Sigue 8 claves para recuperar los vínculos y la creatividad en la era digital

Reuniones presenciales y la disminución del uso indiscriminado de herramientas de IA, ayudan a conservar la convivencia y creatividad en el trabajo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La digitalización acelerada modificó de manera irreversible cómo se construyen relaciones, se generan ideas y se sostiene la salud mental en empresas, estudios y espacios de trabajo remoto.

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Fundación Universitaria del Área Andina (Areandina), han señalado que la virtualidad permanente afecta tanto la convivencia social como la creatividad y la estabilidad emocional. En este contexto, surgen estrategias que buscan restablecer el equilibrio entre tecnología y bienestar humano.

Expertos resaltan la interacción humana y su intervención en las tareas laborales, dejando netamente como ayudante a la IA - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ocho claves para recuperar la creatividad y vínculos

Establecer límites claros: Defina horarios y respete pausas regulares. La regla “20-20-20” ayuda a reducir la fatiga visual y mental (tras 20 minutos de trabajo, mirar un objeto a 20 metros de distancia por 20 segundos). Implementar modelos híbridos con sentido: Programe reuniones presenciales frecuentes para fomentar la colaboración. Recuperar espacios analógicos: Opte por lluvia de ideas y debates cara a cara, utilizando papel y pizarras. Desarrollar una cultura de salud mental: Mida periódicamente el bienestar emocional y ofrezca acompañamiento psicológico. Fomentar vínculos sociales: Organice encuentros sin pantallas y actividades informales que fortalezcan la pertenencia. Regular el uso de IA: Reserve las herramientas inteligentes para tareas operativas y mantenga bajo control el análisis y la creatividad humana. Acercar la conectividad: Invierte en acceso a internet y crea espacios de trabajo compartidos para reducir desigualdades digitales. Evalúe y ajuste: Realice monitoreos periódicos sobre las dinámicas implementadas para mejorar los resultados.

El problema de la virtualidad y la IA para el empleado

Datos globales muestran que la permanencia total en entornos virtuales incrementa el estrés, la irritabilidad y el riesgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe global realizado por la empresa de análisis y consultoría, Gallup, reveló que los trabajadores que operan en modalidad totalmente virtual reportan 45 % más estrés y tendencias marcadamente mayores de soledad y tristeza, en comparación con quienes laboran en esquemas presenciales o híbridos.

Además, presentan 27 % más episodios de irritabilidad y muestran menor identificación con sus equipos. “La virtualidad sin límites erosiona el tejido humano de los equipos”, advirtió Martha Castellanos, vicerrectora académica de la Fundación Universitaria del Área Andina.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que el 15 % de los adultos en edad productiva padece algún trastorno mental, afectando su desempeño diario. De ,igual manera, Seguros Sura detectó que el 34 % de los empleados se ha ausentado alguna vez por ansiedad o depresión.

Sin embargo, una encuesta de EY Work Reimagined reveló que el 60 % de los colaboradores todavía prefiere esquemas híbridos, priorizando el equilibrio entre bienestar y productividad.

El reto reside en la implementación: aunque la modalidad híbrida gana espacio, buena parte de las organizaciones aún no logra romper el ciclo de jornadas extensas e ininterrumpidas, anulando pausas y afectando la desconexión real.

La influencia de la IA en entornos laborales y creativos

El exceso del uso de IA puede estar limitando capacidades creativas, críticas y sociales de los empleados - (Imagen ilustrativa Infobae)

La intervención del especialista en inteligencia artificial, Jon Hernández, encendió las alarmas sobre el impacto inmediato de la IA en empleos que hoy parecen seguros. “En menos de un año, podríamos ver cómo desaparecen trabajos que hoy se hacen desde casa, como atención al cliente, soporte técnico, redacción de contenidos y hasta tareas administrativas”.

Estas proyecciones refuerzan la urgencia de revisar cómo la vida profesional y académica quedó anclada a esquemas digitales.

Precisamente la creatividad, uno de los recursos más sensibles al abuso digital, también da señales de alerta. Según la vicerrectora de Areandina, la delegación excesiva de tareas en la inteligencia artificial reduce la capacidad analítica del cerebro, que puede caer en el hábito de realizar atajos mentales.

La especialista sostiene que el objetivo debe ser potenciar el pensamiento crítico y la interacción humana a través de una tecnología estratégica y no sustitutiva.

El mensaje de fondo apunta a una integración consciente entre lo virtual y lo presencial, donde el bienestar y la creación de vínculos no se relegan frente a la inmediatez tecnológica, sino que encuentran un punto de equilibrio que potencia tanto a personas como a organizaciones.