Las tormentas llegaron al AMBA: hasta cuándo seguirán las lluvias y qué pasará con la temperatura

El video fue compartido en la red social X por @AlfaEsparta

Durante la madrugada de este martes, un intenso diluvio afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con abundantes precipitaciones y una marcada actividad eléctrica. La tormenta se desató tras una jornada de altas temperaturas. Se espera que este clima se mantenga durante toda la jornada de hoy, especialmente durante la tarde noche.

Según reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el agua acumulada tras la lluvia en algunas zonas del AMBA superó los 80 milímetros en pocos minutos, provocando algunos anegamientos repentinos en barrios como Villa Urquiza, Balvanera, Constitución, Monserrat, Villa Crespo y Liniers, además de afectar algunas zonas del sur del Gran Buenos Aires como Lanús, Lomas de Zamora, Valentín Alsina, entre otros.

El fenómeno que se desató por la noche era inminente tras una jornada marcada por temperaturas altas y mucha humedad, que se debió a la influencia de un centro de altas presiones sobre el Atlántico.

La previa antes de que comenzara a llover estuvo marcada por relámpagos y truenos

Los partidos de San Martín, Tres de Febrero y Vicente López también se vieron afectados con calles anegadas. Las imágenes y videos compartidos en X daban cuenta de la incesante caída de agua. Otros mostraron los minutos previos a que se desatara la tormenta. En las imágenes, se veían relámpagos y se esuchaban los truenos.

Para este martes, se esperan lluvias y tormentas a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 40 y el 70%. Las temperaturas alcanzarán una máxima de 31° C y la mínima girará en torno a los 21° , mientras que los vientos soplarán del este con ráfagas de hasta 50 km/h.

El momento fu capturado por @AlejandraL86590

La lluvia llegó despues de la medianoche (Video: @KalArielxx)

A partir del miércoles, el tiempo tenderá a mejorar, con la aparición de sol y temperaturas más moderadas. Se prevé una máxima de 26° C y una mínima de 17° C, sin probabilidad de lluvias. El jueves y viernes continuarán con condiciones estables, pero con algo de nubes y temperaturas que oscilarán entre 16° C y 27° C, acompañadas de vientos leves del sector este.

Pronóstico del tiempo extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indicando lluvias y ráfagas de viento para el martes, seguido de días soleados y temperaturas más agradables hacia el final de la semana.

Al mismo tiempo, se espera un avance de aire fresco desde el sur el cual provocará durante la semana una progresiva normalización de las temperaturas y una disminución moderada del termómetro en estas regiones.

Actividad eléctrica en CABA

El pronóstico para el resto del país

Alerta meteorológico en el país por fuertes vientos para el martes 24 de febrero de 2026

Según el mapa de alertas meteorológicas elaborados por el SMN para el inicio de la semana, aunque las lluvias y tormentas afectarán principalmente el martes al AMBA, en otras zonas del país pueden presentarse episodios de vientos fuertes y variaciones térmicas marcadas.

En este sentido sel organismo meteorológico nacional emitió una alerta amarilla por vientos intensos en la zona sur del país, con especial atención en el interior de la provincia de Buenos Aires. Localidades como Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Lobería, Coronel Dorrego, Necochea y Tres Arroyos se encuentran bajo advertencia por vientos del sur y sudoeste que pueden alcanzar hasta 80 kilómetros por hora.

En el este de Río Negro, la intensidad del fenómeno aumenta y en ciudades como Conesa, Adolfo Alsina, San Antonio y Valcheta se esperan vientos que superarán los 90 km/h.

La alerta también se extiende a sectores del oeste de Chubut y Santa Cruz, donde las ráfagas oscilarán entre 40 y 65 km/h, con máximos que pueden superar los 90 km/h. Entre las zonas más afectadas se destacan la Meseta de Escalante, Sarmiento y el sudoeste de Florentino Ameghino.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, asegurar objetos sueltos y evitar actividades al aire libre durante el paso del fenómeno, ya que la intensidad del viento podría generar complicaciones en la circulación y el suministro eléctrico.