Grave accidente en la General Paz: ocho heridos, personas atrapadas e intervención del SAME aéreo en Villa Lugano

Grave accidente y corte total de la General Paz: ocho heridos, personas atrapadas e intervención del SAME aéreo en Villa Lugano

Al menos ocho personas resultaron heridas este domingo por la mañana en un grave accidente de tránsito ocurrido sobre la avenida Generl Paz, a la altura del barrio porteño de Villa Lugano.

El siniestro, entre dos autos y un utilitario, tuvo lugar a las 6.50 en la intersección de la avenida Fernández de la Cruz -sentido hacia el Puente La Noria- y dejó como saldo seis hombres y dos mujeres heridas.

Si bien las causas del hecho aún se encuentran bajo investigación, TN informó que el episodio comenzó cuando Ford Fiesta se quedó trabado cerca de la banquina. Tras presenciar el inconveniente, el conductor de una Renault Kangoo, que por venía detrás, se bajó para ayudar y empujar el vehículo.

En ese marco, una persona que manejaba un Fiat Siena chocó contra los dos autos e impactó de lleno en el hombre que empujaba el auto. Debido a esto, el SAME aéreo lo trasladó de emergencia.

El fuerte impacto provocó severos daños en el Ford Fiesta y obligó a un rápido despliegue de bomberos y personal médico para asistir a las víctimas.

En las imágenes difundidas por el SAME también se observa a la Renault Kangoo con su trompa chocada y el parabrisas destrozado.

Choque y corte total en la General Paz: así fue la llegada del SAME aéreo

Las primeras imágenes mostraron un escenario crítico, con el auto destruido en su parte frontal y varias personas atrapadas dentro del habitáculo. En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de la Ciudad, que debieron utilizar herramientas hidráulicas para cortar chapas y liberar a quienes no podían salir por sus propios medios.

Según confirmaron a Infobae fuentes del operativo, solo uno de los lesionados pudo ser atendido de forma completa en el lugar. El resto de las personas fueron trasladadas de urgencia a distintos centros de salud.

Tres de ellos fueron derivados al Hospital Grierson, mientras que los otros cuatro fueron trasladados al Hospital Santojanni. Además, uno de los traslados se realizó mediante un helicóptero sanitario, debido a la complejidad del rescate y la necesidad de acelerar la atención médica.

Los bomberos tuvieron que utilizar herramientas de corte para sacar a las personas atrapadas en el Ford Ka

El operativo contó con un importante despliegue: trabajaron seis móviles terrestres del SAME y una unidad aérea, además de varias ambulancias y equipos especializados en rescate vehicular.

Como consecuencia del siniestro, la circulación quedó totalmente interrumpida en ese tramo de la Avenida General Paz, generando demoras significativas en plena mañana para quienes se dirigían hacia el sur del conurbano bonaerense. Las autoridades recomendaron evitar la zona y buscar caminos alternativos, ya que las tareas de rescate y remoción podrían extenderse durante varias horas.

Otro accidente y corte parcial de la General Paz

El mes pasado, otro accidente en la traza central de la Avenida General Paz, a la altura de la colectora General Paz y Albarellos, provocó el vuelco de un vehículo y el corte parcial de la circulación en sentido hacia el Río de la Plata, en Villa Pueyrredón.

El incidente, registrado el 11 de ebero durante la mañana, movilizó a bomberos, policías y al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que desplegaron un operativo de asistencia en la zona.

Según informaron fuentes del SAME a Infobae, el conductor del vehículo siniestrado, un hombre de 35 años, logró salir del automóvil por sus propios medios tras el impacto. La zona permaneció bloqueada debido a la pérdida de combustible, situación que requirió la intervención de bomberos para evitar riesgos adicionales, de acuerdo con los reportes oficiales.

SAME desplegó tres ambulancias en el lugar y un helicóptero sanitario para la evacuación del herido. El conductor fue trasladado de urgencia al hospital Santojanni con politraumatismos y ya fue asistido en el shock room por equipo médico de trauma.