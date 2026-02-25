Alerta por una crecida del Río de la Plata: la altura superó los tres metros y hubo anegamientos en el Conurbano

El fenómeno de sudestada activó alertas en CABA y conurbano bonaerense

Una crecida del Río de la Plata activó una alerta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este miércoles, con el nivel del río superando los 3 metros en distintos puntos críticos. El Servicio de Hidrografía Naval (SHN), dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación, confirmó el fenómeno e instó a la población de la Ciudad de Buenos Aires y de la Costera Norte y Sur del Conurbano Bonaerense a extremar precauciones.

La jornada comenzó con datos inquietantes. Desde el Centro de Prevención de Crecidas, el SHN informó que a las 11 hubo una altura de 3,10 metros en el Puerto de La Plata, mientras que alrededor de las 12.30, el Puerto de Buenos Aires, en la zona del Muelle de los Pescadores, presentó el mismo registro.

El pico máximo se proyectó para las 13.30 en San Fernando, donde el nivel del agua se esperaba en 3,20 metros.

El Puerto de La Plata y el Puerto de Buenos Aires registraron un pico de 3,10 metros de altura

Las consecuencias de la sudestada se hicieron notar rápidamente. En Quilmes, imágenes captadas por los mismos vecinos mostraron el avance del agua sobre las calles cercanas a la costa, cubriendo veredas y complicando el acceso a las viviendas.

Personal de Defensa Civil en Quilmes patrulló en botes y camionetas anfibias, mientras el agua ya había ingresado en los patios de casas cercanas al río.

Por su parte, Ensenada y Berisso se declararon en estado de pre-emergencia, manteniendo activos los sistemas de bombeo, según consignó la agencia de noticias NA.

La escena se repitió en distintos puntos de la región, donde el viento del sudeste, con ráfagas constantes, actuó como un “tapón” que impidió el flujo normal de la marea, empujando el agua hacia el continente, indicó la señal TN. Este efecto disparó la alarma entre las autoridades locales, quienes advirtieron que la situación podría replicarse en otros sectores vulnerables como Tigre y Ensenada.

Las calles de Quilmes fueron las más afectadas por el fenómeno

El Municipio de Tigre emitió comunicaciones específicas para advertir sobre el riesgo. Frente a la sudestada, se activaron medidas preventivas y se difundieron recomendaciones para los habitantes de zonas ribereñas y barrios bajos. El Playón de la Estación de Tigre se habilitó como espacio seguro donde los vecinos pueden dejar sus autos a resguardo ante posibles anegamientos, medida que apunta a reducir daños materiales en las áreas más expuestas.

El municipio remarcó la importancia de mantener la limpieza y retirar la basura en los horarios indicados, usando solo los cestos correspondientes. Se pidió embolsar pastos y hojas antes de desecharlos y evitar que los montículos por poda superen el metro cúbico.

También se sugirió evitar la circulación innecesaria, no acercarse a postes ni cables caídos y permanecer alejados de cualquier instalación eléctrica expuesta. Para consultas o emergencias, se facilitó el contacto con Defensa Civil Tigre al 103 o al 5288-3411.

General Cerri e Ingeniero White sufrieron rápidas inundaciones que alcanzaron 5,60 metros

En el sur de la provincia, la sudestada también se hizo presente. La madrugada trajo consigo una escena inesperada en General Cerri e Ingeniero White, cuando el fenómeno marítimo provocó el desborde de las compuertas y generó inundaciones en distintos barrios.

En cuestión de minutos, el agua se abrió paso por varias cuadras, afectando zonas como Boulevard, Saladero y Spurr, donde la preocupación se apoderó de los vecinos al ver calles anegadas y domicilios alcanzados, según informó La Brújula 24.

La situación obligó a la intervención de personal de bomberos de ambas localidades. Las fuentes consultadas por el medio aseguraron que, pese al ingreso del agua a algunas viviendas, sus ocupantes decidieron permanecer en sus hogares y no solicitaron evacuación. La inquietud creció porque la marea superó los niveles previstos y alcanzó los 5,60 metros, cifra que se aproximó al récord histórico minutos antes de la medianoche, como detalló el portal digital.

Aunque la Prefectura había advertido con anticipación sobre la crecida, la magnitud del fenómeno desbordó las expectativas y demoró varias horas en normalizarse.

Cómo impactó la sudestada en la costa

Las playas del sur de Mar del Plata sufrieron daños estructurales y desaparición de sectores públicos tras fuertes vientos de hasta 70 kilómetros por hora y una feroz sudestada, según reportó 0223.

La situación motivó una alerta amarilla en la región, que fue emitida por el Servicio de Hidrografía Naval de la República Argentina. Esa advertencia incluyó la posibilidad de que el nivel del mar se ubicara “un metro por encima de los valores habituales en las tablas de marea” en la franja comprendida entre Mar del Plata y San Clemente del Tuyú.

Esta mañana quedó un escenario complejo: carpas y estructuras de madera rotas, delimitadores de balnearios privados arrancados e incluso casillas de guardavidas en riesgo de derrumbe.

Trabajadores de la zona manifestaron a 0223 que las condiciones evidenciaban la intensidad del fenómeno climático. Además, la marea alta provocó que el espacio de playa pública en el sector de Alfar y balnearios cercanos quedara prácticamente anulado, con olas que alcanzaron las carpas.

Los daños no se limitaron a la zona costera. De acuerdo con declaraciones de Defensa Civil, “dos ramas importantes cayeron sobre dos viviendas”, situadas en los barrios Félix U. Camet y Las Dalias. A pesar de lo sucedido, no hubo heridos y las familias afectadas recibieron asistencia por parte del personal del organismo. El viento también provocó la caída de seis cables, además de 12 intervenciones de emergencia por postes de luz en movimiento o caídos, y 16 más por ramas de grandes dimensiones que se desplomaron en la vía pública.