos afectados

El Gobierno porteño confirmó alojamiento garantizado para los vecinos afectados por el colapso del edificio PROCREAR en Parque Patricios (Maximiliano Luna)

El inesperado derrumbe en el complejo habitacional “Estación Buenos Aires” del barrio porteño de Parque Patricios movilizó en la madrugada de este martes a las autoridades porteñas. El colapso de la losa sobre el subsuelo del estacionamiento, situado en Mafalda 900, obligó a evacuar a unas 200 personas y afectó a 175 departamentos de los cuatro edificios que conforman el complejo. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que dará alojamiento a los vecinos afectados.

Representantes de la empresa constructora COSUD y el administrador del complejo permanecen en contacto con los afectados. El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Gobierno y de Desarrollo Humano y Hábitat, garantizó alojamiento para todos los evacuados.

“La Ciudad les garantiza alojamiento para dormir a los vecinos evacuados tras el derrumbe en el complejo habitacional ‘Estación Buenos Aires’”, indica el comunicado oficial municipal, compartido a través de las redes sociales.

Hasta que la constructora y la administración del edificio culminen una nueva verificación de la estructura y elaboren un plan urgente de recomposición de la seguridad en las áreas afectadas, el regreso a los departamentos permanecerá suspendido.

Jorge Macri, el Jefe de Gobierno porteño, replicó el comunicado y escribió: “Ante el derrumbe ocurrido durante la madrugada en el complejo habitacional ‘Estación Buenos Aires’ del plan ProCreAr, vamos a garantizar el alojamiento a cada una de las personas afectadas”.

El complejo “Estación Buenos Aires” se inauguró en 2021 y forma parte del plan ProCreAr, impulsado por el Gobierno Nacional para facilitar el acceso a la vivienda. Este desarrollo, ubicado en una de las zonas de mayor densidad de la ciudad, se convirtió en uno de los emblemas de la política habitacional reciente.

Cómo fue el operativo por el derrumbe

La respuesta inmediata fue el despliegue que incluyó la intervención de Bomberos, SAME, la división K9 de perros de búsqueda, el Grupo Especial de Rescate, cuatro unidades de Despliegue de Intervención Rápida de la Policía de la Ciudad, Agentes de Tránsito y la Red de Atención.

De acuerdo con el comunicado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la evacuación se desarrolló de manera ordenada y no se reportaron heridos ni personas atrapadas entre los escombros.

El informe técnico preliminar, elaborado por Bomberos, Defensa Civil y la Guardia de Auxilio, determinó que el derrumbe afectó las columnas del subsuelo y la planta baja, lo que generó un potencial riesgo estructural para los edificios circundantes.

El colapso de la losa, que estaba conectada a las columnas principales, redujo la rigidez estructural, lo que aumentó el peligro de deformaciones, según el análisis de las autoridades.

Noticia en desarrollo.