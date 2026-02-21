Sigue la búsqueda de Chiara Barrios, la nena desaparecida durante el temporal que destruyó su casa en Entre Ríos

Los operativos continuarán este sábado por la zona de los arroyos

La búsqueda de Chiara Barrios, la nena de 10 años que fue arrastrada por el agua tras el temporal en Entre Ríos que destruyó su vivienda y causó la muerte de su madre, continuó este viernes en distintos sectores de los arroyos Colorado y Las Viejas en Paraná, con un intenso despliegue de fuerzas de seguridad y la participación de familiares. No obstante, no se tuvieron resultados positivos.

El trágico episodio ocurrió el jueves a la noche, luego de que se desatara una fuerte tormenta en la región. Luego de que se registrara una crecida de más de dos metros en el arroyo Las Viejas, la casa donde vivía la pequeña junto a su familia fue desplazada aproximadamente 200 metros hasta el arroyo Colorado.

Originalmente, la vivienda se encontraba sobre la calle Blas Parera, pero los restos fueron ubicados en la intersección de las calles Villanueva y Altman. Durante el operativo de rescate, se logró salvar a su padre, Miguel Barrios, y a sus tres hermanos, una nena de 12 años, un varón de 15 y otro de 5. Los menores de 12 y 5 ya fueron dados de alta, por lo que fueron alojados en la casa de un familiar.

En el caso de su madre, Patricia Mena (32), su cuerpo fue encontrado sin vida en las orillas del arroyo. Sin embargo, a casi dos días del temporal, no se obtuvieron señales de Chiara. Este viernes se realizó un operativo que combinó rastrillajes por agua y tierra, patrullajes terrestres, inspección aérea y seguimiento del curso del arroyo.

Los restos de la mujer fueron encontrados cerca de la orilla del arroyo

Según la información publicada por El Once, el punto de partida de los rastrillajes se estableció en el llamado “punto cero”, sobre la calle Blas Parera, entre Brown y Churruarín, donde el arroyo desbordado destruyó la casa familiar. Desde ese lugar, los equipos trabajaron a lo largo del cauce y las orillas, accediendo a zonas de difícil acceso para ampliar el radio de observación.

No obstante, las autoridades indicaron que las tareas se complicaron debido al contexto de alta dificultad debido al terreno y la vegetación. A raíz de esto, el helicóptero de la Policía de Entre Ríos sobrevoló repetidas veces ambas márgenes de los arroyos y la zona costera, con el objetivo de localizar cualquier indicio sobre el paradero de la menor.

Las imágenes aéreas tomadas durante el operativo evidenciaron la magnitud del área cubierta, incluyendo sectores de acceso limitado. Ya por la tarde se sumó al operativo el tío de Chiara junto a efectivos policiales. En paralelo, la comunidad siguió expectante las tareas, en medio del impacto que el temporal causó en distintos barrios de Paraná.

Por su parte, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, declaró que “se continúan las tareas de búsqueda y, acorde a lo pautado, hicimos una evaluación del trabajo”. Además, señaló que se identificaron los elementos necesarios para fortalecer la continuidad del operativo y confirmó que las autoridades mantienen el compromiso de sostener la búsqueda hasta obtener resultados.

Hasta el momento, el oficial confirmó que “se encontraron algunas pertenencias que fueron reconocidas por familiares, pero eran pertenencias que no estaban en poder de Chiara en su momento”. Por esto, plantearon que se trataría de objetos que estaban en el interior de la casa.

La crecida del agua en Paraná destruyó una vivienda familiar y se llevó a las víctimas. El padre y tres de los hijos pudieron ser rescatados mientras hay un intenso operativo para localizar a Chiara Barrios, la hija de 10 años del matrimonio

En el caso de los sobrevivientes, el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, Enrique Ríos, informó que el municipio se encuentra evaluando distintas alternativas para reubicar a la familia. La intención sería garantizar, al menos de forma transitoria, una vivienda digna para los afectados mientras se define la posibilidad de reconstrucción o construcción de una nueva casa, siempre con el acompañamiento del estado municipal.

De la misma manera, indicó que las autoridades se ofrecieron a hacerse cargo del sepelio de Patricia, una decisión que quedó sujeta a la voluntad de la familia. Asimismo, se comprometieron a facilitar la movilidad de los familiares para permitir su asistencia y despedida, reafirmando el acompañamiento institucional en este proceso.

Sobre la problemática de fondo que atraviesa Paraná, el funcionario enfatizó que la escasez de terrenos urbanizables y el alto valor de los mismos son los principales factores que impulsan la proliferación de asentamientos en áreas no aptas para la construcción, como los márgenes de arroyos.

Según Ríos, muchas de las familias no cuentan con los recursos económicos necesarios para adquirir lotes en la ciudad y por ello recurren a la instalación en sectores irregulares. Por este motivo, el municipio procura contener y revertir, a través de campañas de concientización, el Banco de Tierras y otras propuestas.

Ante la magnitud del déficit habitacional, que en Paraná asciende a más de 20.000 viviendas, el gobierno local reconoció la necesidad de una estrategia coordinada entre las diversas instancias del Estado. Asimismo, Ríos insistió en que el enfoque debe ser integral, con la participación de los niveles municipal, provincial y nacional, para lograr respuestas efectivas y alternativas habitacionales sustentables.