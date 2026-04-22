Las compraventa de inmuebles en CABA creció en marzo, pero la toma de créditos hipotecarios cayó 25% versus el 2025

Subió la cantidad de operaciones de compraventa de propiedades, pero cayó la participación de los créditos hipotecarios (Matias Chiofalo / Europa Press)

En marzo de 2026, el mercado de compraventa de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires registró el primer dato positivo del año: la cantidad de escrituras ascendió a 5.590 actos, lo que representó un incremento interanual del 17,8% y una recuperación notoria tras dos meses en retroceso, según informó el Colegio de Escribanos porteño.

El monto global involucrado en estas operaciones alcanzó los $902.972 millones, lo que muestra una expansión del 46% respecto de marzo de 2025. El sector inmobiliario experimenta así una reactivación puntual, aunque persisten desafíos considerables en el financiamiento hipotecario, uno de los impulsores históricos del acceso a la vivienda en la ciudad.

En esta recuperación mensual no participó, al menos por ahora, una reactivación del crédito hipotecario que históricamente cumplió un rol central en la expansión del acceso a la vivienda. El panorama del primer trimestre de 2026 muestra una caída del 24,5% en la cantidad de escrituras con hipoteca respecto del mismo período de 2025, pero un volumen de operaciones todavía por encima de los registros previos al último auge del financiamiento.

En tanto, el análisis de los primeros tres meses de 2026 revela que el repunte de marzo no compensa completamente la contracción registrada en enero y febrero, cuando la actividad mantuvo niveles inferiores a los del año anterior. La presidente del Colegio de Escribanos, Magdalena Tato, destacó: “Recuperamos la suba interanual después de 4 meses con algunas bajas y no es un dato menor porque, además, es de casi un 20%; y si comparamos los primeros 3 meses de 2026 con los de 2025 estamos en un empate técnico ahora”.

La dinámica de los valores operados también muestra particularidades relevantes. El monto promedio por acto en marzo se ubicó en $161.533.630 —equivalente a USD 113.802 al tipo de cambio oficial de ese período—, cifra que significa un incremento del 24,2% en pesos en relación interanual pero implica una baja del 4,1% medida en moneda estadounidense. Este comportamiento evidencia tanto la incidencia de la inflación sobre los valores nominales como la estabilidad, e incluso leve retracción, de los precios en dólares.

Recuperación tras la fuerte caída de comienzo de año

Durante 2025, la compraventa de inmuebles porteña mostró un recorrido de crecimiento constante: de 4.747 escrituras en marzo a 7.646 en diciembre, con picos destacados en septiembre y diciembre. Ese sendero alcista se quebró en enero de 2026, cuando la cantidad de actos cayó abruptamente a 3.423 —descenso del 55,23% respecto al mes anterior— y los montos operados se redujeron casi a la mitad. En febrero, la pérdida continuó, aunque de forma más moderada, con 3.567 escrituras.

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció créditos de vivienda con tasas bajas bajo el esquema de leasing habitacional - crédiro Freepik

La recuperación de marzo fue particularmente destacada en el contexto de esta volatilidad: los 5.590 actos representaron un alza mensual del 56,7%, con un crecimiento paralelo de los montos involucrados del 46,1%, según la información relevada por el Colegio de Escribanos. Estas oscilaciones, señalan en el sector, reflejan el impacto de factores económicos y políticos en la confianza de los agentes y en el ritmo de operaciones.

El financiamiento hipotecario sigue en niveles bajos

En el primer trimestre de 2026, el uso de créditos hipotecarios para la compra de viviendas continuó siendo limitado en la plaza porteña. De las 5.590 escrituras de marzo, solo 834 fueron formalizadas con hipoteca, lo que equivale al 14,9% del total. Esto representa una baja interanual del 15,9% para el mes, en línea con la evolución del crédito en el trimestre: entre enero y marzo, 2.191 actos se realizaron con financiamiento bancario, un retroceso del 24,5% frente al mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 2.902 operaciones hipotecarias.

“Lo que tenemos que ver ahora es la dinámica del crédito y es un estímulo que hayan bajado algunos bancos las tasas, pero hay mucho por crear en ese sentido. Si bien esta etapa de hipotecas no tuvo el pico de otras épocas, el dato positivo es que se está manteniendo más en el tiempo, porque en otros años el corte fue más abrupto. Desde el CECBA siempre insistimos que el crédito no solo impulsa y multiplica las operaciones, sino que permite que más familias accedan a la vivienda”, expresó la presidenta del organismo porteño.

La evolución histórica ilustra la magnitud de la contracción: tras los máximos de 2017 y 2018 —con 5.582 actos hipotecarios en este último año— el financiamiento cayó a cifras mínimas de menos de 400 actos anuales entre 2020 y 2024. El año pasado marcó un repunte excepcional, con un aumento del 1.042% respecto de 2024, pero en 2026 volvió a retroceder, aunque manteniéndose aún en niveles superiores a los promedios de la última década.