La Guardia Costera detiene embarcación turística en Florida por violar normas de seguridad

La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió la travesía de la embarcación Seaduction en la bahía de Biscayne por incumplir una orden federal. (USCG)

La Guardia Costera de Estados Unidos, la agencia de seguridad marítima federal, suspendió una travesía con fines recreativos en la bahía de Biscayne, el domingo 21 de abril, al identificar que el propietario de la embarcación Seaduction, de 14,6 metros de eslora, incumplía una orden federal vigente. La medida, aplicada cerca del puente Rickenbacker, involucra a pasajeros y operadores náuticos en el sur de Florida, un sector que ha visto crecer los controles oficiales en el último año, según el comunicado difundido por la autoridad marítima.

La operación formó parte de la vigilancia habitual para combatir la proliferación de paseos acuáticos no autorizados. El propietario fue sancionado por ocho infracciones, incluyendo la falta de un certificado de inspección, carencia de documentación obligatoria, la ausencia de un programa para prevenir el consumo de sustancias prohibidas en la tripulación y la entrega de información falsa a las autoridades. Las penalidades se fundamentan en la legislación marítima federal, que prevé multas y consecuencias penales para quienes incumplen los requisitos establecidos.

Los controles sobre las excursiones en el agua se han reforzado en la región de Miami y el sur de Florida debido al aumento del turismo náutico y a la detección de riesgos para la seguridad de quienes utilizan estos servicios. La Guardia Costera de Estados Unidos sostiene que la aplicación estricta de las normas busca proteger la vida de los pasajeros y el correcto funcionamiento de las operaciones marítimas.

¿Por qué la Guardia Costera detuvo la embarcación Seaduction en la bahía de Biscayne?

La tripulación de la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó la embarcación Seaduction al constatar que operaba en infracción de una orden federal del Capitán de Puerto (Captain of the Port Order) emitida el 10 de abril. Este tipo de disposición impide la navegación de ciertas embarcaciones cuando se detectan antecedentes de irregularidades o riesgos para la seguridad. La Seaduction fue detenida en una de las zonas de mayor tráfico náutico de Miami, de acuerdo con el reporte institucional.

Durante la inspección, los agentes verificaron que el propietario no contaba con la certificación y la documentación que exige la ley. Según la Guardia Costera, la embarcación no tenía un certificado de inspección válido, carecía de un certificado de documentación actualizado y no estaba adscrita a un programa de control de consumo de drogas y alcohol para la tripulación, condiciones necesarias para operar con pasajeros.

Las multas por infringir la normativa marítima federal pueden alcanzar hasta USD 117.608 diarios por cada día de incumplimiento. (USCG/ARCHIVO)

¿Cuáles son las sanciones por infringir la normativa de navegación recreativa federal?

Las infracciones detectadas por la Guardia Costera de Estados Unidos conllevan sanciones administrativas y penales. El incumplimiento de una orden del Capitán de Puerto puede implicar multas de hasta USD 117.608 diarios por cada día que persista la infracción. Además, la violación intencionada de estas disposiciones se clasifica como delito grave de Clase D, con penas de hasta seis años de prisión y multas de USD 250.000 para personas físicas o USD 500.000 para empresas, según el código 46 U.S.C. 70036.

A estas penalidades generales se suman multas específicas por cada incumplimiento. Por ejemplo, no disponer de un certificado de inspección en embarcaciones que transportan más de seis personas acarrea una multa de hasta USD 5.996. No contar con un plan para prevención de drogas y alcohol puede generar una sanción de USD 9.624, y la falta de certificado de documentación en embarcaciones mayores a cinco toneladas puede acarrear una penalidad de USD 20.468. La Guardia Costera especifica que estas sanciones pueden acumularse si se detectan varias faltas en una sola intervención.

¿Qué irregularidades detectaron los agentes en la embarcación Seaduction?

En la intervención realizada, la Guardia Costera de Estados Unidos detectó ocho violaciones a la normativa federal en la embarcación Seaduction. Entre las faltas se encuentran:

Incumplimiento de una orden federal del Capitán de Puerto,

Falta de un certificado de inspección vigente,

Ausencia de un certificado de documentación actualizado,

No contar con un programa de control de drogas y alcohol para la tripulación,

Operar sin un profesional marítimo acreditado a bordo,

No disponer de un operador cualificado al mando durante el servicio,

Carencia de suficientes chalecos salvavidas tipo I para todos los pasajeros,

Suministro de información falsa a las autoridades federales.

La Guardia Costera subrayó que la reincidencia en este tipo de infracciones aumenta la gravedad de las sanciones y puede dar lugar a la prohibición definitiva para operar embarcaciones con fines comerciales en aguas estadounidenses.

¿Qué recomienda la Guardia Costera a quienes contratan excursiones náuticas?

La Guardia Costera de Estados Unidos recomienda a las personas interesadas en realizar paseos en embarcaciones de recreo solicitar al responsable del servicio la credencial de marino mercante, así como un plan de seguridad actualizado. En embarcaciones de mayor tamaño, o aquellas que transportan más de seis personas, se debe exigir la exhibición del certificado de inspección emitido por la autoridad. Si el operador no puede mostrar la documentación correspondiente, la institución recomienda no embarcarse.

La autoridad invita a reportar cualquier actividad sospechosa o no regulada a través del servicio de investigación disponible en línea y en aplicaciones móviles. La Guardia Costera recuerda que estas medidas buscan prevenir accidentes y proteger a los usuarios de servicios turísticos en el agua.

La Guardia Costera recomienda exigir credenciales y documentación a los operadores antes de embarcarse en excursiones náuticas. (USCG/ARCHIVO)

¿Por qué la Guardia Costera intensificó la fiscalización en Florida?

El crecimiento de la actividad náutica en Miami y el sur de Florida condujo a la Guardia Costera de Estados Unidos a intensificar la fiscalización de los servicios de paseos acuáticos. La autoridad señala que el objetivo es evitar incidentes derivados de la falta de controles técnicos y humanos, y garantizar condiciones equitativas entre quienes cumplen las normas y quienes operan sin autorización.

Las acciones de vigilancia también buscan proteger tanto a los usuarios como al entorno marítimo. La continuidad de los controles depende del volumen de actividad en la zona y de la cooperación entre organismos y ciudadanía.

¿Cuál es el impacto para la comunidad náutica de la suspensión de embarcaciones no autorizadas?

La suspensión determinada de la actividad de la embarcación Seaduction y la imposición de sanciones muestran el tipo de acciones que la Guardia Costera de Estados Unidos implementa para garantizar el cumplimiento de la normativa. El efecto inmediato es que los operadores deben adecuar sus prácticas a la legislación, mientras que los usuarios acceden a servicios bajo parámetros de mayor seguridad y transparencia.

Según la Guardia Costera, la persistencia de los controles y la difusión de sanciones busca disminuir la cantidad de paseos no autorizados y mejorar la percepción de seguridad en las aguas del sur de Florida. La autoridad continuará promoviendo campañas informativas para facilitar el cumplimiento de las normas y prevenir incidentes.

¿Qué dijo la Guardia Costera sobre la seguridad en la navegación y el seguimiento de las normas?

La Guardia Costera de Estados Unidos enfatizó que la protección de la vida y la integridad de la comunidad marítima es su máxima prioridad. El comunicado oficial incluyó declaraciones del chief warrant officer Adel Khan, investigador marino de la jurisdicción regional de la Guardia Costera, Sector Miami, quien expresó: “Este fin de semana, un operador reincidente eligió desobedecer tanto una orden federal del Capitán de Puerto como nuestras repetidas ofertas de educación y acercamiento. Tal desobediencia pone en riesgo a pasajeros, tripulación y a toda la comunidad marítima”.

Khan afirmó que el cumplimiento de las leyes federales es una obligación y una responsabilidad para proteger la vida en el entorno acuático. La Guardia Costera reiteró su compromiso con la aplicación de estos estándares para que la navegación recreativa y comercial se desarrolle en condiciones de seguridad y legalidad.