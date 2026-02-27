La Justicia ordenó el traslado a Ezeiza del narco que armó el plan criminal contra un ministro

La cárcel federal de Ezeiza. Uno de los objetivos fundamentales es resguardar la integridad de los testigos

El Tribunal Oral Federal de Paraná ordenó el traslado de Leonardo Roberto Airaldi, principal acusado por narcotráfico en una causa de alto perfil, al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza bajo el régimen para presos de “alto riesgo”. La medida fue dictada este viernes, a sólo días del inicio del juicio oral en Entre Ríos, y deriva de un pedido de la fiscalía y del Servicio Penitenciario Federal tras una nueva investigación abierta en Gualeguaychú.

El tribunal dispuso que el traslado se realice en las próximas 24 horas y precisó condiciones para asegurar la participación de Airaldi en el juicio, con fecha fijada para el 3 de marzo. La decisión apunta a garantizar la seguridad del proceso ante la sospecha de maniobras criminales desde el penal de Gualeguaychú.

El juez de cámara Noemí Marta Berros y sus colegas fundamentaron la medida por la evaluación interdisciplinaria realizada por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y ante el requerimiento fiscal. El nuevo régimen implica que Airaldi quedará bajo estrictas cuarentenas, aislamiento y controles dentro de Ezeiza.

La defensa técnica, encabezada por la abogada Mariana Barbitta, presentó objeciones formales y materiales. Sostuvo que su defendido lleva casi dos años en prisión preventiva sin sanciones disciplinarias ni hechos de violencia, y que la declaración que motivó su “alto riesgo” proviene de un interno en conflicto personal con Airaldi.

En su presentación, la defensa pidió que, “en definitiva, se rechace la petición fiscal y se mantenga la detención del acusado en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, Entre Ríos”.

El ministro Néstor Roncaglia confirmó que Airaldi fue aislado en la UP 9 tras descubrirse su presunto plan para eliminar a funcionarios judiciales. (Gobierno de Entre Ríos)

De cara al juicio y en el marco de la resolución, la justicia también ordenó al Hospital San Lucas de Gualeguaychú remitir la historia clínica completa de Airaldi al penal de Ezeiza, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación. El Servicio Penitenciario Federal deberá encargarse del traslado en el plazo de un día y adoptar la logística necesaria para cumplir con el cronograma de audiencias y asegurar el derecho de defensa del acusado.

La resolución también deja expreso que el traslado y el régimen de “alto riesgo” no son decisiones definitivas. Si el juicio resulta favorable a Airaldi o si se atenúan los motivos que justificaron el cambio de régimen, podrá ser excluido de este sistema, según lo establece la normativa vigente.

El debate oral contra él se desarrollará el próximo 3 de marzo. Se lo juzgará como presunto autor del delito de organización y financiamiento de actividades de narcotráfico y por almacenamiento de estupefacientes. La primera causa es del 2019 y surgió en la capital entrerriana. La segunda es del 2024 como resultado de un allanamiento en Puerto Gaboto, Santa Fe.

Cómo sigue el caso

Noemí Berros, Mariela Emilce Rojas y José María Escobar Cello componen el TOF de Paraná. Airaldi está a disposición de este cuerpo, que es el que entiende en las causas por narcotráfico en su contra.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que el fiscal José Ignacio Candioti no se bajará del proceso y encabezará la acusación contra el capo narco. El funcionario judicial es uno de los que Airaldi querría eliminar a través de un sicario uruguayo. Habría pagado USD 40 mil para ejecutar la operación.

Como razones para que Candioti siga al frente de la estrategia fiscal, las fuentes consultadas sostuvieron que no existen motivos de excusación o recusación. Ni siquiera por ser la víctima potencial de un plan criminal urdido por el acusado.

En paralelo, el Tribunal Oral Federal rechazó el habeas corpus presentado por la defensora de Airaldi, Marina Barbitta. La letrada había requerido saber dónde está en la actualidad su pupilo y, además, buscó evitar su eventual traslado a Ezeiza. El argumento que esgrimió es que sería un “agravamiento de sus condiciones de detención”. Asimismo, planteó que le impediría ejercer de forma debida el derecho a defensa.

El argumento del TOF fue formal. Ese estrado judicial no era el adecuado para interponer un habeas corpus. Ese recurso deberá efectuarse ante el juzgado del lugar donde la persona se encuentra detenida, respondieron las magistradas Berros y Rojas. Acto seguido, mandaron a Barbitta a llevar el planteo ante el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri.

La defensora del capo narco se encuentra en esa ciudad entrerriana desde el lunes. Tardó 48 horas en poder ver el expediente que, aún, tiene la carátula “N.N. s/ A determinar”. En la tarde del martes estaba previsto que se encontrara con su cliente. En conversaciones previas, su pupilo le informó que en los allanamientos le habían sacado carpetas con documentación de las causas en su contra y escritos personales.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia (otro de los blancos del plan criminal de Airaldi), informó en las últimas horas que al acusado se lo llevó a un lugar de aislamiento en la UP 9.