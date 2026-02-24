Piden investigar un presunto caso de adoctrinamiento tras dichos sobre Trump en un colegio de Pilar

El Ministerio de Capital Humano de Argentina solicita investigar un posible caso de adoctrinamiento en una escuela de Pilar tras un video viral

Un colegio del Conurbano Norte de provincia de Buenos Aires, ubicado en Pilar, fue centro de críticas esta semana luego de que se viralizara un video de una docente de la Escuela St. John’s School, en un presunto intento de adoctrinar a los estudiantes. Tras conocerse las imágenes, el Ministerio de Capital Humano de la Nación Argentina solicitó que se inicie una investigación a fin de determinar la veracidad de los hechos. La noticia fue dada a conocer en Infobae en Vivo Al Amanecer.

En el video, la inspectora y docente afirma: “Esa es la forma de amar, y ese era también el mensaje de Bad Bunny, porque justamente este señor, llamado Trump, no le gusta la diferencia y hasta está echando a la gente de su país, que él considera diferente o, bueno, menos persona, quizás. Pero nosotros no podemos ni queremos hacer eso”.

Las declaraciones de una docente sobre Donald Trump y Bad Bunny generan polémica en el colegio St. John’s School de Pilar (Captura de Video)

Y agrega: “Tenemos una Argentina muy solidaria, muy amorosa, y yo sé que ustedes van a aprender a ser esa sociedad que nosotros queremos que ustedes también sean”. Más adelante en el proceso, las fuentes oficiales se refieren a una inspectora como la autora de los dichos, lo que genera confusión respecto de si se trata de la misma persona o de dos actores distintos involucrados en el episodio".

De acuerdo a lo explicado por Nacho Girón, conductor de Infobae en Vivo Al Amanecer, junto a Luciana Rubinska y Belén Escobar, la opinión expresada sobre Donald Trump y su comparación con el mensaje de Bad Bunny abrió una polémica gigante en redes.

Las declaraciones de una docente sobre Donald Trump y Bad Bunny generan polémica en el colegio St. John’s School de Pilar (X)

El pedido del Capital Humano a la Provincia

El Ministerio de Capital Humano de la Nación Argentina solicitó a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires que informe sobre “un presunto nuevo caso de adoctrinamiento”.

Según consignó la cartera, el video, que debe ser verificado por una autoridad provincial, muestra a una inspectora de la Región 11 expresando, ante estudiantes de nivel primario, consideraciones ideológicas sobre la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El video muestra a la inspectora abordando temas de política migratoria ante alumnos de nivel primario en Buenos Aires (X)

El ministerio dirigido por Sandra Pettovello indicó que, si se confirman los hechos, podrían encuadrarse como adoctrinamiento partidario en un ámbito escolar. A su vez, agregaron que este tipo de situaciones afectan la integridad psicológica, el derecho a una correcta educación cívica y el libre desarrollo de pensamiento de los estudiantes.

Así, la cartera nacional solicitó un informe para determinar la veracidad del video y solicitó a la Provincia que informe cuáles serán las medidas a tomar en caso de confirmarse el hecho que, en pocas horas, generó repercusión y diversas opiniones en redes.

Autoridades advierten que los hechos denunciados podrían vulnerar la integridad psicológica y el derecho a la educación cívica de los estudiantes (X)

