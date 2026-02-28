La renovación de la autopista Dellepiane reducirá casi a la mitad los tiempos de viaje en horas pico

Los detalles de las obras en la Autopista Dellepiane (Prensa GCBA)

La renovación integral de la autopista Dellepiane, proyecto denominado Masterplan Dellepiane, apunta a transformar el corredor en la primera Autopista Parque de la capital, combinando infraestructura moderna, soluciones ambientales y mejoras concretas para la movilidad de más de 200 mil personas cada día.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño junto a AUSA, introduce un rediseño completo de la traza, que no había sido intervenida de forma total desde su reconversión en autopista en los años noventa.

Entre los objetivos principales se destaca la reducción de un 42% en los tiempos de viaje en horas pico, un alivio significativo para los 140 mil vehículos y 15 mil pasajeros de transporte público que circulan a diario.

Conectividad y transporte público: Metrobus y carril exclusivo

Uno de los cambios más visibles será la incorporación de un carril central exclusivo para colectivos, que enlazará con el Metrobus de la Autopista 25 de Mayo. Este corredor contará con cuatro nuevas paradas y pasarelas peatonales, lo que mejorará tanto la seguridad como el acceso al transporte público para los usuarios.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, subrayó: “Es una obra de ingeniería que hace tiempo la Ciudad necesitaba, una Autopista Parque, que será mucho más segura, con un carril central para colectivos y mejor circulación en las colectoras y que va a tener en cuenta las necesidades de los vecinos, por eso se colocan puentes peatonales”.

Renovación Autopista Dellepiane

El rediseño de las rampas y puentes de acceso, junto con la reconfiguración de carriles, apunta a optimizar el flujo vehicular y facilitar la circulación en las colectoras.

La obra también soluciona una deuda histórica al completar la continuidad de las colectoras, actualmente interrumpidas por la traza del ferrocarril Belgrano Sur. Esto permitirá una mejor regulación de la velocidad y un acceso más ordenado para los barrios aledaños.

Espacio público y obra hidráulica

El Masterplan Dellepiane prevé la creación de un parque lineal de más de 4 kilómetros que regenerará 260 mil metros cuadrados de espacio verde.

El diseño prioriza la plantación de especies nativas, la instalación de postas deportivas y áreas recreativas, además de la incorporación de Sistemas de Drenaje Sostenible (SUDS) que simulan el ciclo natural del agua y mejoran la capacidad de absorción pluvial.

Renovación Autopista Dellepiane

Uno de los componentes menos visibles pero cruciales del proyecto es la obra hidráulica en la Cuenca Cildañez. La intervención contempla la construcción de nuevos conductos de hormigón armado en los ramales Dellepiane Norte y Zelarrayán, además de un cruce bajo la autopista en la rotonda de Larrazábal mediante un túnel linner.

Esta obra beneficiará de manera directa a más de 3 mil vecinos y, en términos generales, a 63 mil habitantes del área de influencia, al reducir los riesgos de anegamientos y mejorar la capacidad de respuesta de la ciudad frente a eventos climáticos extremos.

Peaje inteligente e impacto social

La transformación tecnológica será otro pilar de la nueva Dellepiane. El sistema de peajes inteligentes permitirá eliminar las cabinas de peaje tradicionales, migrando hacia un cobro completamente digital y sin barreras. Durante abril coexistirán el cobro manual y el sistema automático, hasta que la transición sea definitiva.

Este avance apunta a mejorar la fluidez del tránsito y reducir embotellamientos, en sintonía con las tendencias globales de movilidad urbana inteligente.

El alcance del Masterplan Dellepiane se extiende más allá de la autopista. Los barrios de Villa Lugano, Parque Avellaneda y Flores verán mejorada su conexión con nodos estratégicos como la Terminal Dellepiane, la UTN, el Parque Olímpico, el Autódromo, la línea E de subte, el Premetro y el ferrocarril Belgrano Sur.

El plan incluye la construcción de siete nuevos puentes peatonales y la readecuación del puente vehicular de la calle Río Negro, cuya demolición comenzó en diciembre de 2025 y cuya inauguración está prevista para abril de 2026.