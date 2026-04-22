Honduras

CNBS advierte sobre incremento de estafas financieras en redes sociales

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) alertó a la población sobre el aumento de esquemas fraudulentos que circulan en redes sociales y plataformas digitales

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La Fiscalía de Honduras ha recibido más de 20,000 denuncias por estafas en un periodo de cinco años
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La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) encendió las alertas ante la proliferación de posibles estafas financieras difundidas en redes sociales, aplicaciones de mensajería y diversas plataformas digitales, donde se promueven supuestos productos de inversión que prometen altos rendimientos en poco tiempo y sin riesgo aparente para los usuarios.

De acuerdo con la institución reguladora, estos esquemas fraudulentos son impulsados por personas naturales o jurídicas que operan tanto de manera presencial en distintas ciudades del país como mediante canales digitales como WhatsApp, Facebook, Instagram y YouTube.

En estos espacios se ofertan supuestos servicios de ahorro digital, inversiones automatizadas y sistemas de donaciones que, según sus promotores, garantizan beneficios económicos elevados en períodos cortos.

Dudosas inversiones

La CNBS explicó que este tipo de prácticas no cuenta con la debida autorización ni supervisión financiera, lo que representa un alto riesgo para la población, ya que los recursos entregados no están protegidos por el sistema financiero formal del país. Las personas que participan en estas inversiones quedan expuestas a perder su dinero sin posibilidad de recuperación legal o respaldo institucional.

La Comisión solicitó a la ciudadanía que no entregue dinero en efectivo ni realice transferencias electrónicas bajo conceptos como inversión, ahorro o donación a personas o entidades no reguladas. También recomendó evitar operaciones financieras realizadas exclusivamente a través de redes sociales o enlaces digitales no verificables, particularmente aquellas que prometen rendimientos garantizados o ganancias excesivas en corto tiempo.

Falsas promesas

Primer plano de una mano sosteniendo una tarjeta de crédito, con tijeras a punto de cortarla. Al fondo, un portátil muestra la pantalla de Home Banking con la opción de cancelar suscripciones.
La CNBS advierte que estos ofrecimientos no cuentan con la autorización ni supervisión del sistema financiero formal del país.

La institución reguladora advirtió la utilización de estrategias de marketing digital en muchas de estas estructuras fraudulentas para generar confianza entre los usuarios. Incluyen testimonios falsos, publicidad engañosa y supuestos casos de éxito sin verificación posible. En varias ocasiones, incluso, se crean comunidades en línea para simular legitimidad y captar a más víctimas.

Por otra parte, la CNBS aclaró que las Constancias de Registro otorgadas a personas naturales o jurídicas clasificadas como Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) no representan autorización para captar fondos del público ni ofrecer productos de inversión o servicios financieros regulados. Este punto suele utilizarse de forma incorrecta para dar una falsa percepción de legalidad.

La CNBS reiteró su llamado a la población hondureña a verificar la legalidad de cualquier entidad o producto financiero a través de los canales oficiales antes de realizar una transacción. Insistió en la importancia de mantenerse alerta ante ofertas que prometen riqueza rápida o rendimientos fuera de lo habitual, ya que se trata de indicadores frecuentes de esquemas fraudulentos destinados a engañar a los usuarios.

La Comisión pide evitar transferencias o entregas de dinero a entidades o individuos no supervisados y alerta sobre la publicidad engañosa.
La Comisión pide evitar transferencias o entregas de dinero a entidades o individuos no supervisados y alerta sobre la publicidad engañosa.

En este sentido, la institución recordó que los ciudadanos pueden consultar los listados oficiales de entidades autorizadas a través de los canales institucionales, para confirmar si una empresa o plataforma está debidamente regulada antes de cualquier transacción. Esta verificación, indicó la CNBS, puede marcar la diferencia entre una inversión segura y la pérdida total de los recursos.

Llamado a denunciar

Adicionalmente, la CNBS invitó a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la captación irregular de fondos, señalando que la participación ciudadana es fundamental para reducir el impacto de estas redes de fraude que continúan evolucionando en el entorno digital.

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