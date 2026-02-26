Sociedad

Modificaron el calendario de vacuación contra el sarampión: cuándo hay que aplicar la segunda dosis de la Triple Viral

La actualización prevé un esquema especial para niños nacidos entre 2021 y junio de 2024, para facilitar la transición

A través de la Resolución 339/2026 publicada en el Boletín Oficial se adelantó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna triple viral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante el avance del sarampión, el Ministerio de Salud de la Nación oficializó los cambios en el calendario de vacunación y adelantó la aplicación de la segunda dosis de la Triple Viral.

La medida, que ya había sido adelantada por el organismo, se hizo efectiva mediante la publciación de la resolución 339/2026 en el Boletín Oficial. De esta manera, establecieron que la aplicación de la primera dosis se realice a los 12 meses de vida y adelantaron la segunda entre los 15 y los 18 meses.

Esta actualización responde a la necesidad de reducir la ventana de vulnerabilidad de los niños frente a enfermedades como el sarampión, la rubéola y la parotiditis.

De acuerdo con lo dispuesto, los cambios se fundamentan en la evidencia epidemiológica nacional e internacional, que demostró que la reducción temprana de los períodos de susceptibilidad mediante esquemas de vacunación oportunos es una de las medidas más efectivas para prevenir brotes y limitar la transmisión ante eventos de importación viral.

La Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles y la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) evaluaron la propuesta y le otorgaron consenso técnico, destacando la importancia de fortalecer la inmunidad en la primera infancia.

El cambio en el calendario nacional de vacunación también se apoya en antecedentes técnicos y normativos recientes. La Ley N° 27.491, sancionada en 2018, establece la obligatoriedad de las vacunas incluidas en el calendario y faculta al Ministerio de Salud de la Nación a dictar las actualizaciones necesarias.

La nueva disposición, que entra en vigencia a partir de hoy, alcanza a todas las personas que habitan el territorio nacional y modifica el esquema vigente, que hasta ahora preveía la segunda dosis de la vacuna al ingreso escolar.

El Ministerio de Salud dispuso, además, un tratamiento especial para los niños nacidos en los años 2021, 2022, 2023 y hasta el 30 de junio de 2024, inclusive. Para estos grupos, la segunda dosis del esquema de vacunación se completará a los cinco años de edad, con el objetivo de evitar brechas de cobertura y garantizar la protección adecuada en la transición del calendario.

La modificación busca reducir la ventana de vulnerabilidad de los niños frente a enfermedades como el sarampión, la rubéola y la parotiditis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias subrayaron que, en los casos en que se detecten esquemas incompletos, se procederá a completarlos conforme a la nueva normativa, priorizando la equidad en el acceso y la continuidad de la protección.

Desde hace años, la aplicación sistemática de la vacuna Triple Viral fue una herramienta central para la reducción sostenida del sarampión y la rubéola, enfermedades que se caracterizan por su alta transmisibilidad y su potencial para generar complicaciones graves, especialmente, en la población infantil no adecuadamente inmunizada.

La modificación del calendario nacional surge también en respuesta a la situación regional. La persistencia de brotes de sarampión en países cercanos y la movilidad de la población suponen un riesgo permanente de reintroducción viral en el país. Por este motivo, la actualización del esquema busca anticipar el riesgo sanitario y fortalecer la protección de la población infantil, reduciendo el tiempo en que los menores permanecen sin inmunidad completa.

Algunos datos sobre la vacuna

La vacuna contra el sarampión está disponible en todos los vacunatorios y hospitales públicos, según confirma la página oficial del Ministerio de Salud de la Nación.

Las personas nacidas antes de 1965 se consideran protegidas por inmunidad natural y no requieren vacunación. A su vez, está contraindicada para embarazadas, menores de seis meses, personas con antecedentes de reacción alérgica grave, inmunocomprometidos, personas con infección por VIH con valores de CD4 inferiores al 15% o a 200/mm³, inmunosupresión por drogas, trasplantados de órganos sólidos o precursores hematopoyéticos.

Argentina y Cuba eran hasta ahora los países de la región que más tarde aplicaban la segunda dosis. Con el cambio, el país se alinea con otras naciones que ya anticiparon la cobertura, lo que refuerza la prevención ante posibles brotes y la reintroducción del virus.

De igual forma, pese a la inmunización, cualquier persona debe ser considerada un caso sospechoso si presenta fiebre mayor a 38°C, acompañada de exantema. Para estos casos se recomienda aislamiento domiciliario durante siete días, atención médica inmediata y evitar traslados innecesarios. El Ministerio de Salud insiste en la importancia de cumplir el calendario en todas las edades, actualizar el esquema para viajeros y garantizar la inmunización y los equipos de protección en el personal sanitario.

