Otro choque en la General Paz: una camioneta volcó y cortó todo el tránsito

El siniestro ocurrió a la altura de la avenida Juan Bautista Alberdi, sentido al Río de la Plata. El SAME atendió a dos personas que resultaron heridas

El siniestro ocurrió a la altura de la avenida Juan Bautista Alberdi, sentido al Río de la Plata. El SAME atendió a dos heridos

Un choque en la avenida General Paz mantuvo el tránsito interrumpido durante al menos una hora a la altura de la avenida Juan Bautista Alberdi, en sentido al Río de la Plata. El siniestro involucró a dos camionetas, una de las cuales quedó volcada en el carril central, y motivó un amplio operativo de emergencia.

Según pudo saber Infobae, se desplegó hasta el helicóptero sanitario del SAME para asistir a dos personas heridas, de acuerdo con fuentes oficiales de la Policía de la Ciudad. Sin embargo, ambos sujetos rechazaron el traslado hospitalario y recibieron atención en el lugar.

El episodio ocurrió a las 15:26 del domingo 22 de febrero, cuando una Ford Ecosport y una Fiat Toro colisionaron en la mano al Río de la Plata. Testigos alertaron a los servicios de emergencia, que acudieron con tres móviles terrestres y la aeronave del Sistema de Atención Médica de Emergencias. Los conductores, dos varones de veinticuatro y treinta años, permanecieron conscientes tras el impacto y no resultaron atrapados, de acuerdo con fuentes oficiales. Las primeras evaluaciones descartaron lesiones de gravedad.

Un vehículo volcado en la
Un vehículo volcado en la vía es atendido por personal policial y médico de SAME

El SAME coordinó la asistencia junto al equipo aéreo, que aterrizó en la zona para facilitar un eventual traslado. Uno de los heridos presentaba policontusiones y recibió curaciones en el lugar, mientras que el segundo también fue diagnosticado con golpes múltiples; ambos rechazaron ser trasladados en helicóptero. La Unidad Médica de Atención Temprana (UMAT) verificó que los afectados optaron por permanecer en el sitio tras la asistencia.

Las tareas de auxilio contaron con la intervención de Bomberos de la Ciudad y personal policial, quienes aseguraron el área para evitar incidentes secundarios. En paralelo, patrullas de autopistas removieron los vehículos involucrados y limpiaron la calzada. Estas maniobras requirieron el corte total del tránsito en sentido al Río de la Plata y generaron una extensa fila de vehículos detenidos.

El tránsito estuvo cortado al
El tránsito estuvo cortado al menos una hora en la zona

La interrupción se extendió por más de una hora, lo que provocó complicaciones en uno de los accesos más transitados de la Ciudad de Buenos Aires. La congestión impactó en arterias cercanas y obligó a numerosos automovilistas a buscar rutas alternativas. El tránsito se normalizó después de que los peritos y equipos de emergencia concluyeron sus tareas, incluida la verificación de daños en la carpeta asfáltica.

Durante la jornada, el SAME informó que hasta las 16:00 había intervenido en 21 incidentes de tránsito en la ciudad, un promedio de uno cada cuarenta y cinco minutos. En solo 8 horas se registraron cuatro siniestros con vuelco que requirieron la presencia conjunta de bomberos, policía y personal sanitario. En total, 49 personas fueron asistidas en distintos puntos del área metropolitana. Según el organismo, la cantidad de incidentes fue superior a la media habitual para una fecha como la reportada.

Un automóvil volcó en una
Un automóvil volcó en una autopista concurrida, causando interrupciones significativas en el tráfico mientras equipos de emergencia atienden la escena y curiosos observan.

En este contexto, la autopista General Paz volvió a ser escenario de otro incidente, luego de que el último sábado se produjera un choque múltiple entre 7 autos en el tramo comprendido entre las avenidas Francisco Beiró y San Martín, sentido a Riachuelo. Ese siniestro ocurrió cerca de las 7.30 y movilizó a dotaciones de bomberos, SAME y fuerzas policiales.

El saldo fue de 12 personas heridas, varias de las cuales debieron ser trasladadas a centros de salud para una evaluación más detallada. La colisión provocó el corte total de la autopista durante varias horas y obligó a desviar el tránsito hacia calles laterales. Los vehículos involucrados sufrieron daños materiales considerables.

Un choque múltiple causa un gran caos vehicular.

Entre los heridos, una mujer de 40 años fue trasladada de urgencia al Hospital Santojanni con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico. Además, otra mujer se la trasladó al Hospital Argerich, también con politraumatismo. Ambas no corrían riesgo de vida.

Otras diez personas, incluida una adolescente de 15 años, recibieron asistencia en el lugar y sin necesidad de traslado por parte de profesionales del SAME, que arribaron en helicóptero para reforzar la atención.

Como resultado de las tareas de rescate y asistencia, se solicitó a los conductores circular con precaución por la zona. El corte de tránsito en los dos carriles se mantuvo hasta poco antes de las 16.30, momento en el que se restableció la circulación en la autopista.

