Cuánto cobrarán los empleados bancarios en abril

Los empleados bancarios vienen teniendo ajustes salariales en base a la inflación

Las paritarias en el sector bancario permanecen abiertas en abril, sin que hasta el momento se haya alcanzado un nuevo acuerdo entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales. En este contexto, los trabajadores bancarios percibirán sus sueldos conforme a la última actualización salarial que entró en vigencia en febrero de este año.

El esquema vigente contempla un incremento del 5,9% sobre los salarios de diciembre de 2025, en concepto de la inflación acumulada en enero y febrero. Esta actualización impacta sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales y habituales, tanto remunerativas como no remunerativas, e incluye la totalidad de los adicionales convencionales y no convencionales. Así lo comunicó la Asociación Bancaria, que detalló que la suba se aplica de manera general a todos los conceptos salariales del sector.

De acuerdo con la escala vigente, el salario inicial de convenio se ubica en $2.187.023,79 brutos. Este monto es el de referencia para los empleados que ingresan al sector y se mantendrá hasta que se firme una nueva paritaria.

De acuerdo con la escala vigente, el salario inicial de convenio de los empleados bancarios se ubica en $2.187.023,79 brutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso del Día del Bancario, celebrado el 6 de noviembre, el monto mínimo a percibir es de $1.949.656,06, aunque la entidad gremial advirtió que este valor quedará sujeto a correcciones cuando se concrete un nuevo acuerdo salarial.

Si se mantiene el esquema aplicado hasta ahora, la próxima paritaria se definirá cuando el Indec publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo y el ajuste tendrá carácter retroactivo, alcanzando a todos los trabajadores del sector desde la fecha que se establezca.

Mientras tanto, la expectativa por la definición del nuevo acuerdo se mantiene, ya que la pauta vigente no contempla el aumento necesario para acompañar la evolución de la inflación registrada en el tercer mes del año.

En este escenario, el pago por el Día del Bancario y el salario inicial seguirán sujetos a la escala definida en febrero, hasta tanto se formalice una nueva actualización.

Otros gremios que cerraron paritarias para abril

Las entidades del sector comercio alcanzaron un acuerdo paritario que establece un incremento salarial del 5% distribuido en tres etapas, junto con el otorgamiento de un bono extraordinario de $120.000 correspondiente al período abril-junio de 2026.

Las entidades del sector comercio alcanzaron un acuerdo paritario que establece un incremento salarial del 5% distribuido en tres etapas, junto con el otorgamiento de un bono extraordinario de $120.000 correspondiente al período abril-junio de 2026. EFE/ R. García

El convenio, firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri, junto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), contempla mejoras escalonadas para los ingresos de 1.200.000 trabajadores del sector: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio.

Por su parte, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra)y Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) alcanzaron un acuerdo que establece un incremento salarial escalonado como cierre de la paritaria 2025/2026 y apertura del ciclo 2026/2027.

El entendimiento prevé tres tramos de aumento. En marzo, se aplicó una suba de 2% y en abril, la actualización será del 1,9% sobre los básicos vigentes de marzo. Finalmente, a partir de mayo de 2026, los salarios se ajustarán un 1,8%.

El Sindicato de Camioneros, encabezado por Hugo Moyano, acordó una actualización salarial para el semestre que contempla un aumento total del 10,1% entre marzo y agosto. Esta mejora se distribuye en seis cuotas mensuales de 2%, 1,8%, 1,7%, 1,6%, 1,5% y 1,5%.

El Sindicato de Camioneros acordó una actualización salarial para el semestre que contempla un aumento total del 10,1% entre marzo y agosto. REUTERS/Zorana Jevtic

El acuerdo incorpora, además, un premio mensual de $60.000 destinado al presentismo y la puntualidad para el personal de las ramas de Clearing, Carga Postal y Operaciones Logísticas.

El Gobierno intenta que los nuevos incrementos salariales se ubiquen por debajo de la inflación, fijando topes inferiores al 2%, en un contexto donde los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor reflejan una tendencia alcista. Esta orientación oficial para las paritarias de 2026 anticipa un escenario de mayor tensión sindical.

Frente a la advertencia de que no se homologarán acuerdos salariales que superen la inflación, los sindicatos adoptan distintas estrategias: algunos optan por renegociar los montos para alinearse con las directrices del Ministerio de Economía, mientras que otros buscan que las empresas abonen los aumentos acordados aunque no cuenten con la aprobación oficial.