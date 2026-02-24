Reabrió hoy una estación clave de la línea D del subte

La estación Plaza Italia de la Línea D del subte reabrió esta mañana, tras permanecer meses fuera de servicio debido a un proceso de renovación integral que abarcó vestíbulos, accesos, andenes y mejoras en infraestructura, parte del plan de modernización implementado por Subterráneos de Buenos Aires.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó la magnitud de la inversión pública en infraestructura, al afirmar: “Estamos haciendo una inversión enorme para mejorar la infraestructura del subte: se están fabricando los nuevos trenes, seguimos renovando estaciones y avanzando con obras fundamentales para que los usuarios viajen cada día mejor. Junto con la futura Línea F y la incorporación del TramBus, estamos dando un salto de calidad en la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires”.

Dentro de este programa de actualización, la estrategia contempla 48 renovaciones de estaciones en la red, de las cuales 16 ya fueron completadas. Entre las paradas recientemente intervenidas figuran Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro en la Línea A; Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel en la Línea B; San Martín en la Línea C; Plaza Italia, Agüero, Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo en la Línea D; y Jujuy en la Línea E. El plan alcanza también la recuperación de paradores del Premetro y la ejecución de nuevas licitaciones para abordar próximos trabajos en Sáenz Peña, Alberti y Pasco (Línea A) y Dorrego (Línea B).

La renovación de Plaza Italia incorporó restauración patrimonial y nuevas tecnologías

La obra en Plaza Italia incluyó el recambio total de pisos, la instalación de luminarias LED para mejorar la visibilidad y un ambiente más seguro, así como la colocación de revestimientos especiales y una doble cubierta en el techo que facilita el drenaje del agua y previene filtraciones, un problema frecuente en la red.

A su vez, se llevaron a cabo tareas de restauración patrimonial: ocho murales de vestíbulos y andenes fueron restaurados, y se crearon cuatro ventanas históricas de diez metros cada una.

Según detalló Subterráneos de Buenos Aires, especialistas en conservación y patrimonio participaron en el desmontaje, restauración y recolocación de los azulejos originales del andén, que se integraron nuevamente en los accesos. Los trabajos incluyeron la incorporación de nueva señalética, mobiliario actualizado y sistemas de señalización braille sobre pasamanos y pórticos para garantizar una mayor accesibilidad.

El recambio total de pisos forma parte de las mejoras implementadas en ambos vestíbulos y zona de andén

El avance del plan: estaciones reabiertas y próximas mejoras en la red

El recambio y la modernización de estaciones tuvieron también lugar este mes de febrero, cuando Agüero retomó su funcionamiento tras completar impermeabilización, tratamiento de juntas, aplicación de productos para prevenir filtraciones, actualización total de pisos y señalética, además de instalar luces LED de última generación.

El cronograma de Subterráneos de Buenos Aires mantiene activas las tareas en diversas estaciones. Cuatro permanecen cerradas por obras en curso: Piedras y Congreso en la Línea A, y Uruguay y Malabia en la Línea B. Además, continúan avances programados en Tribunales (Línea D), Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

La modernización integral se ejecuta en paralelo a la readecuación de la infraestructura y apunta a mitigaciones duraderas ante problemas estructurales, como las filtraciones, mediante soluciones técnicas de última generación y la recuperación de piezas históricas que preservan el patrimonio arquitectónico del subte porteño.