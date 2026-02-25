Video: un yacaré overo de casi dos metros apareció en la pileta de una casa en Chaco

Fue trasladado al centro de rescate “Naturaleza Reptil”, donde permanecerá a resguardo

Una noche inesperada se vivió en la localidad de Colonia Benítez, en la provincia de Chaco, cuando un ejemplar de yacaré overo (Caiman latirostris) de 1,80 metros apareció en la pileta de una vivienda situada en el barrio San Andrés.

Según informó la Policía de Chaco, la escena alteró la tranquilidad habitual del vecindario y derivó en la intervención de personal especializado. El propietario de la casa, al descubrir al animal, avisó de inmediato a las autoridades, lo que activó un operativo singular.

De acuerdo con el reporte oficial, el sargento Germán Franco, identificado como especialista en ofidiología, lideró el procedimiento y confirmó la especie y dimensiones del reptil. La captura se realizó sin causar lesiones ni al personal interviniente ni al animal, según detalló la Policía de Chaco.

En un comunicado oficial de Naturaleza Reptil, el centro de rescate que recibió al animal tras el operativo, destacaron la colaboración de los vecinos del barrio San Andrés. “Agradecemos a los vecinos del Barrio San Andrés por no lastimar al animal y contactarse con nosotros para poner en resguardo al animal”, expresaron desde la organización en un mensaje emitido a través de sus redes sociales.

El yacaré fue trasladado a las instalaciones del centro, donde permanecerá bajo resguardo hasta que se coordine su reubicación en una reserva natural.

El caso cobró notoriedad por el carácter inusual del hallazgo y por la respuesta coordinada entre la comunidad y los organismos de rescate. “Logramos con éxito su captura sin lesiones tanto para los que intervinieron en el rescate como para el animal”, señalaron desde Naturaleza Reptil.

La Policía de Chaco recordó que en situaciones similares se recomienda mantener la calma y comunicarse de inmediato al 911 para facilitar una intervención segura por parte de personal capacitado.

La Policía Federal rescató a un mono que estaba en cautiverio en Retiro

Un operativo impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional culminó con el rescate de un mono caí que se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad en la Ciudad de Buenos Aires. La intervención, realizada por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), fue una respuesta a una denuncia sobre el traslado ilícito de un primate considerado especie en peligro.

La secuencia comenzó cuando el Departamento de Delitos Ambientales recibió un correo electrónico en el que se alertaba que una mujer intentaría trasladar un mono desde Villa 31, ubicada en el barrio de Retiro, hacia la estación de trenes San Martín. Ante esta advertencia, la fuerza de seguridad desplegó un dispositivo de vigilancia en las zonas cercanas a la terminal ferroviaria.

La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (U.F.I.M.A.), bajo la dirección del fiscal Ramiro González y la secretaría de María Inés Soroet, intervino en el procedimiento que permitió a los agentes identificar a la sospechosa mientras llevaba al animal en una caja.

La autoridad judicial involucrada, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8, encabezado por el Marcelo Martínez de Giorgi y la secretaría N° 15 de la Verónica Lara, ordenó la detención de la mujer.

Según los datos oficiales, la persona arrestada, de nacionalidad paraguaya y mayor de edad, quedó a disposición del juzgado acusada de violar la Ley de Conservación de Fauna Silvestre (Ley 22.421). El caso se formalizó bajo el cargo de infringir normativas que protegen a especies autóctonas en peligro.

El animal rescatado es un mono caí (Sapajus apella) de entre tres y cuatro meses, originario del norte de Argentina y países vecinos, protegido por la legislación vigente en materia de conservación.

El ejemplar fue trasladado al Ecoparque Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires, en la intersección de las avenidas Las Heras y Sarmiento, donde recibirá atención veterinaria hasta que pueda ser reinsertado en su hábitat.

El Ministerio de Seguridad Nacional supervisó el operativo conforme a los protocolos previstos para la protección de la fauna silvestre. La investigación continuará bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8, en colaboración con la U.F.I.M.A. y las autoridades ambientales.