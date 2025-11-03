Sociedad

Suspendieron a un docente por realizar adoctrinamiento político una escuela de la provincia de Buenos Aires

Sucedió en el Colegio Bertrand Russell, de gestión privada, en Banfield. Molesto por actos de indisciplina, el profesor insultó a los adolescentes y manifestó consignas opositoras al gobierno nacional

Guardar
El episodio ocurrió con alumnos
El episodio ocurrió con alumnos de sexto año del Colegio Bertrand Russell, en Banfield

Un docente del Colegio Bertrand Russell, ubicado en la localidad bonaerense de Banfield, fue sancionado luego de que se difundiera un audio donde el profesor, durante una clase, insultó a los estudiantes y expresó opiniones críticas hacia la gestión nacional. La situación generó revuelo en la comunidad educativa y forzó la intervención inmediata de las autoridades.

Los acontecimientos tuvieron lugar en una institución de gestión privada que funciona bajo la órbita de la provincia de Buenos Aires. Según el Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, tras la circulación del audio, difundido por el sitio Border Periodismo, donde se escuchaban frases de tono ofensivo y contenido político partidario, la escuela procedió a suspender al docente involucrado en calidad preventiva y notificó a las autoridades provinciales. El Ministerio, a través de la Secretaría de Educación, enfatizó la gravedad del episodio y la importancia de erradicar cualquier práctica que atente contra el respeto y pluralidad en el entorno escolar, garantizando que las instituciones, tanto estatales como privadas, velen por estos principios.

La reacción oficial se fundó en la denuncia pública de un caso de “adoctrinamiento político partidario” y de lo que se consideró una falta grave al marco de convivencia escolar, por la violencia verbal ejercida por el profesor hacia los estudiantes. De manera paralela a la difusión del caso en redes sociales y portales de noticias, el Ministerio instruyó la rápida intervención para “garantizar que el proceso educativo se desarrolle en un marco de respeto y pluralidad”.

El comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, con una referencia expresa a la Ley de Educación Nacional N.º 26.206, la Ley 26.061 sobre la protección integral de niñas, niños y adolescentes, y la Ley de Convivencia Escolar N.º 26.892, sostiene que tales normas obligan a “asegurar una educación respetuosa de la dignidad, integridad y libertad de pensamiento, conciencia y expresión” de los alumnos dentro del ámbito escolar. Para la cartera educativa, cualquier modalidad despectiva de imposición ideológica representa una vulneración de esos derechos y compromete el desarrollo integral de los estudiantes.

La ministra Sandra Petovello dio
La ministra Sandra Petovello dio a conocer el episodio y la sanción al docente

En el material difundido se identifica al profesor dirigiéndose a sus alumnos, de sexto año, en términos insultantes, cuestionando el supuesto festejo por resultados electorales y vaticinando consecuencias negativas para familias de bajos recursos. “Permanentemente la idiotez, no tomar contacto con nada que tenga que ver con la realidad, y viviendo en una burbuja, indiferencia frente al sufrimiento social, que es extremo”, expresó con visible enojo el docente, según pudo escucharse en la grabación que circuló masivamente.

En ese mismo discurso, el educador planteó que buena parte de la sociedad no podrá mantener derechos como la salud o la educación universitaria gratuita y se refirió de manera peyorativa a sectores populares, afirmando: “Tal vez, dentro de algunos años vean que el hijo de la sirvienta se murió de cáncer en un hospital que no tiene financiamiento”.

El Ministerio de Capital Humano, en su pronunciamiento, indicó que ya había actuado en otras situaciones similares, en las que se detectó el “inadecuado tratamiento de contenidos político-partidarios” y expresiones peyorativas hacia alumnos dentro de las escuelas. Desde la cartera educativa señalaron que todos los casos se abordaron bajo el marco normativo vigente, privilegiando el resguardo de derechos de niñas, niños y adolescentes, y la promoción de un entorno educativo seguro y libre de condicionamientos ideológicos.

Además, la secretaría exhortó a todas las jurisdicciones y miembros de las comunidades educativas a reforzar los mecanismos de supervisión y resguardo del derecho de los alumnos a recibir educación libre de todo tipo de adoctrinamiento. La cartera recordó además la habilitación de la línea gratuita 0800-222-1197, que permite canalizar denuncias o consultas ante cualquier situación que comprometa la libertad, la convivencia o los derechos en el ámbito escolar.

Temas Relacionados

Adoctrinamiento Colegio Beltrán Russell Ministerio de Capital Humano Banfield Educación Ley de Educación Nacional Secretaría de Educación

Últimas Noticias

Se metieron con su camioneta al Río de la Plata, quedaron atascados y el agua tapó el vehículo: salieron nadando

Dos hombres iban manejando por la costa de Berisso, pero se quedaron atrapados y tuvieron que escapar del coche antes de que se sumerja ante la crecida de la marea. Se realizó un operativo en la zona

Se metieron con su camioneta

El video de la tragedia de José C. Paz: así fue el choque que destrozó a una familia y dejó a tres niños huérfanos

La Agencia Nacional de Seguridad Vial pidió la inhabilitación de la licencia de conducir de Michael Jean Carballo (23), quien manejaba la camioneta que provocó el siniestro vial y mató a un matrimonio

El video de la tragedia

Cambios en los radares de la Autopista del Oeste: cuál es la nueva velocidad máxima permitida

La medida se aplicará desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Luján e incluye controles móviles y radares fijos. Los motivos de la nueva normativa

Cambios en los radares de

La Justicia de Córdoba le dictó la prisión preventiva a Pablo Laurta por el doble femicidio

Detenido en la cárcel de Cruz del Eje, el fiscal Reyes lo considera autor de dos cargos de homicidio agravado por alevosía y violencia de género, más violación de domicilio. También le aplicó el agravante por el vínculo preexistente con la mamá de su hijo

La Justicia de Córdoba le

El daño que reveló la pericia psicológica a la víctima de una violación grupal en Once

El hecho, ocurrido en abril de 2024, fue esclarecido por la fiscal Mónica Cuñarro y será juzgado desde esta semana. Cuatro hermanos peruanos fueron detenidos por el caso: uno de ellos escapó a su país y fue extraditado

El daño que reveló la
DEPORTES
La contundente sentencia de Cristiano

La contundente sentencia de Cristiano Ronaldo cuando le preguntaron si Lionel Messi era mejor que él

Las tiernas fotos que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo compartieron del cumpleaños de su hijo Thiago: el guiño al Barcelona

Huracán visita a Defensa con la obligación de ganar para mantener la ilusión de acceder a los playoffs del Torneo Clausura

Cuáles son los jugadores que han salido de Pumas por situaciones extracancha

Fernando Valenzuela entre la lista de nominados para entrar al Salón de la Fama de la MLB

TELESHOW
Melody Luz mostró en video

Melody Luz mostró en video cómo controla su “zoológico” casero con varios animales: “Soy la Pachamama”

La desopilante confesión entre Nora Colosimo y Ana Rosenfeld sobre Wanda Nara: “¡Eso no lo que tenías que decir!”

Lourdes Fernández enfrenta una nueva etapa: hackeos en su cuenta, rupturas y resiliencia

La romántica escapada de Mica Viciconte y Fabián Cubero que terminó arruinada y generó risas: “¿A alguien más?"

Wanda Nara y Maxi López se sinceraron sobre su exrelación de pareja: “En un ataque de ira, rompiéndole el auto”

INFOBAE AMÉRICA

La contaminación del aire incrementa

La contaminación del aire incrementa el riesgo de cáncer de pulmón, incluso en no fumadores

Israel abatió a dos presuntos terroristas de Hezbollah en ataques en el sur de Líbano

Con una novela sobre femicidios, la mauriciana Nathacha Appanah ganó el Premio Femina de Francia

Expectativa por el Premio Goncourt 2025: Emmanuel Carrère lidera la lista de finalistas

Cómo funciona el método de estimulación eléctrica experimental que ayudaría a reparar tejidos y controlar la inflamación