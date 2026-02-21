Encontraron el cuerpo de la niña que fue arrastrada por un arroyo durante un temporal en Entre Ríos: “Estamos destrozados”

Equipos de rescate, bomberos, policías y voluntarios participaron en el operativo de búsqueda que abarcó varios kilómetros del arroyo afectado

El hallazgo de Kiara Barrios en la mañana del sábado marcó el desenlace de una búsqueda intensa que mantuvo en vilo a Paraná y la provincia de Entre Ríos. El cuerpo de la niña fue encontrado en la zona del balneario Thompson, en la desembocadura del arroyo Las Viejas, un sector donde el cauce fluye entre vegetación espesa y desemboca hacia el río, a escasa distancia del camino costero y las columnas de alumbrado que bordean la ribera.

El hallazgo se produjo minutos antes de las 10, tras jornadas de trabajo ininterrumpido por parte de los equipos de rescate y voluntarios.

La búsqueda de la niña de 10 años comenzó hace dos días tras un suceso trágico ocasionado por un temporal que afectó a gran parte del Litoral y a varias provincias del centro del país. Durante la madrugada del jueves, una crecida súbita del arroyo Las Viejas arrastró la vivienda familiar ubicada en la calle Blas Parera, desplazándola hasta el cauce y sorprendiendo a los seis integrantes de la familia mientras se encontraban en su interior.

Cuatro personas lograron ser rescatadas: el padre, Miguel Barrios, una hija de 12 años y dos varones de 15 y 5 años, quienes recibieron asistencia médica. Más tarde, el cuerpo de Patricia Mena, de 32 años, fue hallado en el arroyo Colorado, a unos 200 metros de la vivienda colapsada. Las autoridades mantuvieron activo el operativo para localizar a Kiara, mientras la fuerza de la corriente y la acumulación de residuos en el arroyo dificultaban las tareas de rastreo y rescate.

Patricia Mena, de 32 años, también murió tras ser arrastrada por el arroyo

Tras el hallazgo de la menor, la familia atravesó momentos de profundo dolor. Carolina, tía de la niña, expresó: “Como verán, estamos realmente destrozados. Yo soy la hermana mayor del papá de Kiara, estamos tratando de sostener a nuestros hermanos. Tenemos que ser fuertes por ellos y por mi papá, que tiene una discapacidad”, dijo en declaraciones recogidas por El Once.

La familia agradeció públicamente a quienes acompañaron durante los días de búsqueda: “Queremos agradecer a todos, especialmente a los vecinos que estuvieron desde el primer momento. También a la Policía, al jefe que nos brindó todo el apoyo. A todos los que colaboraron, gracias de corazón”.

Desde el primer momento, el operativo desplegado por las autoridades de Entre Ríos movilizó a distintas fuerzas y organizaciones. Claudio González, jefe de la Policía de Entre Ríos, expresó su reconocimiento a quienes participaron en la búsqueda.

“Más allá de lo material hay que resaltar el recurso humano, por la voluntad de muchas personas. Bomberos voluntarios, zapadores, municipales, rescatistas, guardavidas, personal policial. Ayer eran 200, hoy 250, todo eso en el afán de buscar a Kiara. Y la contención de la familia”, detalló González, según declaraciones recogidas por Ahora.

El despliegue de los equipos de emergencia abarcó un extenso tramo del arroyo. Desde el llamado “punto cero” en Blas Parera, las acciones se extendieron hasta sectores como Rondeau y Atman, llegando luego a la desembocadura en la zona de Thompson. El trabajo incluyó la participación de Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, la División 911, buzos tácticos y personal municipal, quienes utilizaron maquinaria pesada para remover basura y ramas que obstruían el acceso y la visibilidad en la zona.

La crecida del agua en Paraná destruyó una vivienda familiar y se llevó a las víctimas

El secretario de Servicios Públicos de Paraná, Julián Hirschfeld, explicó a El Once que los esfuerzos se concentraban en uno de los trazos de la desembocadura del arroyo, con el objetivo de rastrillar la zona de manera exhaustiva. Además, se mantuvieron reuniones entre la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, para coordinar las acciones a seguir y reforzar la seguridad en la ribera.

Las condiciones meteorológicas adversas y el nivel elevado del agua representaron un desafío adicional para los rescatistas durante el operativo. “El agua mantiene un nivel elevado y eso complica las labores de búsqueda”, explicó -en ese entonces- Claudio González a El Litoral. Vecinos del barrio colaboraron activamente con los equipos de emergencia y describieron escenas de tensión y expectativa, mientras se monitoreaban los arroyos y desagües ante la posibilidad de nuevas lluvias.

En la zona de Las Viejas, los equipos reforzaron el operativo con la incorporación de guardavidas y el uso de maquinaria especializada para limpiar los márgenes y acceder a sectores de vegetación tupida y rocas de gran tamaño. El monitoreo y la coordinación fueron supervisados de cerca por el Ministerio de Seguridad y la Municipalidad de Paraná.