Rodeados de gente, pero solos: el efecto inesperado del boom digital en las grandes ciudades

El avance de la digitalización y las aplicaciones contribuye al aumento de la soledad urbana en las grandes ciudades

En las grandes ciudades, los vínculos urbanos experimentan una profunda transformación debido al avance de la digitalización, el auge de las aplicaciones y el impacto de la pandemia. Este proceso favorece el aumento de la soledad urbana y plantea retos inéditos para la convivencia y la salud social. Según el columnista de Infobae en Vivo A las Nueve, Emma Ferrario, este fenómeno afecta tanto a jóvenes como a adultos y genera preguntas sobre la soledad, el espacio público y la calidad de las conexiones humanas.

De acuerdo con Ferrario, los datos de la Universidad de Stanford muestran que el 61% de las parejas en 2022 se conoció a través de medios digitales, mientras que en 1995 ese porcentaje era apenas del 2%. La tendencia aumentó de manera acelerada a partir de 2010, con la expansión de redes sociales y aplicaciones para conocer gente. El auge de plataformas como Instagram, Tinder y Bumble marcó un cambio radical en las formas de encuentro.

“En las ciudades dependemos menos de la ciudad y más de los algoritmos para conocer personas”, sostiene Ferrario. Según el columnista, este proceso se aceleró durante la pandemia y modificó patrones históricos de socialización.

La soledad urbana y sus consecuencias

Ferrario advierte sobre el aumento de la soledad urbana no deseada, una tendencia que afecta a millones de personas. “Uno de cada cuatro en el mundo declara esta condición”, citó Ferrario en referencia a datos de Gallup 2023. La Organización Mundial de la Salud informó en 2025 que el 16% de la población global se siente sola y sin posibilidades de contacto.

Según datos de Gallup, uno de cada cuatro habitantes en el mundo declara sufrir soledad no deseada en contextos urbanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El columnista señaló que el crecimiento de la población urbana no garantiza una mayor interacción social. “El 58% de la población vive en ciudades, pero eso no implica más vínculos”, afirmó Ferrario. El fenómeno de la soledad urbana tiene impacto en la salud, la productividad y la cohesión social.

Ferrario explicó: “La soledad no deseada puede derivar en ansiedad, depresión e incluso afectar la productividad en las ciudades. Además, tiene un costo fiscal para los gobiernos”.

Cambios en los hábitos y en el espacio público

La digitalización y el avance del home office modificaron la vida diaria y redujeron las oportunidades de encuentro casual. “Desaparecieron muchos momentos de contacto, como el traslado a la oficina, el café, el almuerzo o el after office”, detalló Ferrario. El delivery y la permanencia en el hogar disminuyen la circulación y la ocupación del espacio público.

La expansión del home office y el delivery reduce la interacción social y limita el uso del espacio público en las metrópolis (Freepik)

En una encuesta realizada por Ferrario en la ciudad de Buenos Aires, la mayoría de las personas consultadas respondió que hoy se conoce más gente por aplicaciones y redes sociales que en la vida cotidiana. “70% responde digital, 30% cara a cara”, resumió la columnista.

Ferrario agregó que la seguridad en los espacios públicos también influye en la disposición a socializar. “La inseguridad genera una sobrerreacción que limita la presencia en la calle y reduce las oportunidades de encuentro”, sostuvo.

Experiencias internacionales y políticas urbanas

Ferrario destacó casos internacionales donde las ciudades buscan promover el encuentro y la permanencia en el espacio público. “Tokio impulsa clubes barriales con actividades como clases de cocina o yoga para fomentar los vínculos. En Nueva York, el programa Summer Streets abre diez kilómetros de calles con actividades para toda la comunidad”, ejemplifica.

Para el urbanista danés Jan Gehl, citado por Ferrario, la clave está en crear ciudades donde las personas no solo transiten sino también permanezcan en el espacio público. Bancos enfrentados, baños disponibles, juegos para niños y espacios de descanso favorecen la conexión entre vecinos.

Ferrario menciona el caso de Seúl, donde la ciudad habilitó viviendas con espacios comunes para incentivar la interacción. En Medellín, las bibliotecas-parque funcionan como puntos de encuentro y promueven la vida social más allá de la lectura.

La inseguridad y la transformación de los hábitos dificultan la socialización en espacios públicos y aumentan la desconexión entre vecinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevas formas de socialización y desafíos actuales

Las aplicaciones de citas, los clubes de running, los gimnasios y eventos como las Tinder Nights representan nuevas modalidades para conocer gente en las ciudades. Ferrario observó que la vida urbana ofrece opciones diversas, pero también enfrenta obstáculos para la creación de vínculos genuinos.

“El cambio es grande. Hay menos excusas para conocer gente y menos predisposición”, afirmó Ferrario. El uso intensivo del celular y la falta de contacto directo generan una desconexión con el entorno y con las personas cercanas.

Ferrario señala que la recuperación del espacio público y la promoción de actividades presenciales resultan fundamentales para revertir la tendencia. “Las ciudades y las personas buscan formas de reencontrarse y crear vínculos físicos”, concluyó.

