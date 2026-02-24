Sociedad

Piden investigar un presunto caso de adoctrinamiento tras dichos sobre Trump en un colegio de Pilar

El Ministerio de Capital Humano pidió a la Provincia de Buenos Aires que informe y determine la veracidad de un video viralizado en el St. John’s School de Pilar, donde una docente realizó comentarios críticos sobre Donald Trump ante alumnos de nivel primario

Guardar
El Ministerio de Capital Humano de Argentina solicita investigar un posible caso de adoctrinamiento en una escuela de Pilar tras un video viral

Un colegio del Conurbano Norte de provincia de Buenos Aires, ubicado en Pilar, fue centro de críticas esta semana luego de que se viralizara un video de una docente de la Escuela St. John’s School, en un presunto intento de adoctrinar a los estudiantes. Tras conocerse las imágenes, el Ministerio de Capital Humano de la Nación Argentina solicitó que se inicie una investigación a fin de determinar la veracidad de los hechos. La noticia fue dada a conocer en Infobae en Vivo Al Amanecer.

En el video, la inspectora y docente afirma: “Esa es la forma de amar, y ese era también el mensaje de Bad Bunny, porque justamente este señor, llamado Trump, no le gusta la diferencia y hasta está echando a la gente de su país, que él considera diferente o, bueno, menos persona, quizás. Pero nosotros no podemos ni queremos hacer eso”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

Las declaraciones de una docente
Las declaraciones de una docente sobre Donald Trump y Bad Bunny generan polémica en el colegio St. John’s School de Pilar (Captura de Video)

Y agrega: “Tenemos una Argentina muy solidaria, muy amorosa, y yo sé que ustedes van a aprender a ser esa sociedad que nosotros queremos que ustedes también sean”. Más adelante en el proceso, las fuentes oficiales se refieren a una inspectora como la autora de los dichos, lo que genera confusión respecto de si se trata de la misma persona o de dos actores distintos involucrados en el episodio".

De acuerdo a lo explicado por Nacho Girón, conductor de Infobae en Vivo Al Amanecer, junto a Luciana Rubinska y Belén Escobar, la opinión expresada sobre Donald Trump y su comparación con el mensaje de Bad Bunny abrió una polémica gigante en redes.

Las declaraciones de una docente
Las declaraciones de una docente sobre Donald Trump y Bad Bunny generan polémica en el colegio St. John’s School de Pilar (X)

El pedido del Capital Humano a la Provincia

El Ministerio de Capital Humano de la Nación Argentina solicitó a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires que informe sobre “un presunto nuevo caso de adoctrinamiento”.

Según consignó la cartera, el video, que debe ser verificado por una autoridad provincial, muestra a una inspectora de la Región 11 expresando, ante estudiantes de nivel primario, consideraciones ideológicas sobre la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El video muestra a la
El video muestra a la inspectora abordando temas de política migratoria ante alumnos de nivel primario en Buenos Aires (X)

El ministerio dirigido por Sandra Pettovello indicó que, si se confirman los hechos, podrían encuadrarse como adoctrinamiento partidario en un ámbito escolar. A su vez, agregaron que este tipo de situaciones afectan la integridad psicológica, el derecho a una correcta educación cívica y el libre desarrollo de pensamiento de los estudiantes.

Así, la cartera nacional solicitó un informe para determinar la veracidad del video y solicitó a la Provincia que informe cuáles serán las medidas a tomar en caso de confirmarse el hecho que, en pocas horas, generó repercusión y diversas opiniones en redes.

Autoridades advierten que los hechos
Autoridades advierten que los hechos denunciados podrían vulnerar la integridad psicológica y el derecho a la educación cívica de los estudiantes (X)

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.

Temas Relacionados

Escuela St. John’s SchoolPilarMinisterio de Capital HumanoAdoctrinamiento EscolarInfobae en vivoInfobae Al Amanecer

Últimas Noticias

Video: calles anegadas y complicaciones en el AMBA tras la tormenta de la madrugada

El sur del conurbano bonaerense tuvo calles inundadas y complicaciones para transitar, mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantiene un aviso por tormentas

Video: calles anegadas y complicaciones

Reabrió hoy una estación clave de la línea D del subte

Luego de varios meses cerrada, Plaza Italia volvió a ser una parada disponible

Reabrió hoy una estación clave

Un influencer cubano fue procesado por vender una falsa cura del cáncer que terminó con dos pacientes muertas

Ernesto Prieto Gratacós, con 292 mil seguidores en Instagram, enfrenta una causa a cargo del juez Martín Yadarola tras ser denunciado por las familias de las víctimas

Un influencer cubano fue procesado

Tormentas e inundanciones en el AMBA: hasta cuándo seguirán las lluvias

El agua acumulada tras la lluvia en algunas zonas de la Ciudad y el Gran Buenos Aires superó los 80 milímetros en pocos minutos

Tormentas e inundanciones en el

Estaba prófugo por un robo armado en La Plata y lo capturaron después de un año de ser condenado

Un operativo localizó al acusado en un domicilio de Gonnet, del cual intentó escaparse. En su historial penal figuran también robo agravado y antecedentes de salidas transitorias

Estaba prófugo por un robo
DEPORTES
“Hay un 90% de posibilidades”:

“Hay un 90% de posibilidades”: Luciana Rubinska anticipó quién es el DT elegido por River para reemplazar a Gallardo

Los argentinos copan la élite del ranking ATP: hay nueve entre los 100 primeros

Atlético de Madrid y el Inter definen su pase a los octavos de la Champions League: la agenda de la jornada

Nutrición estricta, fuerza y equilibrio: la dura rutina que mantuvo a Chris Paul en la elite de la NBA durante 21 temporadas

Georgios Karaiskakis: el estadio construido en el siglo XIX que une historia y modernidad

TELESHOW
Cuál fue el rating del

Cuál fue el rating del primer programa de Gran Hermano Generación Dorada

La tierna postal del reencuentro de Maxi López con Daniela Christiansson y sus hijos en Suiza

Todo el brillo y la primera tanda de jugadores: así fue la gala estreno de Gran Hermano Generación Dorada

Uno por uno, todos los famosos que saludaron a Mirtha Legrand por sus 99 años

Andrea del Boca fue la primera participante en ingresar a la casa de Gran Hermano: “Mi objetivo es ganar en buena ley”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué Putin no deja

Por qué Putin no deja de atacar a Ucrania y no se llega a un acuerdo de paz

Crece el conflicto comercial entre Japón y China: nuevos controles sobre artículos de doble uso

Un helicóptero militar iraní cayó sobre un mercado y dejó cuatro muertos

El narco Luis Fernández Albín pidió un televisor y una heladera para la cárcel y aseguró: “No aguanto más”

Zelensky habló a cuatro años de la invasión en Ucrania: “Putin no logró sus objetivos, no quebró a los ucranianos”