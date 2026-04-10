Camp Nou cerrará sus puertas en 2027 por reformas: dónde jugará el Barcelona

El Barcelona cerrará el Camp Nou en 2027 para avanzar en la instalación de un nuevo techo y completar su remodelación integral (REUTERS/Albert Gea)

El Barcelona cerrará nuevamente el Camp Nou en 2027 para avanzar en la remodelación integral del estadio, enfocando los trabajos en la instalación del techo y la adecuación de la tercera gradería. Esta decisión, confirmada por fuentes cercanas a la dirigencia del club, obligará al equipo azulgrana a buscar una sede alternativa para sus partidos oficiales durante varios meses del próximo ciclo futbolístico.

La directiva del Barcelona prevé iniciar la instalación del techo del Camp Nou tras la finalización de la tercera gradería, lo que supondrá la suspensión de todas las actividades en el estadio a partir del verano europeo de 2027. Durante este período, el club evalúa trasladar su localía al Estadi Johan Cruyff, ubicado en Sant Joan Despí y actualmente sede del Barça Atlètic, que, con una capacidad actual de 6 mil espectadores, se perfila como la principal opción si se amplía su aforo.

Según el sitio oficial del club, el Barcelona podría regresar a su estadio en condiciones plenas a partir de enero de 2028, aunque la estructura exterior se mantendría en obras hasta finales de ese año. Para cumplir con los requisitos de LaLiga, que exige un mínimo de 8 mil localidades, el club analiza incrementar la capacidad del Estadi Johan Cruyff.

El presidente Joan Laporta indicó: “Queremos ampliar el Johan. Se ha hablado con el Ayuntamiento de Sant Joan Despí y vimos que no eran contrarios. Hay un tema de los accesos que se colapsan mucho. Es asumible 10 mil más”. Además, consideró viable este aumento, aunque señaló que la logística de accesos sigue siendo un obstáculo a resolver para partidos de alta concurrencia.

Dónde jugará el Barcelona durante el cierre del Camp Nou

La alternativa de mayor peso para los partidos oficiales del Barcelona en 2027 es el Estadi Johan Cruyff, sujeto a su ampliación de aforo y mejoras en los accesos, tal como informó Football Ground Guide. La directiva ya entabló conversaciones con las autoridades locales para evaluar la viabilidad del proyecto y adecuar el estadio a las exigencias regulatorias. Persiste la opción de regresar al Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc, utilizado en la fase inicial de las remodelaciones, aunque resulta menos atractiva por sus costos operativos elevados y los desafíos organizativos que implica.

El Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc sigue siendo una opción, aunque con desventajas por sus elevados costos operativos y desafíos organizativos (Europa Press)

Frente a posibles retrasos en las obras, el club contempla iniciar la temporada 2027/28 con varios partidos fuera de casa para minimizar el impacto del traslado temporal. La planificación definitiva dependerá del ritmo de los trabajos y del acuerdo alcanzado con las autoridades de Sant Joan Despí.

Detalles de la remodelación

El plan de renovación del Camp Nou se inscribe en el proyecto de modernización integral del estadio, que incluye la conclusión de la tercera gradería y la instalación de una cubierta destinada a mejorar la experiencia de los espectadores y la funcionalidad del recinto. La meta es finalizar las obras de la tercera gradería antes del verano europeo de 2027, momento en que arrancará el montaje del techo, previsto para extenderse durante varios meses.

Según el cronograma divulgado por la constructora y la dirigencia del Barcelona, el club espera volver a disputar partidos en el Camp Nou a más tardar en enero de 2028. No obstante, la estructura exterior y diversas labores complementarias proseguirán hasta finales de ese año. Las autoridades del club han remarcado que la mudanza temporal es inevitable para asegurar la seguridad y la calidad de la obra, y mantienen en análisis varias alternativas para reducir el impacto deportivo y logístico.

La modernización del Camp Nou representa uno de los proyectos de infraestructura de mayor envergadura para el Barcelona en la última década. La decisión de cerrar el estadio en 2027 para completar la instalación de la cubierta responde a la necesidad de adaptar el recinto a normativas internacionales y a mejorar la comodidad de los aficionados. El club, bajo la presidencia de Joan Laporta, mantiene comunicación permanente con los organismos locales y avanza en paralelo con la gestión de alternativas para la localía del primer equipo durante el período de cierre.