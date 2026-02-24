Sociedad

Reabrió hoy una estación clave de la línea D del subte

Luego de varios meses cerrada, Plaza Italia volvió a ser una parada disponible

Guardar

La estación Plaza Italia de la Línea D del subte reabrió esta mañana, tras permanecer meses fuera de servicio debido a un proceso de renovación integral que abarcó vestíbulos, accesos, andenes y mejoras en infraestructura, parte del plan de modernización implementado por Subterráneos de Buenos Aires.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó la magnitud de la inversión pública en infraestructura, al afirmar: “Estamos haciendo una inversión enorme para mejorar la infraestructura del subte: se están fabricando los nuevos trenes, seguimos renovando estaciones y avanzando con obras fundamentales para que los usuarios viajen cada día mejor. Junto con la futura Línea F y la incorporación del TramBus, estamos dando un salto de calidad en la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires”.

Dentro de este programa de actualización, la estrategia contempla 48 renovaciones de estaciones en la red, de las cuales 16 ya fueron completadas. Entre las paradas recientemente intervenidas figuran Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro en la Línea A; Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel en la Línea B; San Martín en la Línea C; Plaza Italia, Agüero, Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo en la Línea D; y Jujuy en la Línea E. El plan alcanza también la recuperación de paradores del Premetro y la ejecución de nuevas licitaciones para abordar próximos trabajos en Sáenz Peña, Alberti y Pasco (Línea A) y Dorrego (Línea B).

La renovación de Plaza Italia incorporó restauración patrimonial y nuevas tecnologías

La obra en Plaza Italia incluyó el recambio total de pisos, la instalación de luminarias LED para mejorar la visibilidad y un ambiente más seguro, así como la colocación de revestimientos especiales y una doble cubierta en el techo que facilita el drenaje del agua y previene filtraciones, un problema frecuente en la red.

A su vez, se llevaron a cabo tareas de restauración patrimonial: ocho murales de vestíbulos y andenes fueron restaurados, y se crearon cuatro ventanas históricas de diez metros cada una.

Según detalló Subterráneos de Buenos Aires, especialistas en conservación y patrimonio participaron en el desmontaje, restauración y recolocación de los azulejos originales del andén, que se integraron nuevamente en los accesos. Los trabajos incluyeron la incorporación de nueva señalética, mobiliario actualizado y sistemas de señalización braille sobre pasamanos y pórticos para garantizar una mayor accesibilidad.

El recambio total de pisos
El recambio total de pisos forma parte de las mejoras implementadas en ambos vestíbulos y zona de andén

El avance del plan: estaciones reabiertas y próximas mejoras en la red

El recambio y la modernización de estaciones tuvieron también lugar este mes de febrero, cuando Agüero retomó su funcionamiento tras completar impermeabilización, tratamiento de juntas, aplicación de productos para prevenir filtraciones, actualización total de pisos y señalética, además de instalar luces LED de última generación.

El cronograma de Subterráneos de Buenos Aires mantiene activas las tareas en diversas estaciones. Cuatro permanecen cerradas por obras en curso: Piedras y Congreso en la Línea A, y Uruguay y Malabia en la Línea B. Además, continúan avances programados en Tribunales (Línea D), Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

La modernización integral se ejecuta en paralelo a la readecuación de la infraestructura y apunta a mitigaciones duraderas ante problemas estructurales, como las filtraciones, mediante soluciones técnicas de última generación y la recuperación de piezas históricas que preservan el patrimonio arquitectónico del subte porteño.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasCiudad Autónoma de Buenos AiresSubteTránsito

Últimas Noticias

Video: calles anegadas y complicaciones en el AMBA tras la tormenta de la madrugada

El sur del conurbano bonaerense tuvo calles inundadas y complicaciones para transitar, mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantiene un aviso por tormentas

Video: calles anegadas y complicaciones

Un influencer cubano fue procesado por vender una falsa cura del cáncer que terminó con dos pacientes muertas

Ernesto Prieto Gratacós, con 292 mil seguidores en Instagram, enfrenta una causa a cargo del juez Martín Yadarola tras ser denunciado por las familias de las víctimas

Un influencer cubano fue procesado

Tormentas e inundanciones en el AMBA: hasta cuándo seguirán las lluvias

El agua acumulada tras la lluvia en algunas zonas de la Ciudad y el Gran Buenos Aires superó los 80 milímetros en pocos minutos

Tormentas e inundanciones en el

Estaba prófugo por un robo armado en La Plata y lo capturaron después de un año de ser condenado

Un operativo localizó al acusado en un domicilio de Gonnet, del cual intentó escaparse. En su historial penal figuran también robo agravado y antecedentes de salidas transitorias

Estaba prófugo por un robo

Femicidio de Natalia Cruz en Salta: una hipótesis sobre el paradero del asesino comienza a cobrar fuerza

El principal sospechoso Orlando Serapio aún no fue encontrado. Mientras tanto, la familia de la víctima reclama por la falta de respuestas

Femicidio de Natalia Cruz en
DEPORTES
La sucesión de Marcelo Gallardo

La sucesión de Marcelo Gallardo en River Plate: el principal candidato, el sueño imposible y el interino

“Hay un 90% de posibilidades”: Luciana Rubinska anticipó quién es el DT elegido por River para reemplazar a Gallardo

Los argentinos copan la élite del ranking ATP: hay nueve entre los 100 primeros

Atlético de Madrid y el Inter definen su pase a los octavos de la Champions League: la agenda de la jornada

Nutrición estricta, fuerza y equilibrio: la dura rutina que mantuvo a Chris Paul en la elite de la NBA durante 21 temporadas

TELESHOW
Cuál fue el rating del

Cuál fue el rating del primer programa de Gran Hermano Generación Dorada

La tierna postal del reencuentro de Maxi López con Daniela Christiansson y sus hijos en Suiza

Todo el brillo y la primera tanda de jugadores: así fue la gala estreno de Gran Hermano Generación Dorada

Uno por uno, todos los famosos que saludaron a Mirtha Legrand por sus 99 años

Andrea del Boca fue la primera participante en ingresar a la casa de Gran Hermano: “Mi objetivo es ganar en buena ley”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué Putin no deja

Por qué Putin no deja de atacar a Ucrania y no se llega a un acuerdo de paz

Crece el conflicto comercial entre Japón y China: nuevos controles sobre artículos de doble uso

Un helicóptero militar iraní cayó sobre un mercado y dejó cuatro muertos

El narco Luis Fernández Albín pidió un televisor y una heladera para la cárcel y aseguró: “No aguanto más”

Zelensky habló a cuatro años de la invasión en Ucrania: “Putin no logró sus objetivos, no quebró a los ucranianos”