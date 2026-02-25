Política

El capo narco acusado de armar un plan criminal desde una cárcel de Entre Ríos aún no fue llamado a indagatoria

Se trata del principal apuntado por haber planificado un triple asesinato contra un juez, un fiscal y el ministro de Seguridad local

Leonardo Airaldi, el principal acusado
Leonardo Airaldi, el principal acusado de la amenaza narco en Entre Ríos

Leonardo Airaldi, a quien se le atribuyó haber planificado un atentado contra un juez y un fiscal federal y el ministro de Seguridad de Entre Ríos, no fue convocado aún a declarar sobre el caso.

El dato fue brindado a Infobae por su abogada defensora, Mariana Barbitta. “Leonardo, por el momento, no ha sido convocado a indagatoria. La causa está delegada en la Fiscalía, donde estarían produciéndose algunas medidas de prueba”, detalló.

Según revelaron tres internos, Airaldi habría planeado la ejecución del fiscal federal Ignacio Candioti y del juez federal Leandro Ríos. Para ello habría contratado a un sicario en Uruguay. Debía ejecutarlos en Punta del Este. El ataque no se concretó. Además, el plan criminal contemplaba el asesinato del ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia.

La letrada puntualizó que la Justicia Federal ordenó un peritaje de los teléfonos celulares encontrados en el pabellón donde está, por ahora, su pupilo. “La defensa ya ha designado un perito de parte para controlar esa diligencia”, completó.

Los móviles se encontraron durante el allanamiento que realizó el Escuadrón 56 de Gendarmería el fin de semana pasado. Al respecto, Barbitta reseñó: “Cuatro de los teléfonos encontrados en el penal estaban en la zona comunitaria del pabellón”. Por eso “se dejó asentado que son utilizados por los distintos internos para comunicaciones con familiares”.

Sobre este particular, subrayó: “En el acta de allanamiento de la Unidad Penal se dejó asentado lo que se encontró en cada celda y a quién pertenecía cada cosa. En la de Leonardo no se encontró ningún celular”. La defensora comentó que allí solo se secuestraron “carpetas, cuadernos y hojas con anotaciones varias, que son en su mayoría papeles de su causa judicial”.

La abogada Mariana Barbitta, defensora
La abogada Mariana Barbitta, defensora de Leonardo Airaldi

Cómo marcha la investigación

Barbitta llegó el lunes a Gualeguaychú. Pero recién pudo acceder al expediente el martes al mediodía. Las actuaciones aún están caratuladas “N.N. s/ A determinar”. Intervienen el juez federal Gualeguaychú, Hernán Viri, y Pedro Rebollo, fiscal de la misma jurisdicción.

Luego de revisar las fojas que se acumularon desde el viernes, cuando se produjo la declaración de un detenido que reveló el supuesto plan de Airaldi, la abogada comentó: “De un análisis preliminar advertimos que el allanamiento fue una medida totalmente desproporcionada e infundada. Se sostuvo únicamente en la declaración sin pruebas de un interno que tenía evidentes problemas preexistentes con Leonardo”.

El preso que contó lo que Airaldi habría planificado fue Daniel “Tavi” Celis, otro capo narco. También estaba alojado en el Pabellón E de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú. Allí se concentran los condenados por la Justicia Federal.

En Entre Ríos, al igual que en el resto del litoral, solo hay cárceles provinciales. De allí que el martes la Fiscalía y el Tribunal Oral Federal hayan declarado a Airaldi preso de alto riesgo y pedido al Servicio Penitenciario Federal que lo traslade al penal de Ezeiza.

Su defensora presentó el martes un recurso de habeas corpus para evitar que lo saquen de Gualeguaychú y lo lleven a la penitenciaría federal. Alegó que agravaría sus condiciones de detención. El Tribunal Oral Federal de Paraná lo rechazó por razones formales. El planteo tendría que haberse hecho en Gualeguaychú, que es donde Airaldi permanece alojado en aislamiento, según consignó Roncaglia días atrás.

Vista frontal del cartel de
Vista frontal del cartel de identificación de la Unidad Penal N° 9 "Granja Penal El Potrero" del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (Gobierno de Entre Ríos)

Cuándo comenzará el enjuiciamiento

“Cabe destacar que todo este movimiento sorpresivo y desmedido sucede a una semana de comenzar el juicio oral en el que se acusa a Leonardo”, destacó Barbitta.

A Airaldi se lo juzgará como presunto autor del delito de organización y financiamiento de actividades de narcotráfico y por almacenamiento de estupefacientes. La primera causa es del 2019 y surgió en la capital entrerriana. La segunda es del 2024 como resultado de un allanamiento en Puerto Gaboto, Santa Fe.

Las audiencias comenzarán el martes 3 de marzo. El fiscal Candioti, uno de los supuestos blancos de su plan criminal, ocupará el lugar de acusador principal. Fuentes judiciales informaron que no existen motivos de excusación o recusación que habiliten su corrimiento.

